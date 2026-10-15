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Za kilo žaludů dostanete sedm korun, za kaštany jen tři: lesníkům v Karlových Varech chybí právě žaludy

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Podzimní sběr v lese se dá proměnit v peníze, i když se člověk nedívá po hřibech. V Karlových Varech přebírají lázeňští lesníci kaštany, žaludy i bukvice a platí za ně podle váhy. Kde je odevzdat a v čem je přinést, aby cestou nezplesnivěly.
Za kilo žaludů dostanete sedm korun, za kaštany jen tři: lesníkům v Karlových Varech chybí právě žaludy

Za kilo žaludů dostanete sedm korun, za kaštany jen tři: lesníkům v Karlových Varech chybí právě žaludy

Zdroj: Foto: Fir0002 - licence GFDL 1.2
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 21:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Ženy

Inspirace a praktická témata pro každodenní život žen. Móda, krása, vztahy, zdraví, domácnost, volný čas i příběhy a trendy, které se promítají do současného životního stylu.

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