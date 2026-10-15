Pálí se vám cibule na pánvi? Jedna čajová lžička cukru ji nechá zhnědnout dřív a bez spálených kousků

Pálí se vám cibule na pánvi? Jedna čajová lžička cukru ji nechá zhnědnout dřív a bez spálených kouskůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pálí se vám cibule na pánvi? Jedna čajová lžička cukru ji nechá zhnědnout dřív a bez spálených kouskůZdroj: Foto: Gran - licence CC BY-SA 3.0
Článek byl publikován 15.10.2026 21:47
Z disků, které roky leží v krabici a nemá je v čem přehrát, jde vyrobit lapač snů s lesklými hvězdami a...
Matrace se schová pod prostěradlo a pak ji roky nikdo neřeší. Přitom ji zvládnete vyčistit za jedno...
Zbytek z ranní kávy se dá použít v koupelně, v kuchyni i ve sprše. Návody slibují čistší povrchy, silnější...
Charlie McVicar a Luke Walker chtěli mít nejdřív vlastní bydlení a teprve potom řešit další plány. Na...
Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.Všechny články tohoto autora →
- Máslo si vyrobíte v pračce, aniž byste hnuli prstem: voda do 30 °C a ždímání nejvýš 600 otáček za minutu
- Nevyhazujte stará CD: 5 minut ve vroucí vodě z nich udělá hvězdy pro závěsnou dekoraci do dětského pokoje
- Na matraci strávíte třetinu života: stačí jedna surovina z kuchyně a vysavač a bude vypadat jako nová
- Ječmenný čaj vás překvapí nečekaně jemnou chutí. V Asii ho servírují místo vody