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Pálí se vám cibule na pánvi? Jedna čajová lžička cukru ji nechá zhnědnout dřív a bez spálených kousků

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Osmažit cibuli vypadá jako nejjednodušší úkon v celé kuchyni. Přesto se často stane, že část kousků už černá a zbytek pořád není hotový. Pomůže přísada z cukřenky, jedno pravidlo o plameni a jedna vrstva, kterou je lepší vyhodit.
Pálí se vám cibule na pánvi? Jedna čajová lžička cukru ji nechá zhnědnout dřív a bez spálených kousků

Pálí se vám cibule na pánvi? Jedna čajová lžička cukru ji nechá zhnědnout dřív a bez spálených kousků

Zdroj: Foto: Gran - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 21:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

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