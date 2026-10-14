Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Pohádka o houbě Amálce, která rostla jen tehdy, když jí někdo vyprávěl příběh

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Houba Amálka vyrůstala pod smrkem a dlouho byla tak maličká, že si jí skoro nikdo nevšímal. Jednoho dne si vedle ní sedla babička s vnukem a začala mu vyprávět pohádku.Amálka poslouchala. A povyrostla.
Pohádka o houbě Amálce, která rostla jen tehdy, když jí někdo vyprávěl příběh

Pohádka o houbě Amálce, která rostla jen tehdy, když jí někdo vyprávěl příběh

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 15:05

Reklama
Další články z Pohádky bez konce
Pohádka o hodináři Samuelovi a hodinách, které v říjnu ukazovaly ještě jednu hodinu navíc
Pohádka o hodináři Samuelovi a hodinách, které v říjnu ukazovaly ještě jednu hodinu navíc
Pohádka o strašákovi Tobiášovi, který se bál žlutých ptáků
Pohádka o strašákovi Tobiášovi, který se bál žlutých ptáků

Strašák Tobiáš stál na poli už sedm let a byl v práci docela dobrý. Vrány se ho nebály moc, ale...

Pohádka o lišce Eleonoře, která si každé ráno půjčovala barvu na svůj kožich z podzimního lesa
Pohádka o lišce Eleonoře, která si každé ráno půjčovala barvu na svůj kožich z podzimního lesa

Liška Eleonora měla ráda podzim hlavně proto, že jí poskytoval nekonečnou zásobu barev.Každé ráno vyšla do...

Pohádka o chlapci Jáchymovi a lucerně, která svítila jen tam, kde se někdo bál
Pohádka o chlapci Jáchymovi a lucerně, která svítila jen tam, kde se někdo bál

Jáchym dostal po dědečkovi starou kovovou lucernu. Byla trochu rezavá a maminka tvrdila, že už dávno...

Pohádka o slimákovi Teodorovi, který chtěl oběhnout kolem rybníka dřív, než skončí podzim
Pohádka o slimákovi Teodorovi, který chtěl oběhnout kolem rybníka dřív, než skončí podzim

Slimák Teodor měl veliké plány a velmi malou rychlost. Jednoho zářijového rána se postavil k velkému kameni...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

Všechny články tohoto autora →
Pohádky bez konce
Další články z kategorie Pohádky pro děti
Zobrazit více
Ženské centrumRodina & komunitaPohádky pro děti
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.