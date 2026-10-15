Lidl mění důležitou věc pro zákazníky. Novinka se dotkne mnoha Čechů

Lidl rozšiřuje svůj věrnostní program Lidl Plus a propojuje jej s internetovým obchodem. Zákazníci tak už nemusí kvůli získávání bodů chodit výhradně do kamenných prodejen. Od října je mohou sbírat také při objednávkách na e-shopu lidl.cz, přičemž všechny získané body se připisují na společný zákaznický účet. Výhodou je především možnost jejich vzájemného využívání. Body získané za nákup přes internet lze proměnit za slevy v běžné prodejně a stejný princip funguje také opačně. Pro zákazníky, kteří střídají oba způsoby nakupování, tak odpadá dosavadní omezení při získávání věrnostních odměn.
Za každých deset korun získají zákazníci jeden bod
Princip sbírání bodů zůstává stejný jako při nákupech v kamenných prodejnách. Za každých utracených deset korun získá zákazník jeden věrnostní bod. Pokud tedy například objedná zboží za 2 000 korun, připíše se mu při splnění podmínek programu 200 bodů. Ty se následně shromažďují na společném účtu a lze je vyměnit za dostupné odměny. Nabídka zahrnuje slevy na konkrétní výrobky i poukázky, které umožňují snížit cenu celého nákupu. Součástí změn jsou rovněž nové slevové kupóny určené přímo pro internetový obchod.
Podmínkou získávání bodů při internetových objednávkách je propojení zákaznického účtu s aplikací Lidl Plus. Bez tohoto propojení se nákupy do společného věrnostního programu nezapočítávají. Samotné body mají platnost 24 měsíců, zákazníci je tedy nemusí využít bezprostředně po nákupu. Důležité je také rozlišovat mezi počtem získaných bodů a skutečnou výší slevy. Dvě stě nasbíraných bodů automaticky neznamená slevu 200 korun, protože hodnota jednotlivých odměn závisí na aktuální nabídce programu. Přehled dostupných možností najdou registrovaní zákazníci přímo v aplikaci.
Nové dárkové karty lze využít i při nákupech přes internet
Další změnou je zavedení elektronických dárkových karet, které rozšiřují dosavadní nabídku plastových poukázek. Zatímco původní fyzické karty byly určeny pro placení v kamenných prodejnách, novou elektronickou variantu lze použít také v internetovém obchodě. Zákazníci mají na výběr z jedenácti předem stanovených hodnot od 250 do 5 000 korun. Zakoupená karta se do zákaznického účtu načte nejpozději do 120 minut a následně ji lze využívat k placení. Není přitom nutné utratit celou částku při jediném nákupu. Zbývající kredit může zákazník postupně čerpat během následujících dvanácti měsíců.
Rozdílný je pouze způsob placení. V internetovém obchodě zákazník zadá číslo elektronické karty a její bezpečnostní kód PIN. Při návštěvě kamenné prodejny předloží čárový kód, který může mít uložený v mobilním telefonu nebo vytištěný na papíře. Novinka tak umožňuje darovat konkrétní finanční částku bez nutnosti předávat plastovou kartu. Řetězec navíc nabízí třicetidenní možnost vrácení peněz za zakoupenou elektronickou kartu, pokud dosud nebyla použita. Zákazníci by si však měli hlídat její platnost, protože po uplynutí stanovené doby nevyužitý kredit propadá.
Věrnostní program funguje teprve od letošního března
Současná úprava navazuje na zavedení bodového systému, který Lidl v České republice spustil 2. března 2026. Tehdy začali registrovaní zákazníci získávat body za nákupy v prodejnách a měnit je za odměnové kupóny. Říjnová novinka proto nepředstavuje zavedení zcela nového věrnostního programu, ale rozšíření již fungující služby. Rozdíl spočívá především v tom, že nákupy přes internet a v kamenných obchodech nyní tvoří jeden propojený systém. Zákazníci si mohou body spořit bez ohledu na místo nákupu a využívat je podle aktuální potřeby. Pro ty, kteří aplikaci Lidl Plus nepoužívají, však zůstávají bodové výhody nedostupné.
Propojení obou způsobů nakupování má význam také vzhledem k rozsahu obchodní sítě. Lidl v České republice provozuje 326 prodejen a zároveň nabízí nepotravinové zboží prostřednictvím svého internetového obchodu. Nový systém tak umožňuje využívat věrnostní výhody i zákazníkům, kteří si například vybavení domácnosti, nářadí nebo sportovní potřeby objednávají raději přes internet. Změna se týká způsobu získávání a čerpání odměn, nikoliv povinnosti používat aplikaci při každém nákupu. Nadále zůstává možné platit běžnými platebními metodami i bez účasti ve věrnostním programu.
Použité zdroje: feedit.cz, mediaguru.cz, spolecnost.lidl.cz, lidl.cz, tn.nova.cz