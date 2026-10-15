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Lidl mění důležitou věc pro zákazníky. Novinka se dotkne mnoha Čechů

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Obchodní řetězec Lidl oznámil dvě novinky, které od října mění způsob využívání zákaznických výhod. Lidé mohou nově sbírat věrnostní body také při nakupování přes internet a následně je proměnit za slevy v kamenných prodejnách. Současně přicházejí elektronické dárkové karty, které lze využít při obou způsobech nakupování. Novinky se týkají zákazníků po celé České republice.
Lidl mění důležitou věc pro zákazníky. Novinka se dotkne mnoha Čechů

Lidl mění důležitou věc pro zákazníky. Novinka se dotkne mnoha Čechů

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 10:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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