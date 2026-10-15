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Pohádka o medvídkovi Vendelínovi, který se ještě před zimním spánkem rozhodl, že si dá malý šlofík

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Medvídek Vendelín měl před zimou spoustu práce. Musel vystlat brloh, najíst se, nanosil listí, znovu se najíst a potom si pro jistotu dát ještě něco malého. Jednoho říjnového odpoledne se cítil unavený.
Pohádka o medvídkovi Vendelínovi, který se ještě před zimním spánkem rozhodl, že si dá malý šlofík

Pohádka o medvídkovi Vendelínovi, který se ještě před zimním spánkem rozhodl, že si dá malý šlofík

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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