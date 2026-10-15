Pohádka o medvídkovi Vendelínovi, který se ještě před zimním spánkem rozhodl, že si dá malý šlofíkPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pohádka o medvídkovi Vendelínovi, který se ještě před zimním spánkem rozhodl, že si dá malý šlofík
Článek byl publikován 15.10.2026 15:05
Hodinář Samuel měl obchod plný času. Na stěnách tikaly hodiny malé, velké, kapesní, nástěnné i kukačkové....
Strašák Tobiáš stál na poli už sedm let a byl v práci docela dobrý. Vrány se ho nebály moc, ale...
Liška Eleonora měla ráda podzim hlavně proto, že jí poskytoval nekonečnou zásobu barev.Každé ráno vyšla do...
Jáchym dostal po dědečkovi starou kovovou lucernu. Byla trochu rezavá a maminka tvrdila, že už dávno...
Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...Všechny články tohoto autora →
- Pohádka o houbě Amálce, která rostla jen tehdy, když jí někdo vyprávěl příběh
- Pohádka o hodináři Samuelovi a hodinách, které v říjnu ukazovaly ještě jednu hodinu navíc
- Pohádka o strašákovi Tobiášovi, který se bál žlutých ptáků
- Pohádka o lišce Eleonoře, která si každé ráno půjčovala barvu na svůj kožich z podzimního lesa