Prošlé léky v domácí lékárničce: armádní studie ukázala, že 90 % z nich fungovalo i 15 let po expiraci

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Prošlé léky v domácí lékárničce: armádní studie ukázala, že 90 % z nich fungovalo i 15 let po expiraciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Datum spotřeby na krabičce vypadá jako ostrá hranice mezi lékem a odpadem. Rozsáhlé testování ale ukázalo, že výrobci trvanlivost svých přípravků spíš podceňují. U několika skupin léků se ovšem na tuhle shovívavost spoléhat nevyplácí.
Prošlé léky v domácí lékárničce: armádní studie ukázala, že 90 % z nich fungovalo i 15 let po expiraciZdroj: Foto: Carol VanHook - licence CC BY-SA 2.0
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 15.10.2026 20:23
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Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.Všechny články tohoto autora →
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