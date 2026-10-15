Dna začíná v talíři: šťáva ze tří surovin působí močopudně a pomáhá odvádět kyselinu močovou z organismu

Ve zdravém těle odvedou kyselinu močovou pryč ledviny a víc se o ní člověk nedozví. Když to z nějakého důvodu nejde, její hladina v krvi stoupá a látka se začne usazovat v podobě krystalů v kloubech, šlachách a přímo v ledvinách. Tělo na tyhle krystaly odpoví zánětem a výsledkem je bolestivé onemocnění, kterému se říká dna.
Puriny, obezita, dědičnost: odkud se bere přebytek kyseliny močové
Nejčastější vysvětlení vysoké hladiny kyseliny močové v krvi je zároveň to nejprozaičtější, tedy jídelníček, ve kterém je purinů příliš. Vedle stravy se ale na problému podepisuje i obezita, dědičné dispozice a některá onemocnění, která zasahují do metabolismu a do práce ledvin.
Právě tohle složení příčin stojí za to mít na paměti, než člověk začne od změny jídelníčku čekat zázrak. Dědičnost ani chronické onemocnění ledvin žádná úprava talíře nepřepíše, takže režimová opatření mohou hladinu kyseliny močové srazit, ale u části lidí samy o sobě nestačí.
Nadváha útočí ze dvou stran a pití vody má jasný úkol
Základem doporučení je omezit potraviny bohaté na puriny a oxaláty. Ten seznam je delší, než by člověk čekal: kromě masa a vnitřností na něj patří většina ryb a mořské plody, luštěniny, pikantní koření, doslazované potraviny a všechny polotovary. Proti nim stojí to, čeho má být naopak víc, tedy přirozená vláknina, zelenina a ovoce.
Druhým pilířem je pitný režim, postavený na čisté vodě a neslazených čajích. Moč je cesta, kterou tělo škodlivé látky vypravuje ven, takže čím víc tekutin projde, tím lépe. Kouření a alkohol naopak schopnost vylučovat kyselinu močovou snižují, takže obojí patří k věcem, které si člověk s dnou může odepřít nejrychleji.
Zvlášť tvrdě dopadá na kloby nadváha. Ta totiž působí hned ve dvou směrech současně: produkci kyseliny močové zvyšuje a zároveň brzdí její vylučování ledvinami. Snížení hmotnosti tak řeší obě strany rovnice najednou.
Okurka i celer jsou močopudné, zázvor přidává protizánětlivý účinek
Pitný režim se dá zpestřit zeleninovými šťávami a smoothie, jen je potřeba vybírat druhy zeleniny s nízkým obsahem purinů. Okurka má močopudný účinek, a může tedy urychlit odvádění škodlivých látek z těla. Celer funguje podobně a navíc dodává látky, které podporují imunitní systém.
Třetí do party je zázvor, který působí protizánětlivě a rovněž podporuje vylučování toxinů. Dohromady vznikne nápoj, který doplňuje správnou životosprávu, nenahrazuje ji. Snížit hromadění kyseliny močové a její ukládání v kloubech, šlachách a ledvinách má smysl očekávat od kombinace úprav stravy, pitného režimu a hmotnosti, do které tahle šťáva zapadá jako jeden díl.
Jedna okurka, dva kousky celeru a mixér místo odšťavňovače
Na jednu porci stačí středně velká okurka, jeden menší kořen zázvoru a dva menší kousky celeru. Okurku nejdřív omyjte a nakrájejte na menší kousky, celer a zázvor oloupejte a opláchněte.
Připravené suroviny pak buď odšťavněte, nebo k nim přidejte trochu vody a rozmixujte do konzistence smoothie. Výsledek se dá vypít jako nápoj i sníst jako menší svačina.