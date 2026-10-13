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Pohádka o hodináři Samuelovi a hodinách, které v říjnu ukazovaly ještě jednu hodinu navíc

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Hodinář Samuel měl obchod plný času. Na stěnách tikaly hodiny malé, velké, kapesní, nástěnné i kukačkové. Jedny však neprodával. Stály vzadu v dílně pod plachtou.
Pohádka o hodináři Samuelovi a hodinách, které v říjnu ukazovaly ještě jednu hodinu navíc

Pohádka o hodináři Samuelovi a hodinách, které v říjnu ukazovaly ještě jednu hodinu navíc

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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