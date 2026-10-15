Na matraci strávíte třetinu života: stačí jedna surovina z kuchyně a vysavač a bude vypadat jako nová

Na matraci ležíte zhruba osm hodin denně, což za celý život vydá na jeho třetinu. Taková intenzita se na ní podepíše rychleji, než by člověk čekal: během jediné noci do ní vsákne značné množství potu a k tomu se přidávají odumřelé kožní buňky, prach z místnosti a roztoči. Povlečení se přitom pere pravidelně, jenže to, co je pod ním, zůstává stranou. Matraci nikdo nehodí do pračky, a tak se čištění odkládá, dokud si toho člověk nevšimne očima nebo nosem.
Proč funguje zrovna jedlá soda a co s ní zvládnete
Bikarbonát sodný, tedy jedlá soda, má krystalickou strukturu a jeho krystalky jsou sušší než okolí, ve kterém leží. Díky tomu z matrace vytahují vlhkost a spolu s ní prach. Stejná vlastnost stojí za tím, že bílý prášek umí zabrat i na zápach, který se v matraci drží delší dobu.
K tomu se přidává mírná zásaditost, která rozpouští mastné kyseliny, a jemný brusný účinek. Na rozdíl od řady jiných čisticích prostředků soda nepoškrábe ani velmi choulostivé povrchy, takže se s ní dá pracovat i tam, kde by agresivnější chemie nadělala škodu.
Vysát, posypat, počkat pár hodin a vysát znovu
Začněte vysavačem a matraci projeďte opravdu důkladně, protože soda má pracovat s tím, co zůstane uvnitř, ne s prachem na povrchu. Potom sodu rovnoměrně rozsypte po celé ploše, nejen na místa, která vypadají nejhůř.
Následuje nejdelší část, tedy čekání. Soda potřebuje několik hodin, aby stihla nasát vlhkost a pachy; zdroj jí zároveň připisuje likvidaci velkého množství bakterií, jenže bez vysvětlení, jak k tomu dochází. Spolehnout se dá hlavně na to, co je z její struktury zřejmé, tedy na pohlcení vlhkosti a zápachu.
Pak přijde druhé vysávání, tentokrát opatrnější. Cílem je dostat pryč všechen prášek, takže se vyplatí sáhnout po užší hubici, která se dostane i do švů a prošití. Kdo chce mít v ložnici ještě vůni, může na závěr přidat několik kapek esenciálního oleje.
Kde ještě soda poslouží a jak často to celé opakovat
Stejný postup funguje i na koberce a na čalouněný nábytek, což jsou místa, kde se prach a pachy drží ze stejných důvodů jako v matraci. Jedno balení tedy pokryje víc než jeden úklidový úkol.
Opakovat to tak často jako praní povlečení nemusíte a asi ani nebudete chtít, protože celá procedura zabere několik hodin. Doporučení zní, abyste sodu vytáhli ve chvíli, kdy máte pocit, že si leháte spíš do prachu než na příjemný povrch. To je návod, který si každý vyloží po svém, a konkrétní interval v týdnech nebo měsících tu chybí.
Dvě různé sody stejného jména a chemik, který ji vyrobil v roce 1791
Jedlou sodu znáte z kuchyně jako součást prášku do pečiva a z lékárničky jako pomoc při pálení žáhy. V drogerii si ale dejte pozor, aby vám do košíku nespadla soda na praní, protože jde o zcela jinou látku, jen s podobným názvem.
Teplem se jedlá soda rozkládá na uhličitan sodný, vodu a oxid uhličitý, takže po ní nezůstává nic, co by zatěžovalo domácnost nebo životní prostředí. Poprvé tuhle sloučeninu vyrobil francouzský chemik Nicolas Leblanc v roce 1791 a mířila tehdy hlavně do pekárenského průmyslu.