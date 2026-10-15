Kefír za pár korun smíchaný se síranem měďnatým promění vyčerpanou půdu v černozem. Záhon stačí zalít jednou na podzim

Ošetřování zahradní půdy kefírem nebo syrovátkou, vedlejšími produkty výroby sýrů nebo jogurtů, se v posledních letech stává velmi oblíbeným. Tento
přírodní přístup využívá sílu těchto mléčných derivátů v kombinaci s dalšími přírodními složkami, jako je skořice a kurkuma ( o jejích výhodách jsme na webu Chalupáři-Zahrádkáři.cz již psali), k vytvoření účinného půdního přípravku, který podporuje růst rostlin a zdraví půdy. Vše ještě vylepší síran
A když navíc k tomuto hnojivu přidáte osvědčený síran měďnatý, získáte směs, která z vašich záhonů rázem udělá doslova živinami nabitou černozem, jak píše mimo jiné i web
Dáma. Stačí vzít litr syrovátky nebo kefíru a rozmíchat v 1 litru vody. Osobně mám raději kefír, často ho totiž dokážu koupit ve výprodeji opravdu za pár korun. Poté přidejte ještě jednu lžíci síranu a máte hotovo. Zdroj fotografie: Freepik Pokud je půda na vaší zahradě už vyčerpaná, vyplatí se ji ošetřit přírodními prostředky – skvěle se hodí kefír nebo syrovátka v kombinaci se síranem. Aplikace kefíru nebo syrovátky na půdu
Nyní, když je půdní přípravek na bázi kefíru nebo syrovátky připraven, je čas jej aplikovat na zahradu.
„Nejvhodnější dobou pro říká Dušan B. ze Strečna, který tuto metodu praktikuje už několik let. použití tohoto ošetření jsou první týdny podzimu. Toto načasování umožní půdě absorbovat živiny a mikroorganismy a obohatit ji pro nadcházející vegetační období,“ Připravenou směs zřeďte přidáním 1 polévkové lžíce koncentrovaného roztoku do 5 litrů vody. Toto naředění zajistí rovnoměrné rozprostření ošetření po celé zahradě. Dbejte na to, aby roztok při aplikaci pokryl celý záhon nebo plochu zahrady a podpořil tak vyvážené rozložení živin a mikroorganismů, radí ještě web Agromanuál. Zdroj fotografie: Depositphotos Pokud chcete ještě během této sezóny svou zahradu vyživit opravdu skvěle, vyrobte si účinné hnojivo ze síranu.
„
Pokud jste měli letos na záhonku škůdce nebo nějaké půdní nemoci, pak ještě před aplikací hnojiva posypte zeminu hojně namletou hořčicí a dobře zapracujte. dodává ještě pan Dušan. Působí jako skvělá dezinfekce. Takto upravený záhon pak už jen zalijte kefírem nebo syrovátkou a uvidíte, jak se na něm bude příští rok všem plodinám dařit,“
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři