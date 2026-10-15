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Olej a sůl proti bolesti kloubů a svalů: směs musí odležet dva dny, úleva by se měla dostavit do týdne

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Dvě suroviny, které má doma úplně každý, tvoří mast, jakou si za pár korun namícháte v běžné zavařovačce. Návod počítá s ranní masáží bolavého místa a s tím, že směs po sobě necháte na kůži. Má to ale jednu podmínku, bez které se do toho nepouštějte.
Olej a sůl proti bolesti kloubů a svalů: směs musí odležet dva dny, úleva by se měla dostavit do týdne

Olej a sůl proti bolesti kloubů a svalů: směs musí odležet dva dny, úleva by se měla dostavit do týdne

Zdroj: Foto: explorebiology - licence CC BY 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 20:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zdraví

Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.

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