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Jak vznikl dokument Schumacher ’94? Netflix odhaluje zákulisí

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Režisérka Christin Freitag přibližuje vznik dokumentu o Michaelu Schumacherovi, jeho citlivou stránku i tragické události v Imole během sezóny 1994. Mezi záběry, které Christin Freitag utkvěly v paměti po dokončení dokumentu Schumacher ’94 – Zrod legendy, byl také rozhovor s divákem na Hockenheimu.
1994_Brazília_Schumacher_pódium

1994_Brazília_Schumacher_pódium

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 15.10.2026 21:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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