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Souboj dvou dopisů. Státy EU se přou o budoucnost tabáku

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Mezi zeměmi EU se vytvořily dva „nesmiřitelné tábory“, pokud jde o regulaci nikotinu. Jedna skupina chce k alternativám cigaret přistupovat tvrdě, ta druhá je proti. Reforma je tak nejistá.
regulace tabáku, Evropská komise, nikotin, alternativy, kouření

regulace tabáku, Evropská komise, nikotin, alternativy, kouření

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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