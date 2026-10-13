Souboj dvou dopisů. Státy EU se přou o budoucnost tabáku

Mezi zeměmi Evropské unie se vytvořily dva „nesmiřitelné tábory“, pokud jde o regulaci nikotinových výrobků. Jedna skupina chce k alternativám cigaret přistupovat tvrdě, hlavně kvůli ochraně mladých lidí, ta druhá je proti. Reforma tak visí ve vzduchoprázdnu.
Komise připravuje velkou reformu tabákové legislativy, která je zastaralá a neodpovídá tomu, co se na trhu s nikotinovými výrobky děje. Unijní pravidla zatím nemyslí na alternativy jako elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky, které se tak v každé zemi regulují jinak.
Ještě letos mají spatřit světlo světa dva návrhy – směrnice o tabákových výrobcích (TPD) a o reklamě na ně (TAD). Teď se ale ukazuje, že se to možná nestane. Postup Evropské komise, která plánuje přísnou regulaci zmíněných alternativ, se totiž některým zemím nelíbí.
Čerstvě ukončená veřejná konzultace k regulaci tabáku ukázala, že kamenem úrazu zůstávají hlavně nikotinové sáčky nebo e-cigarety. Na obou stranách názorové barikády se objevují obvinění z manipulace.
„Odboj“ vedený z Říma
Letos na jaře se zformovala skupina zemí kolem Itálie, které se na situaci dívají jinak. Podle nich není dobrý nápad zcela „překopat“ dosavadní unijní regulaci, která se osvědčila a přinesla výsledky.
V dokumentu, který státy poslaly Evropské komisi, se zdůrazňuje, že všechny budoucí změny legislativy by měly vycházet z vědeckých dat, analýzy posouzení dopadů a respektovat principy, že někdy je vhodnější regulace na národní úrovni. Komise se podle nich rozhodla pro reformu ve chvíli, kdy nemá k dispozici všechna potřebná data. Otevírat vyjednávání o legislativě proto tyto státy považují za předčasné.
Hlavní poselství tohoto dopisu je ale toto: EU by měla zachovat „diferencovaný regulační přístup“ k jednotlivým kategoriím výrobků, protože mezi tradičními spalovacími výrobky (cigarety atd.) a alternativními nikotinovými produkty (e-cigarety, sáčky) jsou často velké rozdíly. Státy mají na mysli hlavně jejich relativní škodlivost – jednoduše řečeno, ty méně rizikové chtějí regulovat méně přísně.
Kromě Itálie se pod dokument podepsaly také Bulharsko, Řecko, Litva a Slovensko. Podle informací redakce Update EU se k dopisu v posledních týdnech přidala i Česká republika. Není to nic překvapivého, Praha dlouhodobě prosazuje zmíněný „diferencovaný regulační přístup“.
Nizozemsko vrací úder
Existuje ale také jiná skupina zemí vedená Nizozemskem, které s Komisí souznějí daleko více. Říjnový dopis komisaři pro zdraví Olivéru Várhelyimu podepsaný také Belgií, Finskem, Francií, Maďarskem, Lotyšskem, Slovinskem a Španělskem předkládá argumenty, proč by naopak bylo dobré si na alternativy více došlápnout.
Upozorňují hlavně na to, jak moc jsou moderní produkty s nikotinem i bez něj lákavé pro mladé lidi, mimo jiné kvůli barevným obalům a ovocným příchutím.
„S cílem výrazně snížit atraktivitu těchto výrobků členské státy vyzývají Komisi, aby stanovila přísné maximální limity obsahu nikotinu pro všechny výrobky, zavedla rozsáhlý zákaz příchutí u všech výrobků, zavedla standardizovanou podobu a také jednotné balení pro všechny výrobky,“ píše se v dopise.
Další návrhy míří třeba na zákaz přeshraničního online prodeje nebo elektronických cigaret na jedno použití.
Europoslanci připouštějí, že by EU mohla zakázat příchutě e-cigaret, omezit jejich obsah nikotinu a zpřísnit také reklamu na ně. Do jednoho koše s klasickými cigaretami je ale házet nechtějí.
Významná je v dopise především tato věta: „Všechny výrobky, jejichž uvedení na trh je povoleno, by měly podléhat stejné míře regulace, aby se zabránilo neustálé substituci mezi různými kategoriemi výrobků.“
Skupina kolem Itálie prosazuje opačnou filozofii – z hlediska veřejného zdraví je podle ní žádoucí, když kuřák vymění cigaretu za méně škodlivý produkt.
Komise v Bruselu teď musí zvážit, jestli má vůbec smysl vyjednávání o směrnicích TPD a TAD v dohledné době spouštět, když jsou mezi státy tak hluboké názorové propasti.