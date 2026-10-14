Toronto znovu přivítalo svého šampiona. Leonard se vrátil po sedmi letech a Knicks schytali padesátibodový výprask

Sedm let po titulu přišlo druhé přivítání
Kawhi Leonard strávil v Torontu pouze jednu sezonu, ale dokázal během ní něco, na co klub čekal od svého vzniku. V roce 2019 dovedl Raptors k historicky prvnímu titulu NBA. Jeho výkony v play-off patřily mezi nejvýraznější individuální představení tehdejšího ročníku a Leonard získal také ocenění pro nejužitečnějšího hráče finálové série.
Kanadští fanoušci si dodnes připomínají zejména legendární střelu proti Philadelphii, která po několika odrazech od obroučky rozhodla sedmý zápas semifinále Východní konference. Jenže Leonard krátce po zisku titulu odešel do Los Angeles Clippers. Toronto tak přišlo o svého nejvýznamnějšího hráče ve chvíli, kdy slavilo největší úspěch klubové historie.
Nyní se zkušený basketbalista vrátil a při úterním přípravném utkání proti Knicks nastoupil poprvé znovu před domácím publikem v dresu Raptors. Přivítání odpovídalo tomu, co pro klub v minulosti znamenal. Diváci mu při nástupu věnovali velmi vřelý potlesk a během zápasu dávali najevo, že na jeho přínos k mistrovskému titulu nezapomněli.
Sedmnáct minut stačilo na 21 bodů
Leonard nastoupil do přípravného utkání s omezenou minutáží. Pro Toronto bylo důležitější sledovat jeho fyzickou připravenost a postupné zapojování do týmové hry než usilovat o mimořádné individuální statistiky. Přesto dokázal během krátké doby předvést velmi dobrý výkon. Za sedmnáct minut zaznamenal 21 bodů, pět doskoků a dva získané míče. Proměnil šest ze dvanácti střel z pole a čtyři z osmi tříbodových pokusů.
Ukázal tak, že jeho přesná střelba a schopnost vytvářet si prostor zůstávají nebezpečné i v pokročilejší fázi kariéry. Raptors navíc od začátku utkání dominovali a postupně navyšovali náskok. Už v poločase vedli 85:47 a nakonec zvítězili 148:98. Padesátibodový rozdíl ale není důvodem k prohlášení, že Toronto bude v nové sezoně patřit mezi nejsilnější týmy NBA. New York totiž šetřil většinu hlavních hráčů a nastoupil převážně s náhradníky. Přípravná utkání navíc slouží především k testování sestav, herních kombinací a fyzické připravenosti.
Toronto získalo zpátky mnohem víc než známé jméno
Leonardův návrat může mít pro Raptors význam také mimo samotné výsledky. V mužstvu, které se v posledních letech postupně měnilo, představuje mimořádně zkušeného hráče. Dokáže pomoci s organizací útoku, individuální obranou i rozhodováním v závěrech vyrovnaných zápasů. Současně však Toronto musí počítat s jeho zdravotní historií.
Leonard během posledních sezon opakovaně řešil zranění a omezení zápasové zátěže. Klub proto bude muset pečlivě pracovat s jeho minutáží a regenerací, aby dokázal jeho kvality využívat především ve chvílích, kdy na výsledcích opravdu záleží.
Úterní utkání zatím nepřineslo odpověď na otázku, jak velkou roli dokáže sehrát během celé sezony. Připomnělo ale něco jiného. Pro Toronto není Kawhi Leonard pouze dalším slavným basketbalistou, který přišel posílit mužstvo. Je člověkem, jenž klubu pomohl získat jediný titul NBA v jeho historii. A když se po sedmi letech znovu objevil na palubovce Scotiabank Areny jako domácí hráč, bylo z reakce fanoušků zřejmé, že na tenhle společný příběh nikdo nezapomněl.
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Zdroje: Vše o sportu [1], NBA – Kawhi Leonard, player profile and latest game statistics [2], The Canadian Press – Kawhi Leonard gets warm welcome in Raptors re-debut [3].