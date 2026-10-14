Oteklý, se slézající kůží a bez spánku. Jan Solfronk popsal nejhorší měsíce svého života, bojoval s nebezpečným virem

Konec února 2026. Jan Solfronk se ráno probouzí po dvou hodinách neklidného spánku, z prostěradla vysává kousky vlastní kůže a v zrcadle vidí oteklý obličej se zarudlými, popraskanými plochami. Každý pohyb bolí. V nejhorších místech mu z kůže vytéká nažloutlá tekutina. Takhle to vypadalo den za dnem, týden za týdnem, od února do června. V říjnovém rozhovoru pro eXtra Solfronk poprvé shrnul celý průběh krize, která ho donutila přehodnotit vztah k vlastnímu tělu. Jenže otázka, jestli si z toho opravdu vzal dost, zůstává otevřená.
Tělo jako krunýř
Solfronk popisuje, že atopický ekzém, se kterým žil roky, se v únoru 2026 rozjel do podoby, jakou neznal. Zánět pokryl prakticky celé tělo. Kůže zarudla, popraskala, na některých místech se loupala ve vrstvách. Sám to přirovnal ke krunýři, tuhému, bolestivému obalu, ve kterém se nedalo normálně hýbat.
K ekzému se přidal otok obličeje a něco, co označil jako „typ oparu“. Právě tady příběh přestává být jen o kůži. Na nemocnici Bulovka mu lékaři nasadili kortikoidy (u těžkého ekzému běžný postup), ale zároveň i systémová antivirotika. A ta se u prostého ekzému nepředepisují. Podle odborných doporučení se antivirotika nasazují při podezření na herpetickou komplikaci, kdy se virus rozšíří na poškozenou kůži atopika. Přesnou diagnózu Solfronk veřejně nesdělil, ale kombinace léků, popis „oparu“ a rozsah potíží směřují právě tímto směrem.
Osm dní bez spánku
Bolest a zánět přinesly ještě další rozměr: nespavost. V březnovém videu na Instagramu, které citovala eXtra.cz i TV Nova, tvrdil, že na konci února nespal osm dní v kuse. Byl vyčerpaný, ale nedokázal usnout. Když konečně zabral, bývalo to kolem šesté ráno na dvě hodiny.
Lékaři mu doporučili hospitalizaci. Odmítl. Důvod? Pracovní povinnosti. Odešel s recepty domů. Sám to zpětně rámuje jako psychosomatickou záležitost: dlouhodobé přetížení, mediální tlak kolem výroků bývalé partnerky, sestříhaný podcast, vlna nenávistných komentářů a ztráta zakázek v řádu statisíců korun. Tělo podle něj prostě řeklo dost.
Květnový obrat a říjnový paradox
Zlom přišel v květnu a červnu 2026. Ekzém ustoupil, spánek se vrátil, otoky zmizely. V říjnovém rozhovoru Solfronk říká, že je „z nejhoršího venku“; občas se mu vrátí drobné projevy v loketních jamkách, ale nic srovnatelného s jarním kolapsem. Nemoc prý bral jako políček od těla, signál, že se musí naučit odpočívat.
Jenže právě tady příběh získává trpkou pointu. Redakci VIPŽivot neuniklo, že na podzim 2026 Solfronk otevřel v pražské Bílé labuti Pokélandii, muzeum věnované pokémonům, do kterého investoval miliony. Sám přiznal, že příprava trvala měsíc a půl v extrémním tempu a spal přitom čtyři hodiny denně. Nápad na projekt prý dostal právě během zdravotních komplikací. Odpočinek? Ten plánuje „potom“, až se provoz ustálí.
Co z toho plyne
Solfronkův příběh není jen celebritní zpověď. Je to docela přesná ilustrace toho, jak funguje těžká forma atopického ekzému, když se zkomplikuje virovou infekcí. Atopický ekzém sám o sobě není vzácný, postihuje až pětinu populace. Těžké formy pokrývající většinu těla jsou ale jiná liga a herpetická komplikace, pokud k ní došlo, vyžaduje okamžitou léčbu. Herpesviry přitom v populaci kolují běžně, promořenost dosahuje až devadesáti procent. Většina lidí je nosí bez problémů. Na poškozené kůži atopika se ale mohou chovat úplně jinak.
Solfronk dnes vypadá zdravě a mluví o vděčnosti za fungující tělo. Zároveň ale popisuje režim, který jarní kolaps spolehlivě předcházel. Tělo mu jednou jasně řeklo, kde je hranice. Jestli si ji zapamatuje, nebo ji zase přeběhne, záleží jen na něm.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová