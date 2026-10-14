Nejdřív vracel státní peníze, teď má na krku další problém. Végh dostal pokutu za videa na sociálních sítích

Loni v létě Attila Végh vysvětloval, proč vrací zálohu státní plynárenské společnosti SPP. Teď má na stole další účet. Slovenská Rada pro mediálne služby na zasedání 7. října 2026 uložila společnosti AV.CHAMP s. r. o., která provozuje Véghův instagram @veghattila a facebookovou stránku Attila „Pumukli“ Végh, pokutu 5 000 eur, tedy přibližně 125 tisíc korun. Podle tiskové zprávy Rady firma poskytovala audiovizuální mediální službu na vyžádání bez oprávnění a její obsah měl nabádat k jednání, které ohrožuje zdraví nebo bezpečnost. Samotná částka zápasníka nepoloží. Důležitější je, co rozhodnutí říká o jeho profilech: regulátor je posuzuje podobně jako malou televizi.
Ráno 28. listopadu: když regulátor otevře instagram
Pracovníci Rady otevřeli Véghovy profily 28. listopadu 2025 krátce před půl desátou dopoledne. Podruhé se na ně podívali 19. ledna 2026 v 11:07. Obě kontroly se staly základem řízení, které nakonec trvalo téměř rok.
Řízení se původně týkalo Végha jako fyzické osoby. Jeho právní zástupce ale namítl, že profily ve skutečnosti provozuje a spravuje firma AV.CHAMP. Rada to podle pracovního materiálu z dubnového zasedání uznala, řízení vůči zápasníkovi zastavila a zahájila nové, tentokrát proti společnosti. Úřad tím vlastně potvrdil, že za značkou „Pumukli“ stojí firma.
Obhajoba stála na jednoduché tezi. Profily podle ní slouží hlavně k osobní prezentaci sportovce, jeho kariéry a aktivit. Reklama se na nich objevuje jen příležitostně a krátká videa podle zástupce firmy nejsou mediální službou. AV.CHAMP sama upozornila na objem obsahu: na instagramu má 4 464 příspěvků, na facebooku nejméně 202 videí a k tomu fotografie.
Tohle číslo ale podle nás obhajobu spíš oslabilo. Rada odmítla argument, že nízký podíl reklam automaticky vylučuje hospodářskou povahu služby. A stovky videí na jednom místě, která si fanoušek pustí, kdy chce, se nápadně podobají tomu, čemu zákon říká katalog pořadů.
Slovenský regulátor posuzuje šest znaků a všechny musí platit současně:
- hospodářská povaha: služba vydělává nebo k výdělku slouží,
- sledování ve zvoleném čase: divák si video pustí, kdy chce,
- katalog pořadů: obsah je uspořádaný a dostupný,
- redakční odpovědnost: někdo rozhoduje o tom, co a jak se zveřejní,
- šíření přes síť,
- cíl informovat, bavit nebo vzdělávat širokou veřejnost.
Rada ve svých odpovědích na časté dotazy výslovně píše, že se to může týkat kanálů na YouTube, Facebooku, TikToku, Instagramu, OnlyFans nebo Twitchi, pokud jsou zřízené za účelem zisku. Profesionální sportovec se sponzorskými spolupracemi se do tohoto popisu vejde bez potíží.
Nikotinové sáčky a pravidlo 51 procent
Veřejný závěr Rady je stručný. Pokuta padla za porušení § 174 odst. 1 zákona o mediálních službách, tedy za provozování služby bez autorizace, a § 74 písm. c), který zakazuje obsah nabádající k jednání ohrožujícímu zdraví nebo bezpečnost. Mezi tímto závěrem a pracovním materiálem Kanceláře Rady je ale nápadný rozdíl.
Pracovní materiál se nejpodrobněji věnuje úplně jiné linii, spolupráci se společností Nico Slovakia, která prodává nikotinové sáčky. Uvádí konkrétní odkazy na instagramový příspěvek a facebookový reel. AV.CHAMP spolupráci nepopřela. Přesto tuto část řízení Rada zastavila.
Rozhodla účetní maličkost. Zákon v § 94 zakazuje sponzoring od firem, jejichž hlavní činností je výroba nebo prodej určitých výrobků. Za hlavní činnost se považuje ta, ze které firma získává víc než 51 procent příjmů a pro kterou ji veřejnost zná. Nico Slovakia měla podle účetní závěrky za rok 2024 z prodeje výrobků 52,86 procenta příjmů. Závěrka ale nerozlišovala, o jaké výrobky jde. Regulátor proto nedokázal prokázat, že většina příjmů pochází právě z kategorie, na kterou se zákaz vztahuje. Spolupráce s nikotinovým byznysem tak zůstala bez postihu.
Zbývá tedy otázka, které konkrétní příspěvky Rada vyhodnotila jako nabádání k ohrožení zdraví či bezpečnosti. Tisková zpráva jmenuje jen oba profily. Otevřený pracovní materiál tuto část podrobně nerozebírá. Odpověď by mělo dát až písemné rozhodnutí, které měla Kancelář Rady vyhotovit a doručit firmě do 9. listopadu 2026. Teprve z něj bude jasné, proti čemu se lze odvolat a v jaké lhůtě. Zda je pokuta pravomocná, zatím veřejné dokumenty neuvádějí.
Přímou reakci samotného Végha jsme v dostupných zdrojích nedohledali. Mluví za něj zatím jen argumenty jeho právníka ze správního řízení.
Státní peníze: jiná kauza, stejný byznys
Druhá linie příběhu začala v srpnu 2025. Televize Markíza zjistila, že Végh uzavřel se státní SPP spolupráci za 50 000 eur bez DPH, tedy asi 1,25 milionu korun. Sedmdesát procent dostal předem. Během roku měl pravidelně zveřejňovat příspěvky o firmě. Podle TN Live se na jeho instagramu objevily dva a na TikToku žádný. Redakce zmínila i kontrakt s ministerstvem zemědělství za 40 000 eur, zhruba milion korun. Denník N 24. srpna 2025 informoval, že Végh peníze SPP vrátí. Celou věc předtím otevřela i opoziční SaS.
Právně spolu obě kauzy nesouvisejí. U SPP šlo o nesplněnou smlouvu, Rada řešila zákon o mediálních službách. Spojuje je ale obchodní model. V obou případech se platí za Véghův dosah, tedy za to, že ho na sítích sleduje velké publikum.
Podle nás je to podstatné. Stát si u Végha objednával reklamu jako u média. Teď ho stát reguluje jako médium. Kdo prodává pozornost, prodává službu, a služba má pravidla. V tomto smyslu Rada dotáhla úvahu, kterou SPP svou smlouvou začala.
Reputační riziko je vyšší než finanční. Pokuta tvoří zhruba desetinu hodnoty jediné státní zakázky. Pro budoucí partnery je ale důležitější, že AV.CHAMP má nyní úřední razítko poskytovatele mediální služby. Každá další spolupráce s tabákovou, alkoholovou nebo sázkovou značkou bude pod drobnohledem.
Co z toho plyne pro české influencery
V Česku Végha zná i člověk, který MMA běžně nesleduje. V červnu 2024 se v pražském Edenu utkal s Karlosem Vémolou v takzvané Odvetě století před 28 000 diváky. Šlo o dosud největší MMA turnaj v Česku. Jeho publikum proto z velké části tvoří Češi.
Česká Rada pro rozhlasové a televizní vysílání má k influencerům vlastní výklad. Ve stanovisku RRTV z 29. dubna 2025 uvádí kritéria podobná slovenským, jen s konkrétnějšími čísly:
|Kritérium
|Orientační hranice podle RRTV
|Průměrná sledovanost
|500 000 zhlédnutí na video za rok
|Pravidelnost
|alespoň 52 videí ročně na jedné platformě
|Hospodářská povaha
|příjem z činnosti přes 50 000 Kč ročně
|Usazení
|poskytovatel usazený v Česku
Kdo tyto hranice překročí, může být podle českého regulátora poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání. Dopadají na něj pak stejná pravidla pro reklamu, sponzoring a ochranu diváků jako na videoportály velkých vydavatelů. Dá se čekat, že slovenský případ budou čeští právníci zmiňovat, kdykoli RRTV podobnou situaci otevře.
Cesta ven přitom není drahá. Slovenská autorizace stojí 260 eur, při elektronickém podání 210 eur, tedy zhruba 5 300 až 6 500 korun. Fyzická osoba, která služby poskytuje výhradně na platformě pro sdílení videí, podává jen bezplatné oznámení. Kdo už službu provozuje a žádost podá dodatečně, může podle Rady pokračovat jako dosud a regulátor rozhodne do 90 dnů. Pokuta tedy neznamená, že Végh musí přestat natáčet. Znamená, že jeho videa budou mít stejné právní postavení jako pořad.
Slovenské dokumenty ukazují, že Végh není jediný. V materiálech Rady se objevuje třeba regionální projekt mediak/trnavak.sk, který za provoz na Facebooku, YouTube a Instagramu bez autorizace dostal upozornění. Případ AV.CHAMP je ale první, kde regulátor potrestal celebritu tohoto typu skutečnou pokutou.
Na stejném zasedání, kde padla pokuta pro AV.CHAMP, Rada řešila i nestrannost zpravodajství na STVR 24 a regionálních televizích. Instagram zápasníka, který před kamerou předvádí kliky a reklamy, se tak ocitl na stejném seznamu jako veřejnoprávní vysílání.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta