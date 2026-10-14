Ronaldův spor s trenérem má nečekanou oběť. Právník ukončil spolupráci s novinami, které vlastní portugalská hvězda

Oznámení přišlo 13. října 2026 a nemělo podobu tiskové zprávy. Luís Miguel Henrique, dlouholetý právník Jorgeho Jesuse a pravidelný autor týdenní rubriky v deníku Record, se se čtenáři rozloučil vlastním textem. Napsal, že by pro něj bylo „ostudné“ dál psát pro firmu, v níž má podíl Cristiano Ronaldo, a nechat si od ní platit. Neodchází hráč, asistent ani funkcionář federace. Odchází muž, který na hřiště nevkročil, a právě proto je jeho krok tak výmluvný. Spor, který začal u lavičky v Oslu, dorazil až do redakcí. Ronaldo v něm nevystupuje jen jako kapitán, ale i jako významný akcionář největšího portugalského mediálního domu.
Lavička v Norsku a odchod z kempu v Kodani
Konflikt má přesné datum. Portugalsko 27. září 2026 vyhrálo v Norsku 2:1 v Lize národů a Ronaldo celý zápas proseděl na lavičce. Nominace ho nevynechala, byl mezi náhradníky. Podle Jesusova pozdějšího vysvětlení přitom platila domluva, že by mohl naskočit zhruba na posledních 30 minut.
Trenér nakonec vůbec nestřídal. „Zápas si to nežádal,“ vysvětloval Jesus a připomněl, že Gonçalo Ramos hrál dobře. Podle něj šlo o čistě taktické rozhodnutí. Ronaldo ho tak nevnímal.
Zlom přišel o tři dny později. Před zápasem v Dánsku Jesus 30. září potvrdil, že Ronaldo podruhé za sebou nenastoupí v základní sestavě. Kapitán poté opustil reprezentační kemp v Kodani. Portugalsko 1. října v Dánsku vyhrálo 4:2 a 4. října doma porazilo i Norsko 2:1. Obojí bez Ronalda.
Útočník Al Nassru se později ozval na Instagramu. Podle shrnutí agentury AFP se omluvil spoluhráčům i fanouškům a uznal, že jeho odchod má posoudit a potrestat federace. Zároveň tvrdil, že se s trenérem po rozhovoru domluvili, že se mu Jesus na tiskové konferenci před zápasem s Dánskem omluví. To se podle Ronalda nestalo tak, jak čekal. Deník A Bola jeho slova shrnul ostřeji: Jesus mu podle něj dvakrát nedodržel slovo.
Pro Ronalda to není nová situace. Na podzim 2022 v Manchesteru United odmítl nastoupit jako náhradník proti Tottenhamu, odešel ze stadionu před koncem zápasu a Erik ten Hag ho vyřadil z kádru pro další utkání. Za měsíc klub oznámil ukončení smlouvy dohodou s okamžitou platností. Tehdy šlo o klub, teď jde o národní tým, kde se kapitán nedá prodat ani vyměnit.
Rozloučení s jedinou větou o penězích
Henriqueho text by se dal shrnout do věty, kterou sám napsal: neexistuje intelektuální nezávislost bez nezávislosti finanční. Výslovně uvedl, že Ronaldo je klíčovým akcionářem skupiny Medialivre, která Record vydává. Dodal, že nemůže pobírat honorář od firmy, na níž se podílí člověk, který je s Jorgem Jesusem na kolizním kurzu, a tím i s ním samotným.
Důležité je, co v textu chybí. Henrique netvrdí, že by mu někdo psaní zakazoval, upravoval texty nebo ho tlačil k odchodu. Neobviňuje redakci ani Ronalda. Popisuje vlastní neudržitelnou pozici: jako právník zastupuje jednu stranu sporu, jako autor bere peníze od firmy spojené s druhou stranou.
Podle nás je to přesně ten moment, kdy se fotbalový spor mění v něco jiného. Dosud stál proti sobě hráč a trenér. Teď se ukazuje, že kolem nich je síť lidí, kteří musí řešit, komu patří média, v nichž vystupují. Některé portugalské titulky zmiňují i konec spolupráce s CMTV, nejlépe doložený je ale odchod z Recordu.
Ronaldo na tento konkrétní krok podle dostupných zdrojů nereagoval.
Komu vlastně patří Record
Ronaldo není jediným majitelem deníku, který po desetiletí patří k pilířům portugalského sportovního tisku. Vlastnickou strukturu ale Record sám zveřejňuje na své stránce podle zákona o transparentnosti. Ronaldova společnost CR7, S.A. tam figuruje s 30 % kapitálu a hlasovacích práv v holdingové struktuře Medialivre (Expressão Livre). CR7, S.A. přitom z 99,99 % patří samotnému Cristianu Ronaldovi dos Santosi Aveirovi.
Třicet procent zní jako menšinový podíl. V portugalském mediálním prostředí ale jde o vliv, jaký nemá žádný jiný sportovec. Medialivre vydává mimo jiné:
- televize: CMTV, CMTV Internacional, NOW,
- deníky: Correio da Manhã, Record, Jornal de Negócios, Destak,
- časopisy a weby: Sábado, TV Guia, Máxima, Flash, Aquela Máquina.
Skupina se k Ronaldovi hlásí i veřejně. V březnu 2025 Ronaldo navštívil její redakce a studia a Medialivre o návštěvě vydala oficiální článek, v němž ho výslovně představila jako akcionáře. Ronaldo pro ni není vzdálený investor, ale tvář, se kterou se skupina ráda ukazuje.
Přímý důkaz, že by Ronaldo použil Record, CMTV nebo jiný titul proti Jesusovi, ve veřejně dostupných zdrojích chybí. Kritici upozorňují na možný střet zájmů, ale doložit pokyn nebo zásah nikdo nedokázal. Henriqueho odchod je ovšem silný signál sám o sobě. Ukazuje, že vlastnický vliv působí i tehdy, když ho nikdo aktivně nepoužije. Stačí, že existuje, a lidé kolem portugalského fotbalu tomu začnou přizpůsobovat své chování.
Disciplinárka, která ho může stát listopad
Zatímco Henrique řešil svou rubriku, federace řešila kapitána. Disciplinární rada FPF 9. října 2026 rozhodla o zahájení řízení a o den později věc předala disciplinární vyšetřovací komisi. Podle rozhodnutí, které popsala veřejnoprávní RTP, dostal případ urgentní povahu a do konce vyšetřování je řízení neveřejné. Ronaldo byl zároveň preventivně suspendován.
Sankční rámec je podle výkladu disciplinárního řádu, který rozebral deník A Bola, poměrně tvrdý. Pokud federace odchod z kempu vyhodnotí jako neomluvený, hrozí:
|Možný trest
|Rozsah
|Zákaz činnosti
|1 až 6 měsíců
|Finanční sankce
|pokuta podle disciplinárního řádu
Datum verdiktu zatím není veřejné. Na kalendáři to přitom záleží. Portugalsko v Lize národů 2026/27 čekají v listopadu dva zápasy: 14. listopadu doma s Dánskem v Braze a 17. listopadu ve Walesu. Pokud by trest byl minimální nebo skončil před listopadovým reprezentačním srazem, prvním možným návratem by byl právě duel s Dány na stadionu v Braze. Ovšem jen za předpokladu, že ho Jesus nominuje.
V horším scénáři jsou počty jednoduché. Kdyby maximální šestiměsíční trest běžel od začátku října, Ronaldo by přišel o oba listopadové zápasy a do reprezentace by se mohl vrátit nejdřív na jaře 2027. Kdyby se trest počítal až od rozhodnutí federace, posunul by se konec podle data verdiktu. Ohrožení světového šampionátu, o kterém se dříve uvažovalo, už ve hře není. Mistrovství světa 2026 se hrálo od 11. června do 19. července, tedy ještě před celou kauzou.
Dveře zůstávají pootevřené
Ronaldo sám konec reprezentační kariéry nenaznačil. Ve svém prohlášení naopak dal najevo, že by se po případném trestu rád vrátil, pokud bude fyzicky připravený. Federace mezitím vyslala drobný, ale zajímavý signál: oficiální účet portugalské reprezentace 9. října, tedy v den zahájení řízení, sdílel Ronaldův gól za Al Nassr. Deník A Bola se ptal, zda jde o usmíření. Dokladem smíru to není. Ukazuje to ale, že federace nechce jeho jméno vymazat ani ve chvíli, kdy ho vyšetřuje.
Dá se čekat, že se sportovní část sporu nakonec uzavře tak, jak to ve fotbale bývá: trestem, omluvou a další nominací. Mediální rovinu tak snadno uzavřít nepůjde. Portugalsko má reprezentačního kapitána, který je zároveň spolumajitelem televizí a novin informujících o jeho sporech. Každý komentátor, právník a novinář v jejich okolí si teď bude klást otázku, kterou si Henrique položil nahlas.
Právník trenéra odešel z Recordu dřív, než federace stihla rozhodnout o trestu pro hráče. Jediný, kdo za spor z lavičky v Oslu zatím zaplatil, tak podle mnohých nesedí na hřišti, ale v advokátní kanceláři.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle