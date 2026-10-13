Aby lidé nemuseli opouštět svůj domov. EU chystá plán pro vylidňující se regiony

Lidé by neměli být nuceni stěhovat se za prací, vzděláním nebo zdravotní péčí. Evropská komise proto připravuje strategii Right to Stay (právo zůstat), jejímž cílem je vytvořit podmínky pro to, aby lidé mohli zůstat v regionech, s nimiž jsou spojeni. Iniciativa reaguje na demografické stárnutí, vylidňování venkovských oblastí i prohlubující se rozdíly mezi evropskými regiony.
Strategii Right to stay začala připravovat Evropská komise v květnu letošního roku. Její základní myšlenkou je, že lidé by měli mít možnost žít a rozvíjet se v místě, které považují za svůj domov.
Odchod do jiného regionu nebo země by měl být osobní volbou, nikoli vynuceným řešením nedostatku pracovních příležitostí, dostupného vzdělání nebo základních veřejných služeb.
Přípravu strategie koordinuje eurokomisař pro soudržnost a reformy Raffaele Fitto.
„Každý Evropan by měl mít příležitost žít a prosperovat, prožívat rodinný život a budovat svou budoucnost tam, kde je doma,“ řekl eurokomisař v úterý s tím, že strategii učinil ústředním bodem svého mandátu.
Podle eurokomisaře neexistuje jediné univerzální řešení pro všechny regiony. O to důležitější je zapojovat zúčastněné strany do každé fáze přípravy strategie.
Stárnutí a vylidňování ohrožují dostupnost služeb
Demografické změny patří mezi nejrozšířenější problémy evropských regionů. Podle zprávy, kterou Evropský výbor regionů představil při zahájení Evropského týdne regionů a měst, se očekává, že do roku 2050 ztratí část obyvatelstva tři čtvrtiny regionů. Týkat se to bude zejména venkova.
Pokles počtu obyvatel může oslabovat nabídku pracovní síly i daňové příjmy. Pokud zároveň dochází k omezení základních služeb, roste tlak na další odchod lidí do větších měst a ekonomicky silnějších oblastí. Problémem je také nerovnoměrná dostupnost zdravotní péče a dalších veřejných služeb.
Demografický vývoj se přitom v jednotlivých částech Evropy liší. Zatímco venkovské a periferní oblasti často ztrácejí obyvatele, rostoucí regiony a velká města se potýkají s narůstajícím tlakem na bydlení a infrastrukturu.
Ne každý musí odejít za lepším životem
Princip Right to Stay vychází ze skutečnosti, že lidé, zejména mladí a kvalifikovaní pracovníci, často odcházejí do velkých měst nebo ekonomicky silnějších oblastí, protože ve svém regionu nenacházejí odpovídající zaměstnání, vzdělání nebo služby.
Odliv obyvatel může následně oslabovat místní ekonomiku, zhoršovat dostupnost zdravotní péče a školství a urychlovat demografické stárnutí.
Strategie Right to Stay se proto nezaměřuje na omezování mobility. Jejím cílem je vytvořit podmínky, aby lidé mohli svobodně rozhodovat o tom, kde chtějí žít. Možnost odejít má zůstat zachována, stejně jako možnost vrátit se domů nebo začít nový život v jiném regionu.
Práce, vzdělání a dostupné služby
Mezi klíčové oblasti iniciativy patří podpora zaměstnanosti, zlepšování dostupnosti vzdělávání a základních veřejných služeb i posilování dopravního a digitálního propojení regionů. Důležitou roli má hrát také jejich dlouhodobá ekonomická konkurenceschopnost a schopnost přilákat investice.
Podle Fitta musí mít Evropané možnost zůstat, rozvíjet se a budovat svou budoucnost tam, kde se cítí doma. Investice do veřejných služeb, dopravy, digitální infrastruktury a vzdělávání mají přispět k tomu, aby regiony nabízely lepší podmínky pro život i podnikání.
Odchod má být volbou, nikoli nutností
Význam práva zůstat zdůraznili také další politici, kteří vystoupili v debatě během Evropského týdne regionů a měst.
„Lidé zůstanou, pokud si budou myslet, že budou mít dostatečné služby: vzdělávání, zdravotní péči, důchody a dopravní spojení,“ upozornil Vasco Alves Cordeiro, bývalý prezident Evropského výboru regionů.
„Odchod z domova by měl být volbou, nikoli nutností. Každý musí mít přístup ke stejným základním službám. Fondy EU mohou pomoci přiblížit služby lidem v jejich místních komunitách,“ upozornila finská ministryně pro místní a regionální správu Anna-Kaisa Ikonen.
„Kde je práce a příležitosti, tam lidé zůstávají,“ dodala.
Právo zůstat v příštím rozpočtu EU
Fitto uvedl, že strategie Right to Stay souvisí také s návrhem Evropské komise na vytvoření národních a regionálních partnerských plánů (NRPP) pro příští sedmiletý rozpočet EU.
Tyto plány mají pod společný rámec soustředit prostředky, které jsou dosud rozděleny mezi různé oblasti politik, včetně politiky soudržnosti, zemědělství, rybolovu, migrace a bezpečnosti.
„Tyto plány poskytují značnou flexibilitu a možnost koordinovat investice a reformy napříč jednotlivými oblastmi politik. Členské státy a regiony mohou této flexibility využít k tomu, aby co nejlépe zhodnotily nabízené příležitosti a maximalizovaly dopad opatření v praxi,“ uvedl eurokomisař.
Evropská politika soudržnosti by měla výrazněji pomáhat městům řešit dostupné bydlení, veřejné služby, dopravu nebo dopady klimatické změny, shodli se poslanci ve výboru pro regionální rozvoj.