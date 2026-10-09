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Bez výsledků se z Pekingu nevracejte, vzkázali komisaři europoslanci. Šefčovič veze dobré zprávy

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Vztahy mezi Evropou a Čínou nejsou v obchodní rovnováze a kvůli nekalým praktikám nebo podpoře Ruska se dostaly do kritického bodu. Takhle už to dál nejde, vzkázal Evropský parlament.
EU, Čína, obchod, Evropská komise, Evropský parlament, automobilový průmysl, obchodní deficit, vztahy EU-Čína, Peking, Maroš Šefčovič, Wang Wentao

EU, Čína, obchod, Evropská komise, Evropský parlament, automobilový průmysl, obchodní deficit, vztahy EU-Čína, Peking, Maroš Šefčovič, Wang Wentao

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.10.2026 12:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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