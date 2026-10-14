Fanoušek LEGO postavil dokonalý kruh jen z hranatých kostek. Použil techniku, kterou firma zakazuje

Uživatel Redditu vystupující pod přezdívkou SpeakNowAndEnter zveřejnil koncem roku 2025 v komunitě r/lego fotografii kruhové nástěnné konstrukce, která na první pohled vypadá jako nemožná věc: dokonale plynulý kruh složený výhradně z hranatých LEGO kostek. Žádné zakřivené ani speciální obloukové díly. Jen pět typů běžných prvků: kostky 1×2, rohové kostky 2×2, destičky 1×2, destičky 1×4 a rohové destičky 2×2. Středový prstenec má obvod 44 studů a celá stavba se skládá ze šesti soustředných kruhů. Klíčem k výsledku je technika zvaná brick bending, tedy ohýbání řetězce kostek do oblouku. Právě tu LEGO ve svých interních návrhových pravidlech řadí mezi zakázané stavební postupy. Neznamená to, že by fanouškům hrozil nějaký postih. Problém je v tom, že takové spojení vytváří v materiálu zbytečné napětí a odporuje zásadám stability, na kterých firma staví svou konstrukční filozofii.
Jak z hranatých kostek vznikne křivka
Princip brick bending vychází z jednoduché fyziky. LEGO vyrábí své díly z ABS plastu s vysokou rozměrovou přesností, uváděnou až na 40 mikrometrů. Právě tato přesnost paradoxně umožňuje techniku, kterou firma sama neschvaluje. Mezi spojenými kostkami existují nepatrné vůle, tak malé, že si jich při běžném stavění nikdo nevšimne. Když ale stavitel spojí desítky modulů z kostek 1×2 a destiček do dlouhého řetězce, drobné úhlové odchylky se postupně nasčítají. Výsledkem je plynulý oblouk, který lze při vhodné délce uzavřít do kruhu.
SpeakNowAndEnter v komentářích uvedl, že hotová stavba váží zhruba 2,3 až 3,6 kilogramu. Na zeď ji zavěsil pomocí tří samolepicích háčků, které doplnil stahovací páskou. Nejde tedy o digitální render ani o jednorázový experiment, který by existoval jen na fotografii, ale o skutečný fyzický objekt.
Proč LEGO říká „ilegální“ a co tím myslí
Pojem „illegal building techniques“ zní dramaticky, ve skutečnosti jde ale o interní terminologii, nikoli o právní kategorii. Oficiální nápověda LEGO vysvětluje, že jde o způsoby spojování dílů, které porušují firemní konstrukční pravidla zaměřená na stabilitu a omezení zbytečného namáhání plastových prvků. Designéři v dánské centrále tyto postupy v oficiálních stavebnicích nepoužívají, protože:
- zvyšují napětí v materiálu, což může vést k prasklinám nebo trvalé deformaci,
- mohou snížit spolehlivost spojů a ovlivnit takzvanou clutch power, tedy sílu, kterou kostky drží pohromadě,
- nezaručují, že stavba bezpečně přežije manipulaci nebo přepravu.
LEGO zároveň upozorňuje, že pokud se kostka změní vlivem tepla nebo jiným způsobem deformuje, nemusí už správně fungovat. U brick bending je riziko podobné: dlouhodobé napětí může plastové díly trvale zdeformovat. Důležité ale je, že fanouškům za použití těchto technik žádný postih nehrozí. Ani v soutěžích LEGO Ideas nevedou samy o sobě k diskvalifikaci, pokud je výslovně nezakazují pravidla konkrétní výzvy.
Inspirace jménem Jeff Sanders
SpeakNowAndEnter nepřišel s nápadem sám. V komentářích napsal, že ho před lety ohromila výstava Jeffa Sanderse v místním kulturním centru. Vyfotil si jeden z exponátů a zhruba po pěti letech se pustil do vlastní verze. Sandersův originál měl osm soustředných prstenců, zatímco replika zveřejněná na Redditu jich má šest.
Jeff Sanders je v LEGO komunitě známou osobností. Na svém oficiálním webu Brick Bending uvádí, že jeho tvorba nasbírala napříč platformami přes 250 milionů zhlédnutí. Jeho práce nejsou jen internetovým fenoménem. V létě 2025 se v dětském muzeu v americké Olympii konala veřejná akce „Brick Bending LEGO Art with Jeff Sanders“. A je tu ještě jeden zajímavý detail: v roce 2021 sdílel Sandersovu tvorbu na sociální síti X také oficiální účet LEGO. Firma tedy na jedné straně řadí tuto techniku mezi zakázané konstrukční postupy, na druhé straně ji sama propaguje, když ji považuje za dostatečně zajímavou.
Co to znamená pro domácí stavitele
Kdo by si chtěl podobný kruh postavit doma, nepotřebuje žádné speciální díly, ale bude jich potřebovat hodně. SpeakNowAndEnter odhadl náklady na materiál na zhruba 6 000 Kč při nákupu nových kostek, případně méně než 4 800 Kč při použití dílů z druhé ruky. Jednotlivé prvky lze hromadně objednat přímo od LEGO prostřednictvím služby Pick a Brick, kde si stavitel může připravit seznam potřebných dílů. Přesný kusovník ale autor nezveřejnil. Známe tedy pět typů použitých prvků, nikoli jejich konkrétní počty.
Ohýbání cihel!
od uživatele u/SpeakNowAndEnter v legu
Česká AFOL komunita pojem ilegálních stavebních technik dobře zná. Na fóru Kostky.org se s nimi lze setkat v pravidlech soutěží, kde mohou být důvodem k vyřazení stavby, i v technických debatách o pokročilých konstrukčních postupech a digitálních editorech. Konkrétní českou stavbu kruhu pomocí brick bending se nám ale v dostupných zdrojích nepodařilo dohledat.
Legální alternativy existují, ale vypadají jinak
Kdo nechce riskovat namáhání dílů, má dvě hlavní možnosti, jak z LEGO kostek vytvořit kruhové tvary. První využívá kulaté kostky 1×1 jako spojovací body, díky nimž lze sousední segmenty natočit a sestavit z nich mnohoúhelník. Druhá pracuje s kloubovými destičkami (hinge plates), které umožňují skládat řadu drobných úhlů do uzavřeného tvaru. Obě metody jsou z hlediska konstrukčních pravidel LEGO považovány za legální, pokud spoje odpovídají doporučenému způsobu použití dílů.
Vizuálně ale mají své nevýhody. Řešení s kulatými prvky může vytvářet nerovnoměrný povrch, který je někdy potřeba zakrýt hladkými dlaždicemi. Varianta se zakřivenými díly (curved slopes) zase spoléhá na speciální prvky s odlišným vzhledem. Brick bending má oproti nim jednu zásadní přednost: i zblízka zachovává jednotnou cihlovou texturu bez viditelných spojovacích prvků. Výsledek působí jako zeď, která se jednoduše rozhodla být kulatá.
Šest prstenců z obyčejných hranatých kostek visí na zdi díky třem samolepicím háčkům a stavebnímu postupu, který LEGO oficiálně nedoporučuje. Právě v tom spočívá kouzlo fanouškovského inženýrství: využít přesnost dánské továrny k něčemu, s čím se při návrhu běžných stavebnic nepočítá.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík