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7 věcí, které milujeme na módě podle Ralpha Laurena. A které budou vypadat skvěle i za deset let

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Modré sako, bílá oxfordská košile, jezdecké boty nebo svetr, který vypadá, jako by patřil do venkovského domu s knihovnou. Ralph Lauren vytvořil celý vizuální svět z věcí, které fungují i mimo přehlídkové molo. K jeho 87. narozeninám jsme vybraly sedm prvků, jež stojí za to přenést do vlastního šatníku — bez nutnosti kupovat jediný kus s logem.
7 věcí, které milujeme na módě podle Ralpha Laurena. A které budou vypadat skvěle i za deset let

7 věcí, které milujeme na módě podle Ralpha Laurena. A které budou vypadat skvěle i za deset let

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.10.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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