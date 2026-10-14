7 věcí, které milujeme na módě podle Ralpha Laurena. A které budou vypadat skvěle i za deset let

Ralph Lauren dnes slaví 87 let a stále patří k návrhářům, jejichž estetiku poznáš téměř bez nápovědy. Nemusí být vidět logo s hráčem póla. Stačí kombinace tmavě modrého saka, bílé košile a starých džínů nebo jezdeckého saka s hnědou kůží a krémovým úpletem. V jeho oblečení se zvláštně mísí americká sportovnost, britský venkov, film a představa ležérní elegance.
To samozřejmě neznamená, že každý kus značky je nadčasový nebo že v jejích kolekcích nenajdeš výrazné módní sezony. Důležité je něco jiného: Lauren se dlouho vrací k podobným stavebním prvkům a stále z nich dokáže sestavit trochu jiný příběh. Vlastní archiv značky připomíná, že už v roce 1971 uvedl dámské košile inspirované pánským oblečením a v roce 1972 plnou dámskou kolekci.
Inspirace z jeho světa je proto použitelná i ve chvíli, kdy se žádný tvůj kousek neprodává v luxusním butiku. Rozhoduje střih, proporce, kombinace a způsob nošení.
1. Tmavě modré sako, které nemusí čekat na kancelář
Přesně střižené tmavomodré sako je jedna z věcí, díky nimž může i jednoduché oblečení působit promyšleně. Nespojuje se jen s formálním pracovním outfitem. Laurenův styl ho rád kombinuje s denimem, sportovními prvky a nenuceností.
Zkus námořnicky modré jednořadé sako, rovné středně modré džíny, obyčejné bílé tričko a koňakově hnědé kožené mokasíny. Pokud je sako pevnější, nech ostatní materiály měkčí. Pokud je volné a ležérní, mohou být džíny o něco elegantnější. Celý trik spočívá v rovnováze, ne ve snaze vypadat jako na pracovní pohovor.
2. Bílá oxfordská košile, která se nebojí pomačkat
Oxfordská košile patří k hlavním kódům preppy stylu. Je pevnější než hladká společenská košile a lépe snáší uvolněné nošení. V historii značky hraje výraznou roli už od prvních dámských kolekcí, což potvrzuje i vlastní archiv Ralpha Laurena.
Zkus volnější bílou oxfordku, béžové široké kalhoty a tmavohnědý kožený pásek. Horní dva knoflíky můžeš nechat rozepnuté, rukávy vyhrnout a košili jen částečně zastrčit. Nemusí být dokonale vyžehlená do katalogové ostrosti, ale měla by být čistá, příjemná a správně sedět v ramenou.
3. Jezdecké prvky i bez vlastního koně
Vysoké kožené boty, úzký pásek, tvíd a strukturované sako vytvářejí jednu z nejrozpoznatelnějších podob tohoto stylu. V reálném životě však není nutné sestavit celý jezdecký kostým. Jeden detail bohatě stačí.
K černým úzkým kalhotám vezmi krémový rolák, hnědé vysoké kožené boty a kratší tvídové sako. Výsledkem je praktický podzimní outfit pro chladnější dny. Pokud máš širší lýtka nebo preferuješ pohodlnější obuv, může stejnou atmosféru vytvořit kratší kožená bota a hnědý pásek.
4. Svetr, který přežije více než jednu sezonu
Kabelové úplety a jednoduché svetry s výraznější strukturou jsou tak trochu vizuální zkratkou pohodlného luxusu. Nepotřebují komplikovanou siluetu ani velký nápis. Důležitá je barva, materiál a vhodná délka.
Krémový copánkový svetr kombinuj s tmavě hnědou midi sukní a jednoduchými vysokými botami. Nebo ho nech přes bílou košili s límečkem a přidej rovné džíny. Luxusní dojem často vytvoří i kvalitní bavlněný úplet, pokud dobře drží tvar. Cena ani příměs kašmíru nejsou zárukou, že svetr bude praktický právě pro tebe.
5. Barevná paleta, ve které spolu všechno mluví
Námořnická modrá, smetanová, koňakově hnědá, vínová a zelená lesního podrostu patří k barvám, které se v Laurenově vizuálním světě opakovaně objevují. Jejich velkou výhodou je kombinovatelnost. Nemusíš každý týden vymýšlet zcela novou barevnou logiku.
Zkus krémové rovné kalhoty, vínový jemný svetr, dlouhý tmavomodrý kabát a hnědé mokasíny. Na fotografii to může vypadat velmi uhlazeně, ale stejnou sestavu lze nosit na běžnou pochůzku i schůzku, pokud odpovídá počasí.
6. Pánský střih, ženská svoboda
Laurenova dámská móda od začátku pracovala s prvky pánského šatníku. Ne proto, aby ženy oblékala jako muže, ale aby jim nabídla tradičně maskulinní materiály a střihy v nové podobě. Filmová Annie Hall s Diane Keaton v roce 1977 pomohla podobnému stylu získat ikonické postavení; Laurenovy kusy byly jednou ze součástí jejího kostýmového světa.
Pro moderní variantu zvol volné uhlově šedé kalhoty s puky, bílou košili, úzkou černou kravatu a černé mokasíny. Pokud je na tebe kravata moc doslovná, stačí rozepnutý límec a hodinky s koženým páskem. Pánské inspirace nepotřebují přehnaně dramatický styling, aby fungovaly.
7. Elegantní oblečení, které se smí skutečně nosit
Na ikonických fotografiích spojených se značkou je zvláštní nenucenost. Sako může být přes ramena, košile povolená, rukávy ohrnuté, boty lehce opotřebované. Oblečení má žít, nikoli stát v pozoru.
K tmavému denimu vezmi jednoduchý proužkovaný top, karamelovou koženou bundu a hnědé kotníkové boty. Přidej starší kvalitní pásek, který už má trochu patinu. Výsledek není kostým ani pečlivě naskládaný „old money“ outfit. Je to soubor věcí, které fungují a které máš chuť nosit znovu.
Nadčasovost neznamená nudu ani povinné logo
Z Laurenova světa si můžeš vzít modré sako, oxfordku nebo lásku k dobře kombinovatelným barvám. Nemusíš přijmout celý jeho ideál amerického života, lovit drahé vintage kusy ani oblékat se stále stejně. Styl totiž nezačíná ve chvíli, kdy vlastníš správnou značku, ale když začneš rozumět tomu, proč některé věci ráda nosíš i po letech.
A možná právě proto má dnes takový smysl dívat se na tvorbu návrháře, který slaví 87. narozeniny: ne kvůli nostalgii, ale kvůli tomu, že dobrý základ dovoluje mnohem víc experimentování, než se na první pohled zdá.
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Zdroje: Ralph Lauren – The Timeline [1], Ralph Lauren – The Oxford Shirt [2], Ralph Lauren – Why the Oxford Never Gets Old [3].