Podraz na Slafkovského fanoušky. Podvodný web rozšířil falešnou zprávu o narození jeho dcery a lidé mu začali gratulovat

Text začínal jako z ženského časopisu. Devět měsíců tajemství, žádné zprávy na sociálních sítích, a pak velké oznámení: útočník Montrealu Canadiens a jeho partnerka Angélie Bourgeois-Pelletier prý „přivítali nového člena rodiny“. Holčička dostala jméno Mila Gabriela. U textu byla fotografie miminka, profil měl modrý odznak a pod příspěvkem visel odkaz na „celý příběh“. Část uživatelů začala páru gratulovat. Žádná z těch gratulací ale nemířila na skutečnou událost. Slafkovský, jeho partnerka ani klub nic takového neoznámili a slovenský Koktejl.sk, který případ 10. října 2026 rozebral, zprávu označil za podvod. Jméno dítěte je vymyšlené. Zajímavější je, jak dobře celá konstrukce funguje.
Anatomie jednoho falešného oznámení
Podle rozboru Koktejl.sk stačilo rozkliknout profil, který příspěvek zveřejnil. Místo osobního účtu nebo sportovního média se objevila dlouhá řada podobně laděných textů o hráčích Montrealu Canadiens. Všechny měly stejný tón, plný emocí a dojemných zvratů, a žádný z nich neuváděl ověřitelný zdroj. Jde o typický otisk textů generovaných umělou inteligencí, které vznikají ve velkém a za pár sekund.
Druhá stopa je ještě výmluvnější. Fotografie miminka, které mělo být Slafkovského dcerou, se podle Koktejl.sk objevila i u příspěvků o jiných hokejistech. Jedno dítě, několik údajných otců. Podvodníci tedy nepracují s jedním vymyšleným příběhem, ale se šablonou, do které jen dosazují jména.
Celá konstrukce se dá rozložit na pět prvků:
- Známé jméno, které má fanoušek uložené jako „svoje“.
- Emotivní zápletka: utajené těhotenství, štěstí mladého páru, odhalení po devíti měsících.
- Konkrétní detail, který působí věrohodně, tady jméno Mila Gabriela.
- Vizuál, i když recyklovaný.
- Externí odkaz, kvůli kterému celý příspěvek existuje.
Doménu webu, na který odkaz vedl, se nám z otevřených zdrojů ověřit nepodařilo. Koktejl.sk ji neuvádí a snímek obrazovky v jeho galerii nese jen označení zdroje „Facebook“. Neznáme ani přesné datum, kdy se původní příspěvek objevil. Veřejnou reakci Slafkovského nebo jeho partnerky jsme také nedohledali.
Proč zrovna Slafkovský
Výběr cíle podle nás nebyl náhodný. Slafkovský je první Slovák v historii, kterého si tým NHL vybral v draftu jako jedničku. Montreal si ho vzal v červenci 2022, jen pár měsíců poté, co na olympiádě v Pekingu nastřílel sedm gólů, pomohl Slovensku k bronzu a IIHF ho vyhlásila nejužitečnějším hráčem turnaje.
Také v Česku je jeho jméno dobře známé. Český web NHL připomínal, že po Romanu Hamrlíkovi a Patriku Štefanovi jde o další jedničku draftu z bývalého Československa. Letos v květnu tentýž web psal o fanouškovské euforii kolem jeho gólu a o přezdívce „Slafgretzky“, kterou mu dali příznivci Canadiens.
Jedno jméno tak oslovuje tři publika najednou: slovenské, české a montrealské. Pro podvodníka, který potřebuje co nejvíc prokliků, je to ideální kombinace. Českou jazykovou verzi příspěvku jsme nedohledali. Vzhledem k tomu, jak se slovenský a český hokejový Facebook prolínají, se ale slovenská verze mohla snadno zobrazovat i českým uživatelům.
Modrá fajka není razítko pravdy
Mnoho lidí uklidní hlavně modrý odznak vedle jména profilu. Dřív znamenal, že jde o známou osobnost nebo instituci. To už neplatí.
Meta od roku 2023 nabízí placenou službu Meta Verified. Uživatel si předplatí ověření identity přes doklad totožnosti a získá odznak, ochranu proti napodobování a přednostní podporu. Letos v červenci firma přidala i bezplatný Facebook Verified, který ověřuje skutečné lidi pomocí selfie. Meta v oznámení výslovně uvádí, že odznak neznamená podporu uživatele ani záruku jeho důvěryhodnosti.
Modrá fajka tedy dnes říká nanejvýš to, že za účtem stojí ověřená osoba nebo zaplacené předplatné. O pravdivosti příspěvků neříká nic. Profil může mít platný odznak a zároveň chrlit vymyšlené příběhy o hokejistech. Rozhodující je, odkud informace pochází, jestli text drží logiku a kam vede odkaz.
Za dojetím stojí byznys
Proč by si někdo dával práci s vymýšlením miminek pro hokejisty? Odpověď je prostá: pozornost se dá prodat.
Mechanismus je jednoduchý. Příspěvek na Facebooku slouží jako návnada a skutečný cíl leží na externím webu. Ten bývá přeplněný reklamou a každé zobrazení či kliknutí přináší provozovateli peníze. Reklamní systémy jako Google AdSense platí vydavatelům podle zobrazení nebo kliknutí. Podvodník tak nepotřebuje, aby čtenář cokoli koupil. Stačí, když přijde.
Organizace NewsGuard, která sleduje dezinformační weby, letos v červnu evidovala 3 749 takzvaných obsahových farem s umělou inteligencí v 16 jazycích. Mají generické názvy, chrlí články ve velkém a často se živí právě automatizovanou reklamou. Jestli web ze Slafkovského kauzy patří přímo mezi ně, z dostupných podkladů nevíme. Vzorec ale sedí přesně.
Meta v březnu 2026 sama zařadila podvody zneužívající celebrity, veřejné osoby a značky mezi hlavní oblasti, kde nasazuje automatickou detekci. Výslovně zmiňuje i klamavé odkazy a domény napodobující legitimní weby. Hokejové miminko tedy není kuriozita, ale jedna z mnoha variant zavedeného průmyslu.
Od klasického hoaxu se tento typ podvodu liší v jedné podstatné věci. Poplašné zprávy chtějí obvykle něco tvrdit, vyvolat strach nebo názor. Tady na obsahu nezáleží vůbec. Dnes Slafkovského dcera, zítra svatba jiného hráče, pozítří tragická nehoda. Jde jen o to, aby čtenář klikl.
Klikli jste? Tohle udělejte
Pokud jste narazili na příspěvek o narození dcery Mily Gabriely s fotkou miminka, textem o devíti měsících tajení a odkazem pod ním, šlo o tentýž podvod. Samotné zobrazení reklamního webu většinou nic nezpůsobí. Horší je, pokud odkaz vede na stránku, která chce přihlášení, osobní údaje nebo stažení souboru. Americká obchodní komise FTC upozorňuje, že takové odkazy mohou vést ke krádeži hesel, čísel účtů a k instalaci škodlivého softwaru.
Jak postupovat:
|Situace
|Co udělat
|Jen jste otevřeli stránku
|Zavřete ji a nic na ní nevyplňujte.
|Zadali jste heslo (např. „přihlášení přes Facebook“)
|Okamžitě heslo změňte a zapněte dvoufázové ověření.
|Stáhli jste soubor
|Aktualizujte antivirus a spusťte kontrolu zařízení.
|Zadali jste platební údaje
|Ihned kontaktujte banku a nechte kartu zablokovat.
Meta navíc doporučuje zapnout si upozornění na přihlášení z neznámých zařízení. Podrobný postup pro různé situace shrnuje i průvodce FTC, co dělat, když jste se stali obětí podvodu.
Falešný příspěvek můžete nahlásit přímo na Facebooku. U příspěvku klikněte na tři tečky, zvolte „Nahlásit příspěvek“ a vyberte možnost podvodu. Pokud jste ho sami sdíleli nebo pod ním gratulovali, smažte sdílení. Každá reakce ho totiž ukazuje dalším lidem.
Do budoucna stačí jednoduchý test. Zprávu o narození dítěte známého sportovce zveřejní nejdřív on sám, jeho partnerka nebo klub, ne neznámý profil s odkazem na „celý příběh“. Kde chybí primární zdroj a místo toho je jen dojemný text, nejspíš nejde o zprávu, ale o návnadu.
Mila Gabriela neexistuje. Stejnou fotografii miminka ale podvodníci použili už u několika hokejistů a dost možná ji brzy připíšou dalšímu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta