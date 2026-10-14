Na Česko se valí další slejvák. Tyto lokality budou trpět nejvice

Podle aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by měly srážky postupně ustávat a odpoledne se místy dokonce ukáže slunce. Teploty se vyšplhají na příjemných 13 až 18 °C.
Západ Čech dostal největší porci
Mapa srážek, kterou meteorologové zveřejnili, jasně ukazuje nerovnoměrné rozložení deště napříč republikou. Nejvydatnější srážky zasáhly západní Čechy, zatímco východní část země si užila relativně sušší počasí. Tento vzorec je typický pro podzimní frontální systémy přicházející od Atlantiku.
„Odpoledne pak v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku bude přibývat oblačnosti a v Čechách postupně místy zaprší,“ uvedli meteorologové ČHMÚ k úterní předpovědi, která se potvrdila.
Čtvrtek a pátek přinesou oddech
Dobrá zpráva pro všechny, kteří plánují aktivity venku – čtvrtek by měl být bez deště. Teploty vystoupají na 14 až 18 °C, i když při přetrvávající mlze nebo nízké oblačnosti se maxima mohou držet kolem 12 °C.
Pátek slibuje být ještě příjemnější. Meteorologové očekávají slunečné počasí, pouze ráno se mohou objevit mlhy. Pozor ale na noční teploty – při uklidnění větru mohou klesnout až na -1 °C. Přes den se rtuť teploměru vyšplhá na 14 až 19 °C.
Víkend opět ve znamení deště
Kdo plánuje víkendové výlety, měl by počítat s návratem srážek. V sobotu do Česka vtrhne studená fronta, která od severozápadu přinese déšť. Zpočátku bude polojasno, ale postupně začne oblačnosti přibývat a v Čechách opět zaprší.
Neděle a začátek nového týdne pak přinesou proměnlivé počasí – polojasno až oblačno, zejména na severu místy až zataženo s ojedinělým deštěm. Teploty budou postupně klesat, v noci na 4 až -1 °C, přes den na 12 až 16 °C.
Co to znamená pro řidiče
S podzimním počasím přichází i zvýšené riziko na silnicích. Ranní mlhy a mokré vozovky vyžadují zvýšenou opatrnost. Zejména v pátek ráno, kdy se očekávají teploty kolem nuly, hrozí na některých místech námraza. Řidičům se doporučuje mít připravené zimní pneumatiky – přestože ještě není povinnost je mít nasazené, podmínky na silnicích se mohou rychle změnit.
Zdroje článku: chmi.cz, tn.nova.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá