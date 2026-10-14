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Na Česko se valí další slejvák. Tyto lokality budou trpět nejvice

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Středeční odpoledne přináší úlevu od ranních srážek, které potrápily především západní polovinu země. Jasnější oblohy si však neužijeme dlouho. Další déšť je už na obzoru.
Na Česko se valí další slejvák. Tyto lokality budou trpět nejvice

Na Česko se valí další slejvák. Tyto lokality budou trpět nejvice

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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