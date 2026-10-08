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Agri update | Členství s hvězdičkou. EU chystá pro ukrajinské zemědělce zvláštní pravidla

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Evropská komise chce ukrajinské zemědělství držet na uzdě i po vstupu země do EU, Kyjev mluví o „jiném modelu členství“. Ministři zemědělství mezitím míří k dohodě o podobě nové zemědělské politiky EU.
Agri update | Členství s hvězdičkou. EU chystá pro ukrajinské zemědělce zvláštní pravidla

Agri update | Členství s hvězdičkou. EU chystá pro ukrajinské zemědělce zvláštní pravidla

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 08.10.2026 06:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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