Sinner mlčí a svět tenistu tápe. Roddick tuší, že za pauzou italské jedničky je víc než jen koleno

12. července 2026 zvedal Sinner nad hlavu trofej z centrálního dvorce ve Wimbledonu. Od té doby neodehrál jediný soutěžní zápas. Postupně vynechal Montreal, Cincinnati, US Open, asijskou šňůru, evropské haly i Turnaj mistrů a 6. října krátkým videem na Instagramu ukončil sezonu. Zaznělo v něm, že potřebuje léčit koleno, myslet na dlouhodobou kariéru a vrátit se ve stoprocentní formě. Podrobná diagnóza, typ léčby, rehabilitační plán ani datum návratu nezazněly. Právě do tohoto prázdného místa teď vstupují komentátoři. Andy Roddick s Jonem Wertheimem ve svém podcastu otevřeli otázku, kterou si mnozí kladou potichu: jde opravdu jen o koleno?
Co Sinner řekl a co si nechal pro sebe
Sinnerova komunikace je stručná a pečlivě dávkovaná. Podle zprávy, kterou převzala australská ABC News, jeho tým mluví o léčbě zánětu v koleni a přípravě na rok 2027. Tím oficiální obraz končí.
Už srpnové odhlášení z US Open přitom naznačilo, že problém není drobný. Oficiální web US Open tehdy jako důvod uvedl pravé koleno s tím, že když se Sinner v Monte Carlu vrátil na kurt, ukázalo se, že potřebuje víc času. Následovalo sedm týdnů ticha a pak definitivní tečka za sezonou.
|Datum
|Událost
|12. července 2026
|Vítězství ve Wimbledonu, poslední soutěžní zápas
|srpen 2026
|Odhlášky z Montrealu a Cincinnati
|21. srpna 2026
|Odhlášení z US Open kvůli pravému kolenu
|6. října 2026
|Oznámení konce sezony
|13. října 2026
|Roddick a Wertheim rozebírají Sinnerovu pauzu v podcastu
|17. ledna 2027
|Začátek hlavní soutěže Australian Open, nejbližší možný návrat
Co veřejnost neví: zda jde o patelární, nebo jinou tendinopatii, zda se uvažuje o zákroku, jak vypadá rehabilitace a zda Sinner neřeší ještě jiné potíže. Přímé vysvětlení, proč tým mlčí, jsme dohledat nedokázali. Podle nás jde o záměrnou krizovou komunikaci: říct dost na to, aby absence byla vysvětlená, a ani o slovo víc.
Roddickova otázka: jen koleno, nebo celkový reset?
V epizodě podcastu Served z 13. října začíná pasáž o Sinnerovi v čase 10:35 a navazuje na širší debatu, zda hráči dluží fanouškům transparentnost ohledně zranění. Roddick podle všeho připustil možnost, že pauza nemusí být jen o koleni, ale i o širším fyzickém a mentálním resetu před rokem 2027. Sám přitom zdůrazňuje, že žádné interní informace nemá.
Je to hypotéza bývalé světové jedničky, ne zjištění. Opírá se ale o fakta, která se těžko přehlížejí. Sinner před zraněním odehrál sezonu, jakou tenis vidí jednou za dekádu: bilance 44 výher a 3 porážek, tituly z Indian Wells, Miami, Monte Carla, Madridu, Říma a Wimbledonu. Taková série znamená měsíce bez skutečného odpočinku, neustálou fyzickou i psychickou zátěž a k tomu tlak, který na světovou jedničku dopadá každý den.
Žádný dostupný zdroj nepotvrzuje jiné konkrétní zranění. Čím méně však Sinnerův tým pouští ven, tím víc prostoru vzniká pro domněnky typu „nejde jen o koleno“. Ticho samo spekulace nevyvrací. Naopak je přiživuje.
Tendinopatie: zranění, které trestá netrpělivost
Pokud je oficiální verze přesná a jde o zánět šlachy v koleni, dává opatrnost smysl i bez jakéhokoli skrytého scénáře. Patelární tendinopatie, laicky „skokanské koleno“, je přetížení šlachy pod čéškou. Podle přehledu Cleveland Clinic vzniká opakovanou zátěží, sprinty, prudkými změnami směru a nedostatkem regenerace. Přesně z toho se skládá moderní tenis na nejvyšší úrovni.
Léčba stojí na několika krocích:
- odpočinek od zátěže, která bolest vyvolává,
- ledování a případně ortéza,
- fyzioterapie,
- postupné, řízené zatěžování šlachy.
Lehčí případy se mohou zlepšit po několika týdnech, těžší se táhnou měsíce. A hlavně: pokračování v zátěži stav zhoršuje a příliš rychlý návrat může rekonvalescenci prodloužit. Sinner to podle všeho zažil na vlastní kůži, když se v Monte Carlu pokusil vrátit a musel znovu ustoupit.
Pro hráče jeho stylu je to obzvlášť citlivé. Sinnerova hra stojí na explozivním pohybu, skluzech, výpadech a opakované akceleraci. U šlachy nestačí, že přestane bolet. Musí znovu vydržet stovky změn směru za zápas, pět setů a dva týdny grandslamu. Odpověď na otázku, zda se vrátí ve stejné formě, proto nedá kalendář, ale kvalita rehabilitace.
Navarrová řekla všechno, Sinner téměř nic
Jak jinak může vypadat komunikace o zdraví, ukázala na konci září Emma Navarrová. Americká tenistka zveřejnila na Instagramu čtrnáctistránkový text o téměř dvou tisících slovech. Popsala tříleté zdravotní potíže, diagnózu RED-S, tedy relativní nedostatek energie ve sportu, a Hashimotovu tyreoiditidu. Rozebrala vliv tréninku, výživy a regenerace, oznámila konec sezony a návrat naplánovala na australské turnaje na začátku roku 2027.
Kontrast se Sinnerem nemůže být ostřejší. Navarrová dala fanouškům diagnózy, souvislosti i osobní příběh. Sinner dal krátké video a obecné sdělení o koleni.
Jinou cestu zvolil i Carlos Alcaraz. Jeho pravé zápěstí ho vyřadilo od dubna až do US Open, kde 20. srpna potvrdil návrat. Sinner tak řeší dolní končetiny, Alcaraz úderový aparát. Že by šlo o stejné přetížení, doložené není. Oba případy ale ukazují, že rivalita dvou největších hvězd své generace naráží na fyzické limity kalendáře, který jim nedává čas vydechnout.
Proč je Sinner tak uzavřený? Nabízí se kontext roku 2024, kdy nezávislý tribunál, který svolala ITIA, po dvou březnových pozitivních testech na klostebol rozhodl, že hráč nenese vinu ani nedbalost. Přímou souvislost s dnešní komunikací o koleni nic nedokládá. Dá se ale čekat, že po takové zkušenosti je jeho tým mimořádně citlivý na to, jaké informace a kdy pustí ven.
Cesta do Melbourne a co všechno pauza stojí
Nejbližší reálná šance na návrat je Australian Open 2027. Turnaj začíná úvodním týdnem od 11. do 16. ledna, hlavní soutěž se hraje od 17. do 31. ledna. Pokud Sinner nastoupí v prvním kole, od posledního zápasu ve Wimbledonu uplyne zhruba 189 dní. Víc než šest měsíců bez soutěžního tenisu. Čeští fanoušci ho tak mohou znovu vidět nejdříve od neděle 17. ledna, podle rozpisu hlavní soutěže a programu vysílatele.
Pauza už teď něco stojí. Na žebříčku může Alexandrovi Zverevovi otevřít cestu k zakončení roku na pozici světové jedničky. Sinner také přišel o výdělky z řady turnajů včetně Turnaje mistrů, kde loni jako neporažený vítěz vydělal zhruba 105 milionů korun. Pořadatelé přicházejí o tahák, který prodává vstupenky a zvedá sledovanost. Konkrétní ztráty ale nikdo veřejně nevyčíslil.
A pak je tu dlouhodobá perspektiva. Sinner má ve 25 letech pět grandslamových titulů. Na dvanáct mu chybí sedm, na patnáct deset, na dvacet patnáct. Matematicky nic nemožného. Federer v pozdější kariéře přísně vybíral turnaje a po operaci kolena v roce 2016 se vrátil až po dlouhé pauze. Nadal kariéru prodlužoval opakovanými návraty za cenu častých výpadků. Djokovič stavěl na extrémní péči o tělo a regeneraci. Podle nás je současná pauza pro Sinnera prvním skutečným testem, zda jeho tělo zvládne dlouhodobě hru postavenou na neustálém pohybu.
Sinnerův případ ukazuje, že v moderním tenise se skutečnou zprávou často nestává samotná diagnóza, ale míra ticha kolem ní. Zánět šlachy je pochopitelné zranění s pochopitelnou léčbou. To, co dnes fanoušky znepokojuje, je prázdné místo mezi krátkým videem z října a lednovým Melbourne. Odpověď nakonec nepřinese žádné prohlášení, ale první výpad do rohu dvorce.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář