Večeře do 25 minut a za 25 korun na porci? Těchto pět receptů dokáže obojí

Večeře za pětadvacet korun zní v roce 2026 skoro jako vzpomínka na dávno ztracený jídelní lístek. Jenže u domácího vaření se počítá cena skutečně spotřebovaných surovin a několik nenápadných základů dokáže udělat překvapivě dobrou práci: brambory, luštěniny, těstoviny, rýže, vejce nebo mražená zelenina.
Aby byla matematika srozumitelná, počítáme všechny recepty na čtyři porce a s modelovými běžnými cenami potravin. Neznamená to, že právě takovou cenu dnes nabízí konkrétní obchod. Náklady zahrnují malé množství oleje a koření, ne však energii a případné zbytky otevřených balení. Při nákupu celých balení zaplatíš u pokladny více; nespotřebovaná část zůstane na další vaření. Ber proto uvedené částky jako orientační kalkulaci, kterou se vyplatí porovnat s cenovkami v místním obchodě.
1. Bramborová pánev s vejci a cibulkou
Čas: 25 minut | 4 porce | Modelová cena: 78 Kč celkem, přibližně 19,50 Kč na porci.
Suroviny: 1 kg brambor (28 Kč), 4 vejce (28 Kč), 2 cibule / asi 200 g (6 Kč), 2 lžíce oleje (5 Kč), česnek 2 stroužky (5 Kč), paprika, kmín, sůl a pepř (6 Kč).
Brambory nakrájej na malé kostky o hraně asi jeden centimetr. Ve velké nepřilnavé pánvi s poklicí rozehřej olej, přidej brambory a cibuli, lehce osol, podlij několika lžícemi vody a přiklop. Za občasného promíchání je nech asi 12–15 minut změknout; podle velikosti kostek přidej trochu vody. Potom odklop, zvyš teplotu a několik minut nech povrch lehce zezlátnout. Přidej česnek a koření, vytvoř čtyři místa pro vejce, rozklepni je dovnitř a znovu přikryj. Za přibližně 4–5 minut bílek zpevní; pokud chceš pevný žloutek, nech vejce déle. Jídlo je jednoduché, syté a krásně funguje s kyselou okurkou, pokud ji máš doma – do uvedeného rozpočtu ale není započítaná.
2. Krémové těstoviny s hráškem a česnekem
Čas: 20 minut | 4 porce | Modelová cena: 77 Kč celkem, přibližně 19,25 Kč na porci.
Suroviny: 400 g suchých těstovin (28 Kč), 300 g mraženého hrášku (24 Kč), 150 ml smetany na vaření (15 Kč), 2 stroužky česneku (4 Kč), 1 lžíce oleje (3 Kč), sůl a pepř (3 Kč).
Těstoviny uvař v osolené vodě podle návodu. Asi tři minuty před koncem varu přidej hrášek. Před slitím odeber hrnek vody z těstovin. V hrnci krátce rozehřej olej s jemně nasekaným česnekem, přilij smetanu, trochu odložené vody a vrať těstoviny s hráškem. Míchej, dokud lehce krémová omáčka nepokryje každý kousek. Pokud příliš houstne, přidej vodu z těstovin. Neslibujeme parmazán za pár korun – recept je dobrý i bez něj, právě česnek a hrášek mu dají chuť.
3. Červená čočka na kari s rýží
Čas: 25 minut | 4 porce | Modelová cena: 89 Kč celkem, přibližně 22,25 Kč na porci.
Suroviny: 250 g červené loupané čočky (29 Kč), 250 g rýže (18 Kč), 1 konzerva krájených rajčat 400 g (20 Kč), 1 cibule (4 Kč), 2 stroužky česneku (4 Kč), 2 lžíce oleje (6 Kč), kari koření, sůl a případně chilli (8 Kč).
Dej vařit rýži podle návodu, obvykle 12–15 minut. Vedle v širší pánvi orestuj cibuli na oleji, přidej česnek a kari koření, krátce promíchej a vsyp propláchnutou červenou čočku. Přidej rajčata a asi 450 ml vody. Za občasného míchání vař přibližně 12–15 minut do měkka; podle potřeby dolij tekutinu. Červená čočka se přirozeně částečně rozpadá a vytvoří hustou omáčku. Servíruj s rýží. Kokosové mléko by bylo příjemné, ale při tomto rozpočtu ho schválně vynecháváme.
4. Kuskus s cizrnou a rajčaty
Čas: 15 minut | 4 porce | Modelová cena: 94 Kč celkem, přibližně 23,50 Kč na porci.
Suroviny: 300 g kuskusu (30 Kč), 1 konzerva cizrny 400 g včetně nálevu (25 Kč), 300 g čerstvých rajčat (24 Kč), 1 menší cibule (4 Kč), 1 lžíce oleje (4 Kč), citronová šťáva z přibližně čtvrtky citronu (4 Kč), sůl, pepř a sladká paprika (3 Kč).
Kuskus nasyp do misky, osol, zalij doporučeným množstvím vroucí vody podle obalu, přikryj a nech přibližně pět minut nabobtnat. Mezitím nakrájej cibuli a rajčata, cizrnu slij a propláchni. Na pánvi krátce prohřej cibuli s olejem, přidej cizrnu a koření a po dvou minutách rajčata. Promíchej s nakypřeným kuskusem, zakápni citronem a dolaď pepřem. Jde o lehčí večeři; kdo potřebuje větší porci, může přidat další kuskus a přepočítat náklady.
5. Hustá fazolová polévka s bramborami
Čas: 25 minut | 4 porce | Modelová cena: 87 Kč celkem, přibližně 21,75 Kč na porci.
Suroviny: 2 konzervy bílých fazolí po 400 g včetně nálevu (50 Kč), 400 g brambor (12 Kč), 1 mrkev / 100 g (4 Kč), 1 cibule (4 Kč), 2 stroužky česneku (4 Kč), 1 lžíce oleje (4 Kč), lžíce rajčatového protlaku (5 Kč), paprika, majoránka, sůl a pepř (4 Kč).
V hrnci rozehřej olej, přidej drobně nakrájenou cibuli a mrkev. Po pár minutách vmíchej česnek, protlak a koření, zalij asi 900 ml vody a přisyp brambory nakrájené na opravdu malé kostičky. Vař zhruba 12–15 minut do změknutí. Přidej scezené a propláchnuté fazole, několik lžic jich rozmačkej o stěnu hrnce a dalších pět minut prohřej. Vznikne hustá sytá polévka, která nepotřebuje jíšku ani klobásu.
Jak se nenechat nachytat pěknou cenovkou
Cena za porci není totéž co částka zaplacená v obchodě. Pokud potřebuješ čtyři vejce, můžeš muset koupit balení deseti. Ze sáčku rýže použiješ čtvrtinu a z lahve oleje pár lžic. Proto jsme ceny uváděly za spotřebovaná množství. Stejně tak platí, že levné potraviny z různých obchodů nemusejí stát stejně a cena se může měnit během jediného týdne.
Podobný rozpočet funguje nejlépe, když plánuješ několik večeří společně. Rýže, brambory, česnek, cibule a luštěniny se pak spotřebují postupně a nic nezůstane otevřené zbytečně. Pětadvacet korun přestává být kouzelným číslem a stává se užitečným vodítkem. A pokud máš doma hladovějšího sportovce, cena jeho porce pochopitelně může být vyšší – matematika je tentokrát na straně reality, ne na straně hezkého titulku.
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Zdroje: Good Food – Budget dinner recipes [1], Good Food – Quick and easy recipes [2].