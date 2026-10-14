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Večeře do 25 minut a za 25 korun na porci? Těchto pět receptů dokáže obojí

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Levná večeře nemusí znamenat suché rohlíky ani instantní nudle. Když víš, po kterých surovinách sáhnout, dá se pro čtyři lidi uvařit teplé jídlo za méně než stokorunu. Připravily jsme pět jednoduchých receptů s orientačním rozpočtem, které navíc nepotřebují víc než pětadvacet minut aktivního i celkového času.
Večeře do 25 minut a za 25 korun na porci? Těchto pět receptů dokáže obojí

Večeře do 25 minut a za 25 korun na porci? Těchto pět receptů dokáže obojí

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.10.2026 09:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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