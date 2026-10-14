UFC údajně chystá hlavní zápas prvního turnaje roku 2027. Makhachev má obhajovat pás v Torontu

Sotva mu v srpnu skončil v ruce mikrofon, bylo jasné, že na dlouhou pauzu nemá náladu. Islam Makhachev právě obhájil pás welterové váhy UFC a místo opatrných frází o čekání na organizaci vysypal rovnou termín: do klece musí ještě před ramadánem, sto procent. Je mu 34 let, podle svých slov ho nic vážného netrápí a potřebuje si nechat zkontrolovat jen nos. O necelé dva měsíce později se v médiích objevilo datum, město i jméno soupeře, a do jeho požadavku to sedí podezřele přesně. Kalendář si proto vzala do ruky redakce MMAmag a dopočítala, jak úzké okno si šampion sám vytyčil.
Datum, město i soupeř. Chybí jediná maličkost
O chystaném zápase začal psát MMA reportér Álvaro Colmenero. Server
Sherdog, který jeho příspěvek z 13. října 2026 přetiskl, uvádí jeho slova: „Prates už může tvrdě trénovat, protože pokud jednání půjdou dál dobrým směrem, uvidíme Brazilce 30. ledna na UFC 336 v Torontu proti Islamu Makhachevovi.“ Klíčová je ta podmínka. Nejde o podepsaný zápas, ale o cílený termín a jednání, která teprve běží.
Původní znění reportu a veřejný přehled nadcházejících turnajů UFC postavila vedle sebe redakce MMAmag: ve výpisu oficiálního webu k 14. říjnu 2026 turnaj UFC 336 ani dvojice Makhachev a Prates nefiguruje. Fanoušek tak zná město i soupeře dřív, než organizace potvrdila jediný řádek karty.
Makhachev drží welterový pás od listopadu 2025, kdy na UFC 322 zdolal Jacka Della Maddalenu jednomyslným rozhodnutím se shodnými kartami 50-45. Obhájil ho 15. srpna 2026 na UFC 330 ve Philadelphii, kde na body porazil Iana Machada Garryho.
Kalendář, který Makhachevovi dýchá na záda
Po UFC 330 nenechal nikoho na pochybách. Podle serveru
Yahoo Sports na pozápasovém vystoupení prohlásil: „Brácho, musíme bojovat před ramadánem, na sto procent.“ A doplnil: „V lednu, nebo na konci roku, musím bojovat.“ Důvod nerozváděl, jen připomněl svůj věk a to, že se cítí zdravý.
Ramadán je pro muslimy měsíc půstu a jeho začátek se neřídí pevným datem v kalendáři. Očekávaný první den roku 2027 připadá na 8. února, jenže i tahle hodnota je orientační: přesný termín se odvozuje od pozorování měsíce a může se o den lišit. S touhle výhradou vychází mezi termínem z reportu a začátkem půstu devět dní.
Datum Co se děje Dní do 8. 2. 2027 15. 8. 2026 UFC 330, Makhachev obhájil pás proti Garrymu 177 14. 10. 2026 Sherdog zveřejnil report o UFC 336 117 30. 1. 2027 uváděný termín UFC 336 v Torontu 9 8. 2. 2027 očekávaný první den ramadánu 0
Zbývá vysvětlit, proč má v Torontu stát naproti šampionovi zrovna muž, který za sedm výher v UFC ani jednou nepotřeboval karty rozhodčích.
Brazilec, který vypíná lidi a stojí kousek od pásu
Carlos Prates, brazilský bojovník welterové váhy s přezdívkou The Nightmare, není jméno z klobouku. Oficiální profily obou mužů na webu UFC otevřela redakce MMAmag a vytáhla z nich čísla, která z Pratese dělají víc než hlasitého vyzyvatele: bilance 24 výher a 7 porážek, z toho 19 na KO nebo TKO a 10 ukončení už v prvním kole. V žebříčku organizace mu patří druhé místo.
Všech sedm jeho výher v UFC skončilo před limitem a u každé z nich uvádí organizace bonus. Rozhodčí u něj hlasovali jedinkrát, když v dubnu 2025 prohrál na body s Machadem Garrym. Poslední skalp sebral 2. května 2026 v Perthu, kde zastavil Della Maddalenu ve třetí pětiminutovce a natáhl sérii na tři výhry.
A tady začíná ta lákavá linka. Makhachev Della Maddalenu uchodil na body, Prates ho o půl roku později vypnul údery. Jenže MMA matematika není důkaz. Oba zápasy dělí měsíce, jiná příprava i jiná situace poraženého. Zůstává kontrast, který se prodává sám: šampion, který soupeřům bere prostor, proti muži, kterému stačí jedna čistá rána.
Co si UFC kupuje jedním lednovým večerem
Termín z reportu sedí přesně do okna, které si šampion sám veřejně vytyčil. To nevypadá na vstřícnost k jednomu bojovníkovi, ale na shodu zájmů. Organizace by dostala titulový zápas hned na lednovém startu roku, Makhachev termín, který chtěl, a Prates šanci v momentě své nejlepší formy.
Dalo by se namítnout, že dokud UFC nic neoznámilo, je to jen drb. Jenže zprávy tohohle typu bývají v matchmakingu předzvěstí a tahle navíc míří na datum, které šampion pojmenoval dřív, než se o něm začalo psát. Platí ale i druhá strana mince: podoba karty potvrzená není, takže ani titulový duel nemá jisté místo na vrcholu večera.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Tomáš Stupka