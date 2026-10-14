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Rakovina, rozchod po 27 letech a prázdný byt. Anna K. přiznala, že ji zachránila jediná žena: „Bez ní bych tu nebyla"

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Žena, která zpěvačce podle jejích slov zachránila život, není kamarádka ani nová partnerka. Je to terapeutka, jejíž jméno Anna K. dodnes veřejně neprozradila.
Anna K.

Anna K.

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 11:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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