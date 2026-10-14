Rakovina, rozchod po 27 letech a prázdný byt. Anna K. přiznala, že ji zachránila jediná žena: „Bez ní bych tu nebyla"

Celý život platila Anna K. za „držáka“. VIP život připomíná, že dvakrát se poprala s rakovinou, koncertovala mezi chemoterapiemi, na pódiu se usmívala, i když jí v soukromí odcházeli blízcí lidé. Jenže
po rozchodu s Tomášem Varteckým, s nímž strávila 27 let, přišel jiný druh bolesti, tichý, pomalý a bez publika. V podzimní epizodě pořadu Na jedné vlně zpěvačka poprvé otevřeně přiznala, že tenhle boj už sama nevyhrála. Že ji z nejhlubšího propadu vytáhla profesionální terapeutická pomoc. A že bez ní by tu dnes možná nebyla. Inferno po tichu
Rozchod oznámila 5. srpna 2024 na Instagramu jedinou větou:
„Tomáš si vybral cestu, na které už ho doprovázet nemůžu.“ Sedmadvacet let společného života skončilo formulací, která neřekla skoro nic, a zároveň všechno. Vartecký později uvedl, že spolu pár netvořili už pár měsíců a že jeho nová partnerka nebyla příčinou rozchodu. Co přišlo potom, popsala Anna K. v rozhovoru pro Deník N jako „inferno“. Rakovina, ztráty blízkých, rozchod, to všechno se v její hlavě spojilo do jednoho dlouhého období „temných věcí“ bez času na nadechnutí. Rozdíl byl v tom, že nemoc měla lékaře, protokol, plán léčby. Samota po rozchodu neměla nic.
Přes den fungovala. Na pódiu cítila energii fanoušků, v zákulisí ji obklopovali kolegové, v telefonu jí přicházely stovky láskyplných zpráv. Pak přišel večer, klíč v zámku, dveře do prázdného bytu. A tam ji to dobíhalo. V rozhovoru pro
Marianne popsala moment zlomu prostě: celý život těžké věci zvládala sama až jednoho dne si přestala věřit, že to unese. Začala chodit k terapeutce. Její jméno nikdy nezveřejnila, ale o jejím vlivu mluví bez obalu: „Zachránila mi život.“ Důležité je, co tím myslí. Byla prý rozsekaná na kusy a přesvědčená, že další překážku už nepřeskočí. Dnes se cítí stabilizovaná. Zdroj fotografie: Nextfoto Kontrast, který ji definuje
Pro
Ona Dnes řekla před nedávnem větu, která shrnuje celý paradox jejího veřejného obrazu: „Neustále poslouchám, jak jsem silná. Ale já si tak vůbec nepřipadám.“ Zvenku pořád působí jako někdo, kdo všechno ustojí. Zevnitř popisuje ženu, která se učí být sama, učí se říkat si o pomoc bez studu a učí se dávat na první místo i samu sebe. Vytvořila si kolem sebe to, čemu říká „psycho tým“: terapeutku jako odbornou záchrannou brzdu, blízkou kamarádku, se kterou dnes sdílí domácnost a která jí nahrazuje každodenní lidskou blízkost, a fanoušky, kteří jí na koncertech dodávají energii do dalších dnů. Tři vrstvy opory, každá s jinou funkcí. Terapeutka léčí, kamarádka sdílí, fanoušci potvrzují, že není sama.
Když mluví o lidech, kteří se bojí vyhledat psychologickou pomoc, používá jednoduchou analogii:
„Když máte zlomenou nohu, jdete k doktorovi. Se zlomeným srdcem je to stejné.“ Cestuje. Na Bali se poprvé cítila jako doma, ale po návratu z první sólové výpravy loni přiznala, že začátek nebyl idylický, přepadla ji panika, ale vydržela. A právě to je možná nejpřesnější obraz toho, kde se dnes nachází: ne v klidu, ale v pohybu. Ne bez strachu, ale s odvahou ho pojmenovat. Nejtvrdší rána v životě Anny K. nepřišla na onkologii ani na pódiu. Přišla doma, v tichu, po zavření dveří.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Alena Vavřinová