Na polích se začaly objevovat polystyrenové krabice s anténami. Co dělat, když takovou najdete?

Pravda je mnohem prozaičtější, ale zároveň fascinující. Tyto záhadné objekty jsou meteorologické radiosondy – zařízení, která každý den vzlétají do stratosféry, aby sbírala data, která se pak stávají základem pro předpověď počasí. Jejich cesta končí pádem na zem, často stovky kilometrů od místa startu.
Jak funguje moderní předpověď počasí
Než se pustíme do toho, co s nalezeným zařízením dělat, pojďme si vysvětlit jeho účel. Radiosonda je jednorázový meteorologický přístroj, který vypouští Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) nebo zahraniční služby – v Polsku například IMGW ze stanic Łeba, Legionowo a Wrocław, v Česku pak ze stanice Praha-Libuš.
Princip je jednoduchý, ale efektní. Sonda připevněná k velkému balónu naplněnému héliem nebo vodíkem stoupá až do výšky přes 30 kilometrů. Během letu neustále měří teplotu, vlhkost, tlak a rychlost větru. Naměřená data odesílá rádiovým signálem na frekvenci 400–406 MHz zpět na zem, kde je zpracovávají meteorologové.
V rozředěném vzduchu stratosféry balón nakonec praskne. Zařízení pak klesá zpět k zemi na malém padáku nebo zbytcích balónové membrány. Celý komplet – vysílač, čidla, baterie a GPS modul – stojí meteorologickou službu 800 až 1500 korun. Zachází se s nimi jako s jednorázovými pomůckami.
Co nalezená krabička obsahuje
Když takovou sondu najdete, nemusíte se bát. Uvnitř nečeká žádný nebezpečný materiál – jen elektronika, senzory a lithiová baterie. Nejčastěji narazíte na model Vaisala RS41, který dominuje evropskému trhu.
Na obalu bývá nálepka s vysvětlením v angličtině nebo místním jazyce, že jde o neškodný meteorologický přístroj. Strach z neznámého je zbytečný – radiosonda neobsahuje výbušniny, radioaktivní látky ani jedy.
Komunita nadšenců, kteří se věnují „lovu radiosond“, využívá k jejich vyhledávání GPS signál a otevřené mapové sítě jako SondeHub, kde lze sledovat polohu sond téměř v reálném čase. Tito „sondaři“ si z hledání padlých přístrojů udělali koníček, a někteří na tom dokonce vydělávají.
Kolik můžete na sondě vydělat
Nalezené radiosondy nemusíte vracet meteorologické službě – ta je považuje za spotřební materiál a zpravidla je nevykupuje. Zahraniční stanice občas vydávají pamětní diplomy, ale peníze za vrácení nedostanete.
Zato na inzertních portálech funkční sondu prodáte za 60 až 120 korun. Kupují je radioamatéři, elektronici a sběratelé techniky. Pokud zařízení rozeberete na součástky, získáte baterii, styroporový obal a elektroniku v hodnotě zhruba 30 až 50 korun pro vlastní kutilské projekty.
Nejcennější variantou je prodej kompletní sondy sběrateli, který ocení zejména nepoškozený kus s funkčním GPS modulem. V takovém případě se cena může vyšplhat až na sto korun, přičemž náklady na dopravu hradí kupující.
Co dělat, když sondu najdete
Prvním krokem je zkontrolovat štítek na krabičce. Pokud najdete vypínač, zařízení vypněte. Odřízněte zbytky padáku a balónové fólie – ty představují nebezpečí pro zvířata, která se do nich mohou zamotat.
Samotnou sondu si můžete odnést domů jako zajímavou památku, prodat ji online nebo ji odevzdat do sběrného dvora jako elektroodpad. Všechny tři varianty jsou legální a bezpečné.
Důležité je respektovat soukromý majetek. Nevstupujte na oplocené pozemky bez svolení majitele a nešlapejte po zemědělských plodinách. Pokud sonda visí na sloupu elektrického vedení, v žádném případě se ji nepokoušejte sejmout – hrozí smrtelný úraz elektrickým proudem.
Čemu se vyhnout
Nejčastější chybou je nechat zbytky balónu a padáku ležet v přírodě. Syntetické materiály a latex tvoří past pro lesní živočichy, kteří se do nich mohou zaplést nebo je spolknout.
Další riziko představuje nesprávná likvidace lithiových baterií. Pokud je vyhodíte do běžného koše, mohou se v popelnici vznítit. Baterie vždy odevzdejte do sběrny nebo je ponechejte v sondě při odevzdání na sběrný dvůr.
A co když zařízení visí vysoko na stromě nebo na vedení? Nikdy se na něj nešplhejte a nepokoušejte se ho srazit holí. Bezpečnost má vždy přednost před touhou po nálezu.
Ekologická stopa a zodpovědnost
I když meteorologické služby považují radiosondy za jednorázové, jejich dopad na životní prostředí není zanedbatelný. Každý rok spadne na území Česka, Polska a Slovenska několik set těchto přístrojů.
Pokud se rozhodnete sondu odnést a ekologicky zlikvidovat, přispíváte k ochraně přírody. Sběrné dvory elektroodpadu je přijímají zdarma. Vaše rozhodnutí může zachránit život zvířeti, které by se jinak zamotalo do zbytků padáku.
Čísla hovoří jasně: zodpovědné chování při nálezu je stejně důležité jako samotný objev. Bílá krabička s anténou není důvod k panice – je to příležitost ukázat respekt k přírodě i moderní technologii.
Zdroje článku: ogloszenia.trojmiasto.pl, chmi.cz, weather.gov, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý