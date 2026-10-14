Hráči Arsenalu nastoupili s černými páskami v Lize mistrů. Klub přišel o legendu, která mu zasvětila od 11 let celý život

V úterý 13. října 2026 vyběhli hráči Arsenalu na trávník Emirates Stadium k utkání Ligy mistrů s Lille s černými páskami na rukávech. Klub jen několik hodin před výkopem oznámil, že zemřel Ken Friar. Nebyl hráčem ani trenérem a gól za Arsenal nikdy nedal. Přesto o něm klub v prohlášení napsal, že od založení v roce 1886 neměl nikdo na Arsenal takový vliv jako „Mr Friar“. Silnější slova klub o nikom mimo hřiště napsat nemohl. Friarův příběh přitom začal jako dětská náhoda na ulici před Highbury.
Od poslíčka po doživotního prezidenta
Podle příběhu, který klub opakovaně připomínal, se malý Ken u Highbury náhodou setkal s tehdejším manažerem Georgem Allisonem. Ten mu nabídl drobnou práci poslíčka. Z té pak vyrostla kariéra, jakou anglický fotbal téměř nepamatuje.
|Rok
|Funkce
|poválečná léta
|poslíček po setkání s Georgem Allisonem
|1950
|práce v klubové pokladně na plný úvazek
|později
|vedoucí pokladny
|1973
|klubový sekretář
|1983
|výkonný ředitel
|od roku 2000
|vedení projektu nového stadionu s Dannym Fiszmanem
|2020
|odchod z vedení, jmenování doživotním prezidentem
V roce 2000 navíc dostal Řád britského impéria (OBE) za zásluhy o fotbal. Získal i čestné občanství londýnského obvodu Islington, kde Highbury stálo a kde dnes stojí Emirates. Místní kluk z ulice tak skončil jako jeden z nejváženějších lidí své čtvrti.
Muž, bez kterého by Emirates nestál
Za nejdůležitější kapitolu jeho kariéry se považuje stěhování. Po roce 2000 Friar opustil každodenní řízení a spolu s Dannym Fiszmanem se soustředil na stavbu nového stadionu. Podle klubového textu, který při Friarově jmenování doživotním prezidentem převzal SportingLife.ng, byl složitý projekt dokončen včas a v rámci rozpočtu. V londýnských poměrech je to skoro zázrak.
Trenér Mikel Arteta to po zápase s Lille řekl pro TNT Sports bez okolků. Friar byl podle něj „duší“ klubu a bez něj by Emirates Stadium nestál. Připomínky jsou u stadionu dodnes: most u jižní tribuny nese Friarovo jméno a nedaleko stojí socha mladého Friara s míčem u Highbury.
Podle nás právě tady leží odpověď na otázku, proč ho klub staví vedle největších jmen své historie. Henry, Bergkamp nebo Wenger psali slavné kapitoly. Friar se staral o to, aby klub, ve kterém je psali, vůbec měl kde hrát a fungoval.
Čestná funkce, ne majitel
Titul „life president“ může v českém prostředí mást. U nás si pod prezidentem klubu často představíme člověka, který rozhoduje o penězích i trenérech. U Friara tomu tak nebylo. Doživotní prezident Arsenalu je čestná funkce, kterou dostal v roce 2020 po odchodu z vedení. Ocenění za desetiletí výkonné práce, ne páka na řízení klubu.
Majitelem Arsenalu je společnost Kroenke Sports & Entertainment, která podle The Standard drží 100 % klubu od roku 2018. Friarova skutečná moc ležela dříve: jako výkonný ředitel vyjednával smlouvy, řešil každodenní chod klubu a vztahy s okolím. Kdo v Arsenalu od 80. let něco podepisoval, často to podepisoval před ním.
S tím souvisí i česká linka. Když v květnu 2006 přicházel z Dortmundu Tomáš Rosický, Arsenal se právě stěhoval z Highbury na Emirates, tedy do stadionu, který Friar stavěl. Petr Čech přišel v létě 2015 a kariéru ukončil po sezoně 2018/19. Oba tedy působili v klubu v době, kdy Friar zasedal ve vedení. Jejich veřejnou reakci na jeho úmrtí jsme zatím nedohledali.
Tichá pocta a vítězství 3:0
Samotný zápas byl součástí 2. kola ligové fáze Ligy mistrů 2026/27, která podle UEFA.com začala 8. září a potrvá do 27. ledna 2027. Výkop byl ve 21:00 našeho času. Arsenal dlouho přetlačoval Lille bez gólu, pak ale udeřil třikrát během sedmi minut. Mezi 64. a 71. minutou se trefili Jurrien Timber, Eberechi Eze a Bukayo Saka a bylo rozhodnuto: 3:0.
Čeští fanoušci mohli utkání sledovat na Oneplay v tarifech Extra Sport a Maximum, Ligu mistrů vysílají stanice Nova Sport 3 až 6 s českým komentářem. U nás bude ostatně Arsenal v této sezoně sledovaný ještě víc: v ligové fázi ho čeká i Slavia Praha, vedle Bayernu, Dortmundu, Betisu nebo ázerbájdžánského Sabahu.
Co bude dál
Černé pásky proti Lille byly jen první vzpomínkou. Další pocty klub podle prohlášení citovaného webem football.london chystá na nejbližší domácí zápas Premier League s Evertonem v sobotu 24. října 2026. Jakou podobu budou mít, zatím Arsenal neupřesnil. Minutu ticha, video ani program dosud nepotvrdil. Stejně tak klub zatím nezveřejnil, zda otevře kondolenční knihu nebo místo pro květiny. Fanouškům tak zbývá sledovat oficiální kanály klubu.
S takovou intenzitou se Arsenal naposledy loučil v roce 2001. Tehdy zemřel ve 33 letech David Rocastle, odchovanec a miláček Highbury. Před derby s Tottenhamem se držela minuta ticha a oba týmy podle dobových zpráv nastoupily s černými páskami. Rocastle byl legendou trávníku. Friar legendou všeho, co se dělo kolem něj.
Na Emirates zůstává socha chlapce s míčem, který kdysi postával před Highbury a čekal, až si ho někdo všimne. Všiml si ho George Allison. Arsenal si ho pak nechal na celý život.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner