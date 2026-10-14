Československé Kytary Jolana byly hlavní zbraní během začátků The Beatles

V malých českých dílnách se rodily hudební nástroje, po kterých toužili začínající muzikanti v celém východním bloku i na západních pódiích. Elektrické kytary Jolana psaly zlatou éru československého bigbítu.
Výroba elektrofonických hudebních nástrojů v Československu představovala unikátní spojení tradičního houslařského řemesla a moderní elektrotechniky. Historické nástroje, technické výkresy a elektroakustické aparatury dnes uchovává
Národní technické muzeum v Praze ve své sbírce akustiky a jemné mechaniky. Rozsáhlou kolekci dochovaných kytar Resonet a Jolana spravuje České muzeum hudby Národního muzea, kde jsou vystaveny slavné modely z padesátých i šedesátých let. Dobové hospodářské výsledky, počty vyrobených kusů a statistiku spotřebního průmyslu mapuje magazín Statistika&My Českého statistického úřadu. Ochranné známky pro jednotlivé řady nástrojů a patentovaná technická řešení registruje Úřad průmyslového vlastnictví v databázi ochranných známek a pravidla řízení výroby národních podniků tehdy určoval Hospodářský zákoník číslo 109 z roku 1964 Sbírky zákonů.
Čechoslováci vyvolávali černobílé fotky pod červenou žárovkou. Fotoaparát Flexaret měl snad každý Zlatá medaile z Bruselu: Jak v Blatné vznikla legenda Resonet
Historie československých elektrických kytar se začala psát v jihočeské Blatné v podniku Dřevokov. Na počátku padesátých let zde konstruktér Josef Růžička společně s Vlastimilem Hoškem zahájil vývoj prvních elektrofonických nástrojů. Výsledkem byla v roce devatenáct set padesát pět revoluční kytara Resonet Grazioso. Nástroj zaujal štíhlým masivním tělem, třemi jednocívkovými snímači a inovativní konstrukcí vibrato páky. Podobně jako v téže době udivoval svět dvouoký
fotoaparát Flexaret svou precizní mechanikou, také kytara z Blatné znamenala technologický skok vpřed.
Obrovský mezinárodní triumf přišel na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu, kde kytara Resonet Grazioso získala prestižní Zlatou medaili. Nástroj okamžitě vzbudil pozornost západoevropských distributorů. Britská společnost Selmer začala tyto kytary dovážet do Velké Británie pod obchodním názvem Futurama. V době přísných dovozních omezení na americké zboží představovala Futurama pro začínající britské kytaristy cenově dostupnou a skvěle fungující alternativu k nedostupným americkým značkám.
Historická expozice elektrických strunných nástrojů v Českém muzeu hudby připomíná nejslavnější modely značek Resonet a Jolana. Hamburské kluby a George Harrison: Světové hvězdy s českou kytarou
V listopadu roku devatenáct set padesát devět vstoupil šestnáctiletý George Harrison do liverpoolského obchodu s hudebninami Frank Hessey a zakoupil kytaru Futurama. Tento československý nástroj se stal jeho hlavní zbraní během divokých začátků skupiny The Beatles v hamburských klubech Kaiserkeller, Indra a Star Club. Harrison na tuto kytaru nahrál rané písně v Německu, včetně slavné instrumentální skladby Cry for a Shadow, kde tón československých snímačů zní naprosto nezaměnitelně.
George Harrison nebyl jediný, kdo na československé nástroje v mládí hrál. Na model Futurama cvičil ve svých začátcích také Jimmy Page, pozdější kytarista legendární skupiny Led Zeppelin, i Eric Clapton. Zatímco na silnicích reprezentoval tehdejší konstrukční umění slavný
motocykl Jawa Pérák, v nahrávacích studiích a klubech to byly právě tyto kytary, které dokázaly konkurovat zavedeným západním výrobcům.
Motocykl Jawa Pérák šokoval Paříž. Stroj se skrytým světlem a pružinami zničil konkurenci Zrození značky Jolana: Řemeslo z Hradce Králové a Hořovic
Na přelomu padesátých a šedesátých let převzal výrobu národní podnik Československé hudební nástroje se sídlem v Hradci Králové. Výrobní linky se soustředily do závodů v Nechanicích a Hořovicích. Právě zde vznikl v roce devatenáct set padesát devět nový název Jolana, který konstruktér Josef Růžička vybral na počest své novorozené dcery. Prvním modelem pod touto novou značkou byla kytara Neoton, po níž následovala celá plejáda legendárních nástrojů.
Mezi nejúspěšnější konstrukce patřila pololubová kytara Jolana Tornado z roku devatenáct set šedesát tři. Byla vybavena třemi snímači, originálním klávesovým přepínačem a jemnou vibrato mechanikou. Tornado se stalo symbolem rodícího se československého bigbítu a na koncertech na něj hrál například Petr Janda ze skupiny Olympic. Následovaly masivní kytary řady Star, pololubové baskytary Alexis a později oblíbené modely Iris, Vikomt nebo Diamant, který věrně kopíroval tvar slavného amerického vzoru Les Paul.
Pololubová baskytara Jolana Alexis 2 z roku 1964 patřila k vyhledávaným elektrofonickým nástrojům šedesátých let. Nedostatkové zboží a exportní sen celého východního bloku
Ačkoliv továrny v Hořovicích a Nechanicích produkovaly tisíce kusů ročně, v tuzemských prodejnách hudebních nástrojů patřila Jolana mezi úzkoprofilové zboží. Podobně jako sportovci stáli dlouhé fronty na
jízdní kolo Favorit, museli mladí muzikanti obíhat prodejny a doufat, že vedoucí pod pultem schovává alespoň jeden kus. Většina produkce totiž směřovala na export prostřednictvím podniku zahraničního obchodu Artia a Drevounia.
Obrovský kult si Jolana vybudovala v Sovětském svazu a dalších zemích východního bloku. V porovnání s těžkopádnými a často nehratelnými sovětskými nástroji byla kytara z Československa považována za absolutní vrchol luxusu a profesionální kvality. Měla pohodlný profil krku, kvalitní javorové dřevo a čistý tón, který zněl ze stovek garáží i kulturních domů. Až polistopadový příval levnějších asijských nástrojů a pád centrálně plánované ekonomiky vedl v devadesátých letech k postupnému útlumu této slavné výroby.
Kolo Favorit stálo polovinu měsíčního platu. Na legendu s berany se přesto stály nekonečné fronty Přehled nejslavnějších modelů kytar Resonet a Jolana
Model kytary Rok uvedení Typ konstrukce Zajímavost a slavné využití Resonet Grazioso Rok 1955 Masivní tělo a tři snímače V Británii jako Futurama, hrál na ni George Harrison Jolana Neoton Rok 1959 Pololubové tělo s výřezy První nástroj nesoucí oficiální název Jolana Jolana Star 5 Rok 1963 Masivní dřevěné tělo Cenově dostupná kytara pro začínající hudebníky Jolana Tornado Rok 1963 Pololubová kytara se třemi snímači Nejslavnější nástroj tuzemského bigbítu a Petra Jandy Jolana Alexis 2 Rok 1964 Pololubová čtyřstrunná baskytara Oblíbená basová linka mnoha dobových nahrávek Jolana Iris Rok 1973 Masivní tělo inspirované modelem Telecaster Spolehlivý nástroj s velmi úzkým profilem krku Jolana Diamant Rok 1979 Masivní tělo se dvěma humbuckery Československá varianta slavné americké kytary Les Paul Často kladené otázky o československých kytarách Jolana
Podle koho získaly elektrické kytary Jolana své jméno? Název Jolana vybral hlavní konstruktér Josef Růžička v roce devatenáct set padesát devět na počest své novorozené dcery. Jméno se stalo symbolem celé éry československé hudební produkce.
Proč byla kytara Resonet Grazioso v zahraničí známá jako Futurama? Britský distributor Selmer dovážel československé kytary do Velké Británie a zvolil moderně znějící název Futurama. Pod touto značkou si ji v Liverpoolu pořídil také George Harrison. Kde v Československu se nástroje Jolana vyráběly? Výroba začala v Dřevokovu Blatná a později se přesunula pod národní podnik Československé hudební nástroje do specializovaných závodů v Nechanicích a Hořovicích. Zdroje fotografií Elektrická kytara Jolana Star 5: Maikel / Wikimedia CC 4.0 Historické elektrické kytary Jolana a Resonet: VitVit / Wikimedia CC 4.0 Baskytara Jolana Alexis 2: Maikel / Wikimedia CC 4.0