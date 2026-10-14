Rival ze Sparty čekal marně. Pospíšil upsal Kometě další tři roky a Zábranský odmítl všechny spekulace o trejdu

„Komeťáci, chtěl bych vám něco říct…“ Tak začínalo video, které Kometa zveřejnila 13. října 2026. Pospíšil v něm mluvil o rozhodnutí, které ho má posouvat dál, a celé to znělo jako rozloučení. Pointa byla opačná. Třicetiletý slovenský útočník podepsal novou tříletou smlouvu, která naváže na tu současnou a udrží ho v Kometě minimálně do konce dubna 2029. Klub tím uzavřel téma, které několik dní plnilo sociální sítě, zákulisní debaty i hokejové weby. A s ním i scénář, ve kterém měl jeden z nejvýraznějších brněnských hráčů zamířit k největšímu rivalovi.
Jak se zrodila fáma o Spartě
Spekulace vznikly z několika věcí najednou. Pospíšil nedohrál utkání v Českých Budějovicích a potom chyběl ve dvou zápasech, mimo jiné paradoxně právě v duelu na Spartě. Pak vynechal i domácí zápas s Plzní. Asistent trenéra Kamil Pokorný uvedl pro iDNES jen „zdravotní důvody“ a víc nechtěl prozradit. K tomu se přidala smlouva, která měla po sezoně 2026/27 vypršet.
Chybějící hvězda, mlčení klubu a končící kontrakt. Fanouškům to stačilo.
Server iSport ještě v den oznámení zařadil Pospíšila mezi velká jména, kolem kterých se v extralize mohou řešit výměny. Psal, že jeho jméno „poletuje éterem“ a že možní zájemci zjišťovali, jak se věci mají. Zároveň ale výslovně dodal, že nikdo netvrdí, že by existovala hotová výměna s konkrétním klubem. Podle iDNES se v médiích a na sociálních sítích jako možné nové působiště skloňovala „hlavně Sparta“.
Oficiální nabídku Pražanů žádný zdroj nepotvrdil a ze Sparty nikdo veřejně nepromluvil. Na tom ale tolik nesejde. Podle nás Kometa rychlým podpisem vzala prostor trhu i rivalovi dřív, než se z fámy mohlo stát skutečné jednání. Pokud v Praze nějaký plán existoval, zbylo jim jen čekání.
Zábranský: Nic jiného jsme neřešili
Majitel a generální manažer Libor Zábranský nenechal nic otevřené. „Pro nás to byla priorita. Nic jiného jsme v jeho případě neřešili,“ citoval ho server Hokej.cz. K výměně dodal: „Jakékoliv spekulace a fámy ohledně jeho takzvaného trejdu do jiného klubu nebyly a logicky nejsou pravdivé.“
Slovo „logicky“ je tu podstatné. Zábranský netvrdí jen to, že se výměna neřešila. Říká, že ji nemělo smysl řešit, protože Pospíšil má podle něj dál patřit k tahounům týmu.
Sám hráč zvolil měkčí tón. Ve videu pro fanoušky popsal Brno jako svůj domov, připomněl vítězství, oslavy i titul. Jednání s vedením označil za férová a na úrovni. O jiném klubu nepadlo ani slovo.
Finanční podmínky Kometa nezveřejnila. Databáze EuroCap uvádí pro sezonu 2026/27 modelový odhad kolem 6 milionů korun hrubého, který by Pospíšila řadil na 11. místo v extralize. Sám web ale upozorňuje, že nejde o zveřejněný plat, jen o výpočet.
Čísla, která obhájí tříletý podpis
Pospíšil přišel do Brna v lednu 2023 a od té doby patří k nejspolehlivějším bodujícím hráčům týmu. Statistiky z jeho profilu na Hokej.cz ukazují stabilní výkony:
|Sezona
|Základní část
|Body
|Play-off
|Trestné minuty (ZČ)
|2022/23 (od ledna)
|19 zápasů, 9+10
|19
|10 zápasů, 1+3
|–
|2023/24
|48 zápasů, 17+18
|35
|6 zápasů, 1+1
|90
|2024/25
|46 zápasů, 8+27
|35
|16 zápasů, 3+5
|44
|2025/26
|50 zápasů, 14+29
|43
|7 zápasů, 2+3
|44
|2026/27 (dosud)
|7 zápasů, 1+4
|5
|–
|–
V extralize má celkem 209 zápasů, 56 gólů a 100 asistencí, tedy 156 bodů. Průměr kolem 0,75 bodu na zápas je v české soutěži hranice elity. Pospíšil přitom není čistý střelec. Po sezoně se 17 góly se z něj stal spíš tvůrce hry. Sezona 2024/25 s 27 asistencemi to ukázala nejlépe a loňských 43 bodů je jeho nejlepší základní část v Kometě.
Ještě zajímavější je sloupec s tresty. Hráč, kterého kariérou provázely výbuchy vášně, snížil počet trestných minut z 90 na 44 a udržel ho tam i další rok. iSport píše, že se zklidnil, aniž by přišel o emoce. Čísla tomu odpovídají. Pro klub, který podepisuje třicetiletého útočníka na tři roky, je to podle nás stejně důležité jako body. Vyzrálost ukáže víc než jedna dobrá sezona.
Letošní začátek je bodově slušný, střelecky slabší: jeden gól v sedmi zápasech. iSport uvádí osm utkání, profil na Hokej.cz sedm. Za stejný úsek loňské sezony měl gólů víc.
Titul, rameno a cesta na Kladno
Smlouva má i citovou rovinu. Na jaře 2025 byl Pospíšil u čtrnáctého titulu v historii Komety. V play-off odehrál všech 16 zápasů s bilancí 3+5. V rozhodujícím sedmém zápase finále v Pardubicích, který Brno podle oficiálního webu HC Kometa vyhrálo 3:0, nastoupil ve třetí formaci s Ilomäkim a Kollárem. Nebodoval, ale u toho byl. Na to fanoušci nezapomínají. Podle iSportu je Pospíšil u většiny brněnských fanoušků oblíbený a nová smlouva je potěšila.
Teď ale hlavně potřebuje být zdravý. Podle iSportu jde o problém s ramenem z Českých Budějovic. Diagnózu ani délku absence klub nezveřejnil. Návrat by se ale mohl blížit a už v pátek 16. října na Kladně by Pospíšil mohl nastoupit. Potvrzené to zatím není.
Kometa ho potřebuje. Po devíti kolech je v tabulce Tipsport extraligy jedenáctá s 11 body a skóre 25:28. Na tým s velkými ambicemi je to málo. Na ošetřovně jsou i obránce Jan Ščotka a útočník Silvester Kusko. Bek Stanislav Svozil je na listině volných hráčů k přestupu a podle iDNES s ním klub kvůli fyzické připravenosti a přístupu už nepočítá. Mluví se o jeho odchodu do Vítkovic nebo jinam.
V takové situaci přišel podpis v pravou chvíli. Klub, který hledá stabilitu, dal najevo, na kom chce stavět. Fanoušci se navíc přestali dívat do Prahy.
Konec tématu, ne jen podpis
Kometa tímto podpisem nevyřešila jen smlouvu jednoho hráče. Uzavřela téma, které mohlo v kabině i mezi fanoušky žít celé měsíce. Hráč s končícím kontraktem, kterého média posílají k rivalovi, se stává otázkou při každém slabším zápase, každé absenci a každém rozhovoru. Podle nás bylo na celé věci nejcennější rychlé načasování. Klub nečekal, až se fáma rozroste. Odpověděl veřejně a s datem do roku 2029.
Pospíšil zatím čeká na zdravé rameno. Nejbližší příležitost ukázat, proč ho Brno nepustilo, může mít v pátek na Kladně. Případná Sparta to bude sledovat odjinud než od jednacího stolu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka