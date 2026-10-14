Haaland se prý rozhodl odejít z City a čeká na dohodu s Barcelonou. Sen o La Lize má přednost před Realem

Zprávu vypustila 11. října autorka Marta García z katalánského El Nacional a o den později ji převzal anglický Football365. Podle ní se norský útočník rozhodl, že jeho další soutěží bude LaLiga, a oblékat modrogranátový dres Barcelony by pro něj bylo splněným snem. Teď prý čeká, až se Joan Laporta domluví s Manchesterem City. Nic takového nepotvrdil Haaland, jeho otec, agentka Rafaela Pimenta ani žádný z klubů. Když jsme tvrzení rozebrali na fakta a spekulace, vyšel z toho příběh, který dává sportovně překvapivý smysl. Finančně je to ale jedna z nejsložitějších operací, jaké si lze v Evropě představit.
Odkud zpráva pochází
Veřejně dohledatelný původ celé vlny je jediný: El Nacional. Ten se sice odvolává na The Athletic, podle kterého má být Barcelona favoritem a Haaland otevřený jednání s Laportou přes své zástupce. Odpovídající text The Athletic se nám ale dohledat nepodařilo. Anglická média tak zprávu šíří jako převzatou ze Španělska, ne jako vlastní zjištění.
Načasování přitom není náhodné. Premier League 29. září zveřejnila verdikt nezávislé komise, podle kterého se Manchester City dopustil závažných porušení finančních pravidel. Plné znění najdete v prohlášení Premier League. City se 1. října odvolalo s tím, že rozhodnutí obsahuje zásadní právní i faktické chyby. Případ tedy uzavřený není. Nejistota kolem budoucnosti klubu je ale přesně ten typ prostředí, ve kterém se spekulacím o odchodech hvězd daří.
El Nacional spojuje Haalandovo údajné rozhodnutí právě s touto kauzou a s jeho touhou zkusit si LaLigu. To, že by v Manchesteru upadl v nemilost, nedokládá nic.
Proč Barcelona, a ne Real
Na první pohled by dávalo smysl, aby nejdražší útočník světa skončil v Madridu. Real má peníze, tradici i zvyk kupovat největší jména. El Nacional ale tvrdí, že Haalanda víc táhne projekt Hansiho Flicka než Real pod Josém Mourinhem. Důvody jsou podle webu tři:
- trenér a styl: Barcelona pod Flickovým vedením obhájila ligový titul, v sezoně 2025/26 už 29. v historii klubu,
- spoluhráči: představa útoku po boku Lamineho Yamala a Raphinhy,
- konkurence v Madridu: vedle Kyliana Mbappého a Viníciuse by podle webu neměl ideální prostor.
Tenhle argument je podle nás nejsilnější částí celé zprávy. Barcelona má produktivitu rozloženou mezi víc hráčů, klasickou elitní devítku jí ale chybí. V aktuální ligové sezoně vede klubové pořadí střelců Raphinha s 12 góly, Yamal jich má 7, Gabriel Jesus jeden. Loni bylo pořadí ještě vyrovnanější: Yamal 16, Ferran Torres 15, Lewandowski 14 a Raphinha 13 ligových gólů.
Haaland hraje v jiné kategorii. V sezoně 2022/23 nastřílel za City 52 gólů ve všech soutěžích, což je klubový rekord. O rok později přidal 27 ligových branek. Pro tým, v němž Yamal a Raphinha chodí do šancí z křídel, by byl chybějícím dílem skládačky.
Madridská stopa má navíc svou historii. V červnu se kolem Haalanda a Realu rozjely spekulace spojené s prezidentským kandidátem Enriquem Riquelmem. Pimenta a Alfie Haaland tehdy podle Infobae vzkázali přes Fabrizia Romana, že neexistuje žádná dohoda, žádná jednání a žádná předběžná smlouva. Na říjnovou zprávu o Barceloně Real oficiálně nereagoval.
Smlouva, která nemá zadní vrátka
Tady se sen o LaLize poprvé láme. V lednu 2025 podepsal Haaland s City desetiletou smlouvu platnou do léta 2034. Sky Sports tehdy uvedl, že nový kontrakt neobsahuje žádnou výstupní klauzuli a že dřívější klauzule byly odstraněny.
Barcelona by tedy musela vyjednávat na dvou frontách: s hráčem a jeho zástupci o osobních podmínkách a hlavně s Manchesterem City o odstupném. Žádný doklad, že by jednání mezi kluby už probíhala, neexistuje.
O ceně se v dostupných zdrojích objevují tři zcela odlišné verze:
|Zdroj
|Co tvrdí o odchodu
|Sky Sports (2025)
|Žádná výstupní klauzule ve smlouvě
|El Nacional (2026)
|Částka pod 175 miliony eur, tedy pod 4,4 miliardy Kč, bez vysvětlení mechanismu
|Infobae (2026)
|Podle okolí City žádná klauzule; v roce 2029 by klub jednal až kolem 300 milionů eur, zhruba 7,5 miliardy Kč
Rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším odhadem odpovídá ceně dalšího hráče světové třídy. Španělská částka je navíc jediná, která Barceloně vychází vstříc, a zároveň jediná, kterou nic nepotvrzuje.
Pro srovnání: nejdražším příchodem z Premier League do Barcelony zůstává Philippe Coutinho, který v lednu 2018 přišel z Liverpoolu za částku uváděnou kolem 160 milionů eur, tedy zhruba 4 miliardy Kč. Ferran Torres dorazil z City v prosinci 2021, Raphinha z Leedsu v létě 2022. Ani jeden z nich ale nebyl v době přestupu nejlepším střelcem planety s osmi lety smlouvy před sebou.
Kde se obchod skutečně rozhodne
Pro Barcelonu není hlavní otázkou, kde vezme hotovost. Rozhodující je, jestli by Haalanda vůbec dokázala zaregistrovat. LaLiga každému klubu stanovuje limit nákladů na sportovní kádr a podle pravidel LaLigy do něj nepatří jen platy. Započítávají se i bonusy, sociální odvody, provize agentům a amortizace přestupových částek.
Barcelona má pro sezonu 2026/27 limit 582,769 milionu eur, tedy přibližně 14,6 miliardy Kč. Je to druhý nejvyšší v lize, Real Madrid ale může utratit 832,786 milionu eur, zhruba 20,8 miliardy Kč. Rozdíl přes šest miliard korun ročně vysvětluje, proč by pro Real byl Haaland nákladný nákup, kdežto pro Barcelonu by vyžadoval přestavbu celého rozpočtu.
Zkusili jsme si to spočítat. Sky Sports uvádí Haalandův plat kolem 500 000 liber týdně, tedy asi 14,5 milionu Kč. Za rok to dělá přibližně 750 milionů Kč. Pokud by Barcelona zaplatila 175 milionů eur zmiňovaných deníkem El Nacional a rozpočítala je do pětileté smlouvy, přibylo by do limitu dalších zhruba 875 milionů Kč ročně. Jen tyto dvě položky dohromady dávají přes 1,6 miliardy Kč za sezonu, víc než desetinu celého limitu, a to ještě bez odvodů, bonusů a provizí. Při odstupném blížícím se 300 milionům eur by se roční zátěž vyšplhala ještě výš.
Dá se proto čekat, že bez prodeje několika hráčů, výrazného nárůstu příjmů nebo velmi kreativně rozložených splátek by Barcelona Haalanda nezaregistrovala. Právě tady se rozhodne, jestli z atraktivního sportovního projektu vznikne skutečný obchod.
Časově míří El Nacional na „následující letní trh“, tedy na léto 2027. Zimní okno se sice otevře už 1. ledna v Anglii a 2. ledna ve Španělsku a potrvá do začátku února, operace takového rozsahu se ale v zimě uzavírají jen výjimečně. Pokud se v příběhu něco pohne, nejspíš to bude až po skončení sezony.
Čeští fanoušci by pak Haalanda v LaLize hledali v nabídce Oneplay, kam španělská soutěž podle letošního oznámení TV Nova patří, pokud se do té doby práva nezmění.
Sportovně do sebe Haaland a Barcelona zapadají lépe než kterákoli jiná španělská kombinace. Flick by dostal devítku, jakou jeho systém postrádá, a Yamal by měl na hrotu hráče, který proměňuje i poloviční šance. Než se ale norský útočník poprvé objeví na trávníku Camp Nou, musí v účetní tabulce LaLigy sedět každá položka až na poslední euro.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle