Komunisté zrušili spartakiádu v roce 1970 kvůli strachu. Obávali se masových nepokojů po jaru.

Stovky tisíc cvičenců v dokonalé synchronii a vyprodaný stadion na Strahově. Československá spartakiáda sloužila jako výkladní skříň režimu, ale pro miliony dětí byla především velkým dobrodružstvím.
Hromadná tělovýchovná vystoupení na pražském Strahově patřila k nejmasovějším společenským událostem v dějinách Československa. Historické dokumenty, dobové fotografie a cvičební nářadí dnes uchovává
Národní technické muzeum v Praze ve sbírce architektury a techniky velkých staveb. Vývoj školního tělocviku a metodické příručky pro nácvik spartakiádních skladeb spravuje Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského ve svých archivech. Statistické údaje o počtech cvičenců, diváků i spotřebě materiálu eviduje magazín Statistika&My Českého statistického úřadu. Ochranné známky spojené se sportovními symboly a dobovými emblémy registruje Úřad průmyslového vlastnictví v databázi ochranných známek a pravidla organizace tělovýchovných slavností se řídila podle předpisu školský zákon číslo 29 z roku 1984 Sbírky zákonů.
Guma přes nárt, prodřený palec a bělení křídou. Jak cvičky Jarmilky obuly celou ČSSR Měsíce dřiny v tělocvičnách: Jak se z povinného drilu stala rutina
Cesta na obrovský stadion v Praze začínala pro většinu dětí dlouhé měsíce před samotným vystoupením. Už od podzimu předchozího roku se hodiny školního tělocviku proměnily v nekonečný nácvik spartakiádních sestav. Učitelé pouštěli magnetofonové pásky s hudebním doprovodem a žáci museli do zblbnutí opakovat jednotlivé figury, otočky, podřepy i mávání rukama. Kdo chtěl postoupit přes okrsková a okresní kola až na Strahov, musel zvládnout dokonalou souhru s celým ročníkem.
Děti i dospělí cvičili v jednotných úborech, které museli rodiče zakoupit v prodejnách národního podniku Textil. Dívky oblékaly barevné trikoty a chlapci trenýrky s tílky, přičemž na nohou měli všichni povinně legendární bílé nebo červené
cvičky Jarmilky. Podrážky cviček se před vystoupením pečlivě bělily křídou, aby na zelené ploše stadionu nevznikaly šmouhy. Přestože šlo o povinnou součást školní výuky, většina žáků brala možnost odjet do Prahy jako vítané vysvobození ze školních lavic. Momentka zachycující atmosféru cvičenců a diváků během spartakiádních dní v Praze. Strahovský kolos a bílé cvičky: Logistický zázrak v hlavním městě
Velký strahovský stadion představoval fascinující arénu. Na cvičební plochu o rozměrech šedesáti fotbalových hřišť se v jeden okamžik vešlo téměř třicet tisíc cvičenců, které z tribun sledovalo až dvě stě padesát tisíc diváků. Zorganizovat přesun stovek tisíc lidí z celého Československa do Prahy byl neuvěřitelný logistický výkon. Dráhy vypravovaly desítky mimořádných vlakových souprav a pražské školy se během prázdnin proměnily v obří noclehárny plné lehátek a spacáků.
Stravování účastníků probíhalo ve velkokapacitních jídelnách, kde kuchařky servírovaly tisíce porcí jídla podle jednotných norem, jaké znali žáci z běžných
školních jídelen. Mezi nácviky cvičenci korzovali Prahou, navštěvovali zoologickou zahradu, ochutnávali točenou zmrzlinu a ve volných chvílích měnili barevná plastová céčka. Atmosféra v ubytovnách spojovala děti z celého státu a pro mnohé vesnické žáky znamenala spartakiáda první samostatnou návštěvu hlavního města v životě.
Fenomén céčka. Z háčků na závěsy se stala v osmdesátých letech školní měna i hazardní hra na čáru Fenomén Poupata: Jak Michal David složil spartakiádní hymnu
Každá spartakiáda měla svou vlastní hudební tvář, ale absolutním vrcholem se stal ročník devatenáct set osmdesát pět. Pro skladbu starších žákyň složil popový hitmaker Michal David společně s textařem Jaroslavem Machkem píseň Poupata. Chytlavá melodie s optimistickým refrénem o rozkvétajících poupatech okamžitě zlidověla. Hrála z amplionů na každém stadionu, zněla z televizních obrazovek a dívky v červenobílých cvičebních dresech ji zpívaly ještě dlouhé měsíce po skončení slavností.
Vystoupení dorostenek a starších žákyň patřilo k nejemotivnějším momentům celého programu. Tisíce dívek vytvářely na ploše obří rozvíjející se květiny, vlnící se obrazce a geometrické tvary, které při pohledu z horních tribun působily jako živý pestrobarevný koberec. Podobnou popularitu si získaly také skladby vojáků základní služby, jejichž náročné gymnastické pyramidy a skoky přes překážky vyvolávaly bouřlivý potlesk zaplněných ochozů.
Žáci základní školy při synchronním cvičení na místním kole spartakiády v květnu roku devatenáct set osmdesát pět. Konec masových přehlídek: Proč tradice nepřežila rok devadesát
Spartakiády byly po desetiletí koncipovány jako mohutná oslava socialistického zřízení a nástroj politické propagandy. Pořádaly se pravidelně v pětiletých cyklech od roku devatenáct set padesát pět, s jedinou výjimkou v roce devatenáct set sedmdesát, kdy se vedení státu obávalo masových nepokojů po potlačení pražského jara. Přesto v sobě akce nesla také hluboký odkaz původních sokolských sletů, které dokázaly spojit lidi v radosti ze sportu a pohybu.
Pád komunistického režimu v listopadu devatenáct set osmdesát devět znamenal pro spartakiádní kolos definitivní tečku. Plánovaný ročník devatenáct set devadesát byl radikálně zredukován na skromné Československé sportovní slavnosti a tradice obřích celostátních přehlídek navždy zanikla. Pro celou generaci pamětníků však vzpomínka na bílé cvičky, vůni potu v letním horku a tisíce těl cvičících v jednom rytmu zůstává nesmazatelnou kapitolou jejich dětství a mládí.
Co se jedlo ve školních jídelnách v 80. letech: O obědech rozhodovaly normy i nedostatek surovin Přehled spartakiádních ročníků a jejich hlavních milníků
Ročník spartakiády Hlavní motiv a charakteristika Rozsah cvičenců Zajímavost z organizace Rok 1955 První celostátní oslava desetiletí od války Více než milion cvičenců v celé zemi Navázání na areál strahovského stadionu Rok 1960 Oslava přijetí nové socialistické ústavy Přes sedm set tisíc účastníků v kolech Velkolepá přehlídka armádních cvičenců Dukly Rok 1965 Modernější skladby a rytmická cvičení Půl milionu cvičenců ve všech kategoriích Barevné úbory a náročnější gymnastické prvky Rok 1975 Obnovení přehlídek po zrušeném ročníku Osm set tisíc cvičenců po celé republice Zavedení nových plastových pomůcek a kuželů Rok 1980 Masové televizní přenosy a barevné vysílání Sedm set padesát tisíc účastníků Dopravní zkouška nově otevřeného pražského metra Rok 1985 Nejpopulárnější ročník s hitem Poupata Více než milion cvičenců ve školách Poslední plnohodnotná spartakiáda na Strahově Často kladené otázky o Československé spartakiádě
Proč se v roce devatenáct set sedmdesát spartakiáda nekonala? Vedení státu mělo po událostech roku devatenáct set šedesát osm obavy ze shromažďování velkých davů lidí v hlavním městě. Z bezpečnostních a politických důvodů byl proto tento ročník zcela zrušen.
Kdo složil slavnou píseň Poupata pro spartakiádu v roce 1985? Hudbu složil zpěvák a skladatel Michal David a text napsal Jaroslav Machek. Skladba doprovázela vystoupení starších žákyň a stala se jedním z největších rozhlasových hitů osmdesátých let. Kolik diváků a cvičenců se vešlo na strahovský stadion? Velký strahovský stadion patřil k největším sportovním stavbám na světě. Do ochozů se vešlo až dvě stě padesát tisíc diváků a na cvičební ploše mohlo najednou vystupovat téměř třicet tisíc cvičenců. Zdroje fotografií Spartakiádní průvod cvičenců v Praze: Nechranická / Wikimedia CC 4.0 Cvičenci na Československé spartakiádě 1980: Miloň Novotný / Wikimedia CC 4.0 Školní vystoupení žáků na spartakiádě 1985: Jozef Kotulič / Wikimedia CC 4.0