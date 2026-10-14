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Komunisté zrušili spartakiádu v roce 1970 kvůli strachu. Obávali se masových nepokojů po jaru.

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Nacvičování v tělocvičnách, bílé cvičky, melodie písně Poupata a zaplněný strahovský stadion. Československá spartakiáda byla obří politickou přehlídkou, ale také nezapomenutelnou vzpomínkou na školní léta.
Průvod mladých spartakiádních cvičenců v ulicích Prahy

Průvod mladých spartakiádních cvičenců v ulicích Prahy

Zdroj: Nechranická / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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