Tvrdý zákrok policie způsobil poprask. Inspekce ho vyhodnotila jako zákonný a přiměřený

Jeden z policistů muže na záběrech videa opakovaně bil do stehna zřejmě teleskopickým obuškem. Muž zoufale křičel bolestí a neustále dokola volal: „
Prosím, prosím, veliteli, prosím vás.“ Video natočené z okna náhodným svědkem události a následně zveřejněné na sociálních sítích pocházelo ze zásahu, který se odehrál v centru Plzně kolem třetí hodiny ráno. Na záznamu je vidět ještě žena, kterou policisté vzápětí odvádějí stranou. Zákrok poté pokračoval. Policisté následně zpacifikovaného muže zvedli a odvedli ke služebnímu vozidlu. O zákroku se okamžitě strhla bouřlivá diskuse na sociálních sítích.
„V souvislosti se služebním zákrokem kolegů zařazených na našem krajském ředitelství, který proběhl letošního 22. června u divadla v Plzni, který se stal virálním a rovněž byl prezentován v některých sdělovacích prostředcích, jsme již obdrželi stanovisko od Generální inspekce bezpečnostních sborů. Z něj vyplývá, že byl tento případ odložen, neboť se nepotvrdilo, že by došlo ze strany našich příslušníků k podezření ze spáchání trestného činu,“ informovala mluvčí policie Pavla Burešová.
Jednáním policistů se okamžitě začal zabývat odbor vnitřní kontroly jakožto nezávislý policejní orgán.
„O těchto skutečnostech jsme také ihned veřejnost informovali, a to včetně toho, že zákrok považujeme za adekvátní, otázkou však zůstávala jeho přiměřenost. I ta se následně na základě provedeného šetření potvrdila jako opodstatněná. Jelikož se případem začala zabývat i GIBS, byl spisový materiál postoupen dle stanovených postupů právě na tuto instituci, která došla k výše uvedenému závěru, tedy že se kolegové nedopustili protiprávního jednání,“ uvedla k závěrům vyšetřování mluvčí Burešová.
Podle vyjádření mluvčí ze strany vedení Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje nejsou a ani nebudou vůči zakročujícím policistům na předmětném videozáznamu vyvozeny žádné personální ani kázeňské důsledky. Ve službě si počínali v souladu se zákonem i dalšími interními předpisy.
„Přestože jsme si plně vědomi toho, že video, které mohla veřejnost zhlédnout ve virtuálním prostředí či v médiích, mohlo vzbuzovat u některých sledujících otázky, které se týkaly postupu policistů, bylo jednání našich kolegů vyhodnoceno jako zákonné, adekvátní a přiměřené,“ konstatovala mluvčí.
VIDEO Co přesně se tehdy stalo?
Na místě policisté zakročovali proti muži, který nereagoval na jejich zákonné výzvy a dopustil se předtím protiprávního jednání.
„Naše hlídky vyjížděly v pondělí v brzkých ranních hodinách k oznámenému případu fyzického napadení v centru Plzně. Při zjišťování okolností tohoto incidentu se v místě nacházel muž, u kterého nebylo zřejmé, zda nefiguroval v tomto konfliktu. Kolegové jej tedy chtěli k celé situaci vytěžit. On se dal ale před nimi na útěk a na zákonné výzvy nikterak nereagoval. Při použití donucovacích prostředků dotyčný s policisty nespolupracoval. Kladl intenzivní odpor, a proto musely být použity adekvátní donucovací prostředky,“ řekla k případu už v červnu mluvčí Pavla Burešová.
Události předcházel výjezd policie k oznámenému napadení u Divadla J. K. Tyla. Opodál se ale odehrála jiná událost, kdy muž strhl z ramen své známé bundu a začal s ní utíkat pryč. Policisté tohoto muže považovali za aktéra původně nahlášeného napadení a začali ho pronásledovat. Na výzvy k zastavení nereagoval. Když ho policisté dostihli na křižovatce Prešovská – sady Pětatřicátníků, začal se bránit.