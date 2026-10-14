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Tvrdý zákrok policie způsobil poprask. Inspekce ho vyhodnotila jako zákonný a přiměřený

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Velké pozdvižení vyvolalo v červnu v Plzni video zachycující noční zásah policistů, kteří se snažili poměrně drsným způsobem zpacifikovat muže, jenž se aktivně bránil. Schytal rány obuškem. Vyšetřování nepotvrdilo, že by došlo ze strany našich příslušníků k podezření ze spáchání trestného činu.
Tvrdý zákrok policie způsobil poprask. Inspekce ho vyhodnotila jako zákonný a přiměřený

Tvrdý zákrok policie způsobil poprask. Inspekce ho vyhodnotila jako zákonný a přiměřený

Zdroj: Dashnim Sedmý
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 11:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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