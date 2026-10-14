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Nezbedný Brazilec končí v UFC. Čtyři porážky a opakované problémy s váhou

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Brazilský bojovník Ismael Bonfim byl vyřazen ze soupisky UFC. Poslední čtyři zápasy prohrál před limitem a při nedávném vážení překročil povolenou hranici o 3,4 kilogramu. V organizaci tak končí s bilancí 2-5.
Nezbedný Brazilec končí v UFC. Čtyři porážky a opakované problémy s váhou

Nezbedný Brazilec končí v UFC. Čtyři porážky a opakované problémy s váhou

Zdroj: UFC
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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