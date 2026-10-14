Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Atentátník střelil Roosevelta do hrudi. Ten pak se zakrvácenou košilí mluvil dalších 84 minut

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Americký exprezident Theodore Roosevelt měl 14. října 1912 vystoupit na volebním shromáždění v Milwaukee. Než se dostal k řečnickému pultu, zasáhla ho kulka z revolveru. Proti všem očekáváním však odložil cestu do nemocnice a zahájil dlouhý projev. Přežil díky zvláštní souhře okolností, při níž sehrály roli i papíry v náprsní kapse.
Atentátník střelil Roosevelta do hrudi. Ten pak se zakrvácenou košilí mluvil dalších 84 minut

Atentátník střelil Roosevelta do hrudi. Ten pak se zakrvácenou košilí mluvil dalších 84 minut

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 12:11

Reklama
Další články z Kód Enigma
Pod ledem Europy může být oceán větší než všechny pozemské. Sonda NASA zkoumá, zda má podmínky pro život
Pod ledem Europy může být oceán větší než všechny pozemské. Sonda NASA zkoumá, zda má podmínky pro život
El Zacatón, Mexiko: Záhadná propast, do které NASA poslala robota hledat život
El Zacatón, Mexiko: Záhadná propast, do které NASA poslala robota hledat život

Na povrchu připomíná klidné jezero obklopené zelení. Pod hladinou mexického Zacatónu však začíná téměř...

Anglický král měl zemřít se šípem v oku. Slavný obraz jeho smrti možná klame už 960 let
Anglický král měl zemřít se šípem v oku. Slavný obraz jeho smrti možná klame už 960 let

Bitva u Hastingsu v roce 1066 rozhodla o anglickém trůnu a změnila dějiny země. Její nejslavnější detail...

Vědci oznámili supravodič při pokojové teplotě. Pak Nature stáhl jejich výzkum a přišlo další zklamání
Vědci oznámili supravodič při pokojové teplotě. Pak Nature stáhl jejich výzkum a přišlo další zklamání

Představte si elektrické vedení, v němž proud netrpí žádným elektrickým odporem. Supravodiče to dokážou,...

Letadlo zmizelo v Andách a svět posádku odepsal. Šestnáct lidí přežilo 72 dní díky rozhodnutím, která se nedají snadno soudit
Letadlo zmizelo v Andách a svět posádku odepsal. Šestnáct lidí přežilo 72 dní díky rozhodnutím, která se nedají snadno soudit

Když se 13. října 1972 zřítil uruguayský let 571 do zasněžených And, pro mnohé cestující skončil život...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.