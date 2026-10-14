Atentátník střelil Roosevelta do hrudi. Ten pak se zakrvácenou košilí mluvil dalších 84 minut

Kulka před plánovaným projevem
Theodore Roosevelt už v roce 1912 nebyl úřadujícím prezidentem. Vrátil se však do volební kampaně jako kandidát Progresivní strany, jejímž symbolem se stal los. Čtrnáctého října večer se připravoval na shromáždění v Milwaukee ve Wisconsinu, když k němu přistoupil John Schrank a vystřelil z revolveru. Kulka zasáhla Rooseveltův hrudník.
V běžném příběhu o atentátu by následoval okamžitý převoz do nemocnice. Roosevelt ovšem usoudil, že jeho zranění nemusí být bezprostředně smrtelné. Nebylo to rozhodnutí bez rizika: přesný rozsah vnitřního poranění v tu chvíli nemohl znát.
Papíry v kapse nebyly neprůstřelnou vestou
Před střelou se v Rooseveltově náprsní kapse nacházelo pouzdro na brýle a silně složený rukopis chystaného projevu. Oba předměty pomohly snížit energii střely. Kulka přesto pronikla do těla a zůstala v hrudníku. Pozdější lékařské vyšetření ukázalo, že nezasáhla životně důležité orgány způsobem, který by vyžadoval okamžitou operaci.
Z toho ale neplyne, že těžký svazek papírů může spolehlivě zastavit střelnou zbraň. Roosevelt měl štěstí v konkrétní kombinaci dráhy střely, překážek a místa zásahu. Podobný pokus by mohl skončit smrtelně.
Osmdesát čtyři minut před publikem
Když vystoupil před posluchače, oznámil jim, že byl právě postřelen. Místo několika úvodních vět pokračoval v projevu zhruba 84 minut. Přítomní viděli poškozený rukopis a zakrvácený oděv, ale Roosevelt trval na dokončení politického vystoupení. Jeho řečnický výkon se stal okamžitě součástí americké politické legendy.
Dobové zprávy i dochovaný materiál potvrzují podstatné jádro příběhu. Je však užitečné odlišit politické gesto od medicínského úsudku. To, že Roosevelt dokázal mluvit, samo o sobě neznamenalo, že byl v bezpečí.
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Co se stalo s atentátníkem
Johna Schranka policie zadržela přímo na místě. Následně byl shledán duševně nezpůsobilým k soudnímu řízení a zbytek života strávil v psychiatrickém zařízení. Při hodnocení jeho motivace je nutné vycházet z dochovaných výpovědí a dobového vyšetřování, nikoli zpětně stanovovat diagnózy.
Roosevelt atentát přežil, ale prezidentské volby téhož roku nevyhrál. Vítězem se stal demokrat Woodrow Wilson. Rooseveltův neuvěřitelně dlouhý projev proto nebyl úvodem k triumfálnímu návratu do Bílého domu. Byl připomínkou jeho povahy a extrémní míry osobního odhodlání.
Vzácný případ, kdy předmět změnil průběh dějin
V Rooseveltově životě šlo o jeden z nejnebezpečnějších okamžiků. Zároveň je to příběh o tom, jak mohou zdánlivě nevýznamné fyzické detaily ovlivnit historickou událost: několik vrstev papíru, kovové pouzdro a odlišná trajektorie střely oddělily těžké zranění od možné smrti.
Roosevelt po atentátu podstoupil lékařské vyšetření a střela mu zůstala v těle. Jeho pověst nezlomného politika tak dostala obraz, který by žádná volební reklama nedokázala naplánovat.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Smithsonian National Museum of American History – Bullet-damaged speech manuscript [2], Library of Congress – Theodore Roosevelt assassination speech 1912 [3]. img ai generated