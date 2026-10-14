Red Bull stahuje McLaren, který chystá protiútok. Stella prozradil plán

Po Velké ceně Singapuru má McLaren nyní náskok pouhých sedmi bodů před týmem Red Bull, který nabírá na síle, vyhrál totiž závody v Bahrajnu a Singapuru, přičemž Max Verstappen navíc dojel druhý v Ázerbájdžánu, kde vůz RB22 prošel významným vylepšením.
Ještě před třemi závody, po Velké ceně Španělska, měl McLaren před Red Bullem náskok 76 bodů, protože těžil ze své vlastní silné série, po vylepšeních v Maďarsku zaznamenal ve čtyřech závodech dvě vítězství a tři pole position.
Tento náskok se však nyní ztenčil na jednociferné číslo a úřadující mistři již vzdali naději na dohnání Ferrari v boji o druhé místo, takže se nyní soustředí na to, aby odrazili útok Red Bullu a udrželi si bronzovou pozici. Šéf McLarenu Andrea Stella tak potvrdil nová vylepšení.
„Plánujeme představit několik vylepšení, doufáme, že nám pomohou překlenout propast, která nás dělí od nejlepších vozů, a dostat McLaren do pozice, kdy bude moci na základě vlastních výkonů bojovat o pódium a následně i o vítězství.”
„Myslím, že k tomu pravděpodobně dojde v posledních třech závodech, protože vylepšení musíme zavádět postupně a je pro nás důležité je zavést, protože vedeme těsný boj o pozici v šampionátu.”
„To se nám docela hodí, protože Red Bull je s námi v bodovém hodnocení prakticky vyrovnaný a v konkurenceschopnosti nás předstihuje a my chceme v šampionátu představovat výzvu pro Ferrari.“
„Chceme ale také ověřit některé základní koncepty, které přeneseme do vozu pro příští rok, protože na této úrovni vyspělosti vozů začínáte posouvat aerodynamický vývoj a můžete začít vidět, že některé věci fungují.“
Jedním z důvodů, proč Andrea Stella tak usiluje o to, aby McLaren přinesl nové díly do vozu MCL40 pro rok 2026, je zajistit, aby byl vůz MCL41 pro rok 2027 co nejlépe vyvinutý.
„Jiné inovace nemusí fungovat, protože aerodynamika se po v podstatě dvou letech vývoje začíná dost komplikovat, pokud vezmeme v úvahu, že vývoj začal 2. ledna 2025 a nyní jsme již v plném proudu roku 2026.”
„Po dvou letech je to tedy složité, může to dopadnout dobře, ale také špatně, a proto chceme otestovat některé ze základních prvků, které přeneseme do příštího roku.“