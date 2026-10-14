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Ondřej Hejma se zastal Klempíře: Lidé ho v komentářích úplně zmasakrovali!

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Dennívýzva
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Ondřej Hejma (75) se na Facebooku postavil na stranu ministra kultury Oty Klempíře (63) po kritice spisovatelky Kateřiny Tučkové (45). Místo souhlasu ale sklidil ostrou sprchu. Lidé mu připomínali minulost a v komentářích mu mnoho zastání nedali.
Ondřej Hejma

Ondřej Hejma

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 11:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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