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Do Vánoc zbývá sedmdesát dní. Písek už chystá adventní program, přibudou atrakce

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Do Vánoc zbývá přesně 70 dní a některá města už odhalují svůj nejnovější vánoční program. V Písku letos advent nabídne kromě oblíbeného kluziště i novinky jako je světelný tunel, páteční adventní kino nebo vánoční mašinka. Promění se také nabídka stánků, kde se budou prodejci během adventu střídat.
Do Vánoc zbývá sedmdesát dní. Písek už chystá adventní program, přibudou atrakce

Do Vánoc zbývá sedmdesát dní. Písek už chystá adventní program, přibudou atrakce

Zdroj: město Písek
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 11:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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