Do Vánoc zbývá sedmdesát dní. Písek už chystá adventní program, přibudou atrakce

Přestože je teprve polovina října, přípravy letošního Adventu v Písku jsou v plném proudu. Centrum kultury města Písek už má program téměř hotový a vedle oblíbených akcí chystá několik novinek, které mají vánoční atmosféru v centru města ještě zpestřit.
„Lidé se mohou těšit na adventní kino, které bude připadat na pátky, světelný tunel vedoucí k muzeu, novoroční koncert nebo vánoční mašinku, která bude jezdit na náměstí během řemeslných trhů,“ přiblížila část programu Monika Houdková z Centra kultury města Písek.
Adventní stánky se budou měnit každý týden
Nového provozovatele bude mít letos stánkový prodej v adventním městečku. Ve výběrovém řízení uspěla písecká firma REMA living, která chce do prodeje zapojit místní podnikatele. Díky tomu by se měla nabídka zboží v průběhu adventu pravidelně obměňovat.
„Firmě se totiž podařilo oslovit písecké podnikatele, kteří by se ve stáncích měli střídat po týdnu. Nabízené zboží by se tak v průběhu adventu mělo měnit,“ uvedla místostarostka Petra Trambová. Návštěvníci tak při opakovaných návštěvách vánočního městečka pokaždé narazí i na jinou nabídku.
Kluziště bude opět zdarma, přibude úschovna
Na své si přijdou také školy. Kluziště budou moci ve všedních dnech využívat až do 14 hodin a stejně jako v minulosti si předem zarezervovat konkrétní termín.
Jedním z hlavních lákadel zůstává kluziště na Velkém náměstí. S jeho instalací se začne 12. listopadu, první bruslaři na něj vyjedou v neděli 29. listopadu, tedy první adventní neděli. Vstup na led bude stejně jako v minulých letech zdarma.
Bruslaři budou mít k dispozici zázemí se stanem a lavičkami i půjčovnu bruslí. Nově přibude také úschovna věcí, takže si návštěvníci budou moci bezpečněji odložit své osobní věci.
Kouzelný les přání i dílnička pro děti
Součástí adventního programu bude již klasicky slavnostní zahájení, Čertovská stezka hříšníků, hudební vystoupení ve středu a v sobotu, program o adventních nedělích i štědrovečerní vytrubování.
Samotné zahájení letos doplní dvě velkoplošné obrazovky, díky kterým by měli návštěvníci lépe vidět celý program. Připraven bude také Kouzelný les přání. Každý si v něm bude moci vybrat stromeček a zavěsit na něj své vánoční přání. Chybět nebude ani psaní dopisů Ježíškovi.
Děti se mohou zapojit do Čertovské stezky hříšníků, kde si vyrobí vánoční ozdoby a následně jimi společně ozdobí stromeček. Ten pak poputuje k seniorům.
Po celý advent bude na náměstí otevřená také Ježíškova dílnička. Dopoledne ji využijí školy a školky, odpoledne bude přístupná široké veřejnosti. Děti i dospělí si v ní budou moci vyrobit vlastní vánoční dekorace a ozdoby.
Tradiční adventní řemeslné trhy se letos uskuteční od 11. do 13. prosince. Stánky zaplní druhou polovinu Velkého náměstí a Karlovu ulici. „Trhy zpestří zabijačkové hody a vánoční vláček, který bude jezdit po části náměstí. V blízkosti vánočního stromu pak bude po celou dobu konání Adventu v Písku oblíbený kolotoč,“ sdělila mluvčí města Petra Měšťanová.
O hudební program se postarají především písecké školy, školky a místní soubory. Jedna z hudebních střed, konkrétně 13. prosince, bude patřit swingovému zpěvákovi Janu Smigmatorovi.
Vánoční program navíc neskončí Štědrým dnem. Na 2. ledna je naplánován novoroční koncert, který letošní Advent v Písku symbolicky prodlouží i do nového roku.