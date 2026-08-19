Komise posbírala desítky tisíc návrhů, jak regulovat nikotin. Co z nich vyplývá?

Evropská unie připravuje novou regulaci tabáku. Čerstvě ukončená veřejná konzultace opět ukázala, že kamenem úrazu zůstávají hlavně nikotinové sáčky nebo e-cigarety. Na obou stranách názorové barikády se objevují obvinění z manipulace.
Evropská komise připravuje nová pravidla, jak regulovat tabákové a nikotinové výrobky a jejich reklamu. Ještě předtím, než je dá ke konci letošního roku na stůl, ale potřebovala lépe pochopit, jaké změny si Evropané přejí nebo naopak nepřejí. Spustila proto konzultační proces.
Jako první začal tzv. Call for evidence, česky „výzva k předložení informací“. Od poloviny května do poloviny června mohli zájemci okomentovat, jakým směrem by se unijní regulace cigaret nebo jejich modernějších alternativ, které každý stát zatím řeší sám, měla ubírat.
Zájem byl rekordní, sešlo se asi 80 000 příspěvků ze 138 zemí, tedy nejen z EU. Zapojilo se skoro 2000 firem, 350 obchodních asociací, 250 akademických institucí a 60 odborových organizací. Většinu odpovědí ale poslali jednotlivci, a nemuselo jít jen o odborníky, přispět svým názorem mohl kdokoliv. Konkrétně z Česka přišlo asi 2600 komentářů.
Odpor vůči Komisi
Konzultace nevznikla úplně „na zelené louce“. Komise už předem dávala najevo, jakým směrem se chce v regulaci ubírat. Chce být v budoucnu přísnější vůči alternativám jako e-cigarety, zahřívaný tabák nebo nikotinové sáčky, protože „mohou vyvolávat závislost a představovat rizika, která dosud nebyla plně posouzena, přičemž poutavý design, příchutě a online propagační kampaně usnadňují oslovení mladých lidí.“ Ve hře jsou možná i zákazy některých produktů nebo alespoň jejich příchutí.
EK zveřejnila hodnocení platných tabákových pravidel a naznačila, jakým směrem se chce ubírat. Podle adiktologa musí EU přísněji regulovat marketing nových nikotinových výrobků, hlavně online.
A právě proti této vizi se zvedl velký odpor. Jak ve své analýze popisuje globální síť think-tanků, nadací a nevládních organizací zaměřených na inovace We Are Innovation, více než 90 % příspěvků zmínilo alespoň jednu námitku proti navrhovanému směřování Komise. Pouze asi 2 % z nich vyjádřilo jednoznačnou podporu přísnějšímu přístupu.
„Odpor se prohluboval s rostoucí odborností: kritických bylo 96 % příspěvků z akademické a výzkumné sféry, stejně jako 94 % příspěvků od firem, nevládních organizací a dalších organizací a 93 % příspěvků od jednotlivých občanů. Tak široký konsenzus napříč tak různorodými skupinami je v rámci jakékoli konzultace EU vzácný,“ hodnotí analýza.
Neberte nám alternativy
Při pohledu na jednotlivé skupiny podle analýzy převládají tři narativy. Jednotlivci, tedy často sami zákazníci, mluví o možnosti volby. Sami se chtějí rozhodovat, jaké legální produkty si koupí. Příliš velké restrikce alternativ podle nich pouze vytvoří černý trh, nebo je donutí vrátit se k cigaretám.
„Chránit děti dává smysl, omezovat dospělé ne,“ píše například Čech Jiří Vrábel. „Dříve jsem kouřila, teď mám alternativy. Neberte mi je,“ dodává další Češka Jana Marná.
Firmy, nevládní organizace a maloobchodníci pak podle We Are Innovation nejčastěji hovoří o pracovních místech, investicích a předvídatelnosti regulace.
„Plně respektujeme cíle Evropské komise v oblasti ochrany veřejného zdraví, zejména pokud jde o omezení dostupnosti těchto výrobků pro mladistvé. Současně považujeme za zásadní, aby nová pravidla byla jasná, předvídatelná a aplikovatelná v každodenním provozu prodejen,“ argumentuje třeba společnost ORLEN Unipetrol RPA působící v Česku.
A nakonec akademici a výzkumníci zmiňují především to, že legislativa musí být založená na důkazech, ne na ideologii. Prosazují regulaci, která odráží skutečný profil škodlivosti jednotlivých výrobků. Méně rizikové alternativy si podle nich nezaslouží stejně přísnou nebo dokonce přísnější regulaci jako klasické cigarety. Tato strategie by podle nich byla kontraproduktivní.
Pomoc od AI
Analýza od We Are Innovation nicméně nezmiňuje fakt, že k velké mobilizaci kritických hlasů přispěly také kampaně od tabákového průmyslu.
Společnost British American Tobacco spustila v květnu celounijní kampaň „Share Your Voice“. Vyzvala v ní dospělé spotřebitele a maloobchodníky, aby Evropské komisi poslali své názory. Kampaň běžela napříč EU, tedy včetně Česka, a zdůrazňovala praktické zkušenosti uživatelů alternativních produktů.
Společnost Philip Morris International (PMI) pak nabídla podobný nástroj „Your Voice. Your Choice“. Jak píše web EU Reporter, dostala se však pod palbu kritiky za to, že tato webová platforma obsahovala AI asistenta, který lidem pomáhal formulovat a strukturovat příspěvek.
Podle nizozemských investigativních novinářů nástroj fungoval spíše jako řízený generátor odpovědí než neutrální chatbot, a většina nabízených „důležitých aspektů“ a „dalších obav“ směřovala proti přísnější regulaci. V některých případech AI přidala argumenty, které uživatel explicitně nevybral.
Kritičtí byli i nizozemští aktivisté v oblasti veřejného zdraví, kteří varovali, že kampaň „mohla uvést veřejnost v omyl a vyvolat dojem spontánní účasti občanů.“
PMI kritiku odmítla s tím, že si stojí za svými snahami „informovat občany a zainteresované strany a usnadňovat jim účast na demokratickém procesu, jakož i za využíváním technologií k podpoře tohoto cíle“. Podle společnosti měli uživatelé nástroje „po celou dobu plnou kontrolu nad svými příspěvky“ a mohli „text libovolně upravovat a rozhodovat, co do něj zahrnout a co ne“.
Vezme si Komise rady k srdci?
Na sběr komentářů navázala ještě dvanáctitýdenní veřejná konzultace ve formě dotazníku, který už byl konkrétnější. Vyplnit ho mohl opět kdokoliv, a to do 14. srpna. Tentokrát se sešlo okolo 40 000 odpovědí.
Jak informuje web Eunews, i v tomto případě se objevila kritika, tentokrát směřující na samotnou Evropskou komisi. Profesor interní medicíny na italské University of Catania Riccardo Polosa dotazník označil za „zbytečně komplikovaný“, navíc podle něj na několika místech respondenta zdánlivě směřoval k předem stanoveným kategoriím a politikám.
Tento přístup může podle Polosy vytvořit „zdání konzultace“, aniž by účastníci měli možnost náležitě vysvětlit vědecké rozdíly, proporcionalitu a rizikové profily jednotlivých produktů. Odborník tedy zpochybňuje, jestli Komise ke kritickým komentářům vůbec přihlédne, až bude nová pravidla psát.
Obviňování z manipulace s debatou o regulaci tabáku a nikotinu se tedy objevuje na obou stranách, u zastánců i odpůrců přísnějšího přístupu. Znovu se ukazuje, jak citlivá tato oblast je. Při nastavování nových pravidel bude potřeba hodně diplomatického umu, aby fungovala a zároveň byla přijatelná. Návrhy směrnic o tabákových výrobcích (TPD) a o reklamě na tabákové výrobky (TAD) mají spatřit světlo světa na konci letošního roku.
Evropská unie měla na dosah reformu tabákových daní, která by vyhovovala i Česku. Dohodu ale státy nedotáhly, sporné zůstávají hlavně elektronické cigarety nebo orální sáčky.