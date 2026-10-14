Federer se konečně nastěhoval do vily za miliardy. Stavba trvala o roky déle a provázely ji problémy jedna za druhou

Večer se v budovách u Kempratenské zátoky rozsvítila světla a v oknech bylo vidět nábytek. Hlučné stavební stroje zmizely, na pozemku zůstali jen zahradníci. Podle deníku Linth Zeitung, jehož zprávu 8. a 9. října 2026 převzaly weby Nau.ch a Linth24, se Roger Federer s rodinou konečně nastěhoval do svého nového sídla v Rapperswil-Joně. Lidé z okolí stavby to deníku potvrdili stroze: „Ano, Federer se skutečně nastěhoval.“ Oficiálně to nepotvrdil nikdo. Federerova rodinná kancelář na dotazy nereagovala a město se kvůli ochraně osobnosti odmítlo vyjádřit. Za tichem se skrývá jedna z nejdelších a nejsledovanějších soukromých staveb ve Švýcarsku. Původně se měli Federerovi stěhovat v roce 2021.
Ne vila, ale celý areál
Slovo „vila“ je pro to, co u jezera vyrostlo, příliš skromné. Federerovi vlastní pozemek o rozloze zhruba 17 až 18 tisíc metrů čtverečních, tedy přibližně dvě a půl fotbalového hřiště. Stojí na něm šest nových budov, pod nimi podzemní garáž. Nechybí tenisový kurt, další zázemí, rozlehlá zahrada a přímý přístup k vodě.
Oblast Kempraten v kantonu St. Gallen leží na severním břehu Curyšského jezera. Do Curychu je to odtud kousek, do centra Rapperswilu se středověkým hradem ještě blíž. Média opakovaně zmiňují lokalitu Seegubel u Zürcherstrasse.
Hotovo ale ještě není. Podle aktuálních zpráv dokončují zahradníci poslední venkovní úpravy a vedle pokračuje jiná výstavba. Rodina tak bydlí v areálu, který je obyvatelný, ale ne zcela dokončený. Po sedmi letech čekání jí to zjevně nevadí.
Kolik to stálo: miliardy, ne miliony
Oficiální závěrečné vyúčtování neexistuje a nejspíš ho nikdo nikdy nezveřejní. Švýcarský hospodářský týdeník Handelszeitung, z něhož čerpají i Blick a Linth24, odhaduje celkové náklady projektu na zhruba 70 milionů franků. Podle kurzu Evropské centrální banky z 13. října 2026 to odpovídá přibližně 1,83 miliardy korun.
V části médií koluje i formulace „téměř 70 milionů eur“. Ta by vycházela zhruba na 1,71 miliardy korun. Rozdíl přes sto milionů je dán tím, že frank je v současnosti silnější než euro. Ať tak či onak, jde o částku v řádu miliard.
Starší odhady náklady rozdělovaly takto:
|Položka
|Odhad
|V korunách
|Pozemek u jezera
|40 až 50 mil. CHF
|cca 1,05 až 1,31 mld. Kč
|Stavba
|cca 20 mil. CHF
|cca 520 mil. Kč
|Celkem (aktuální odhad)
|cca 70 mil. CHF
|cca 1,83 mld. Kč
Z tabulky je jasné, že nejdražší je samotná zem. Podle zprávy UBS Luxury Property Focus 2026 je nejdražší luxusní lokalitou u Curyšského jezera Küsnacht s průměrnou cenou kolem 37 000 franků za metr čtvereční, tedy zhruba 970 tisíc korun. Takové ceny se běžně platí za vilu na menší parcele. Souvislý pozemek o rozloze téměř dvou hektarů přímo u vody se na tamním trhu prakticky nevyskytuje. Podle nás právě v tom spočívá skutečná hodnota Federerova sídla. Stavbu lze zaplatit, takovou parcelu je ale téměř nemožné sehnat.
Sedm let, jedna komplikace za druhou
Když starosta Rapperswil-Jony v červenci 2019 oficiálně potvrdil, že se sem Federer stěhuje, vypadalo všechno jednoduše. Na pozemku se brzy objevily stroje, připravovala se kanalizace a mluvilo se o stěhování v roce 2021. Pak začal pozemek odkrývat svou minulost.
- 2019: oficiální potvrzení projektu, převod pozemku a začátek přípravných prací.
- 2020: v pobřežním podloží se objevuje kontaminace a starý stavební odpad po dřívější průmyslové činnosti. Je nutná dekontaminace.
- 2021: část řízení se zastavuje kvůli sanaci a úpravám břehu. Termín stěhování padá.
- 2021 až 2024: postupně se mění plánovací firmy, řízení se táhne a přibývají námitky ochránců břehů.
- 2022 až 2024: sílí spor o veřejný přístup k jezeru.
- Září až říjen 2024: město povoluje loděnici, federální úřad pro životní prostředí podává stížnost a Federerovi od loděnice ustupují.
- Říjen 2026: zprávy o nastěhování.
Kapitolou samou pro sebe byli architekti. Podle Blicku s odkazem na Handelszeitung začínal projekt s jihoafrickou kanceláří Saota, kterou proslavily luxusní rezidence po celém světě. Po ní přišla místní firma BGS & Partner z Rapperswilu a později Itten+Brechbühl. Proč jednotlivé spolupráce skončily, není veřejně známo.
Problém nespočíval v jedné chybě. Komplikace se vrstvily: toxické podloží si vyžádalo nová podání, nová podání otevřela prostor pro námitky a námitky přinesly další kola řízení. Nikdo projekt nezastavil úplně, jen ho všichni zpomalili.
Loděnice, kterou zastavil Bern
Nejvíc pozornosti vzbudila loděnice. Město Rapperswil-Jona ji v září 2024 povolilo. Proti povolení se však ozval Spolkový úřad pro životní prostředí (BAFU), tedy federální úroveň, kterou ani obec, ani kanton jednoduše nepřehlasují. Své důvody úřad zpočátku kvůli probíhajícímu řízení nezveřejnil.
Podle SRF se stavebník s úřadem nakonec dohodl a 30. října 2024 bylo jasné, že Federerovi loděnici stavět nebudou. Zbytek pobřežního projektu přitom mohl pokračovat: renaturace břehu, dekontaminace, odstranění staré lodní stavby i nové přistávací místo s molem a přístupovým kanálem. Federer tak o lodní garáž přišel, ale k vodě se dostane.
Svou roli sehráli i aktivisté. Spolek Rives Publiques, který ve Švýcarsku dlouhodobě bojuje za veřejně přístupné břehy jezer, podal proti loděnici v květnu 2024 námitku. Argumentoval tím, že pobřeží má sloužit všem, ne jen majitelům nejdražších parcel. Zda jednou povede podél jezera přes Federerův pozemek veřejná stezka, zatím rozhodnuto není. Taková stezka nevznikla a otázka zůstává otevřená.
Právě tady se podle nás ukazuje nejzajímavější rovina celého příběhu. Muž s dvaceti grandslamy, 103 tituly a 310 týdny v čele světového žebříčku, spolumajitel úspěšné sportovní značky On a prezident vlastní nadace, narazil u jezera na stejná pravidla jako kterýkoli jiný stavebník. Ochrana břehů, územní plány a veřejný tlak se slávě nepřizpůsobily. Ve Švýcarsku je nepřekonaly ani peníze.
Jak si stojí proti sídlům jiných hvězd
Ve srovnání s nemovitostmi jiných sportovních hvězd vychází Federerův projekt jako výjimečný:
|Sportovec
|Nemovitost
|Odhadovaná hodnota
|Roger Federer
|areál u Curyšského jezera, cca 17 až 18 tis. m²
|cca 1,83 mld. Kč
|Cristiano Ronaldo
|sídlo v Cascais, Portugalsko
|cca 850 mil. Kč
|Novak Djoković
|vila v Marbelle, pozemek cca 3 500 m²
|cca 245 až 275 mil. Kč
|Serena Williams
|sídlo u vody v Jupiteru na Floridě
|pod 200 mil. Kč
Údaje vycházejí z odhadů realitních serverů a médií, nejde o oficiální ceny. I tak je propast zřetelná. Djokovićův pozemek je zhruba pětkrát menší a jeho vila stojí asi sedminu Federerovy částky. Ronaldovo portugalské sídlo, samo o sobě extrémně drahé, nedosahuje ani poloviny.
Rozdíl nespočívá v mramoru ani v počtu pokojů. Rozhoduje adresa: Curyšské jezero patří k nejdražším rezidenčním lokalitám Evropy a nabídka velkých pozemků u vody je tam prakticky nulová. Federer si nekoupil jen dům. Koupil si kus břehu, který se na trh už nejspíš nikdy nevrátí.
Nastěhovala se sem celá rodina: Roger, jeho žena Mirka a čtyři děti. Mirka je rodačkou ze slovenských Bojnic a do Švýcarska se přestěhovala ve dvou letech. S Rogerem se poznali na olympiádě v Sydney v roce 2000, kde oba reprezentovali Švýcarsko.
Na zahradě ještě pracují zahradníci a u břehu místo lodě stojí jen nové molo. Federer se svého domova dočkal s pětiletým zpožděním, bez loděnice a s jezerem, o které se musí dělit s pravidly, jež platí pro všechny. Po večerech se tam ale svítí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář