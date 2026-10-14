Dražší pohonné hmoty zrychlily zářijovou inflaci na 2,5 %Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dražší pohonné hmoty zrychlily zářijovou inflaci na 2,5 %Zdroj: Pixabay
Článek byl publikován 14.10.2026 11:30
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