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Dražší pohonné hmoty zrychlily zářijovou inflaci na 2,5 %

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Spotřebitelské ceny v Česku zůstaly v září ve srovnání se srpnem beze změny, meziročně však inflace zrychlila z 1,9 % na 2,5 %. Významnou roli v tomto vývoji sehrálo zdražování benzínu a nafty. Vyplývá to z komentáře České národní banky (ČNB) k zářijovým údajům o inflaci.
Dražší pohonné hmoty zrychlily zářijovou inflaci na 2,5 %

Dražší pohonné hmoty zrychlily zářijovou inflaci na 2,5 %

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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