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Příchutě e-cigaret jsou pod tlakem. Europoslanci zvažují jejich zákaz

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Europoslancům by nevadilo, kdyby EU zakázala příchutě e-cigaret, omezila jejich obsah nikotinu a zpřísnila reklamu na ně. Do jednoho koše s klasickými cigaretami je ale házet nechtějí.
tabák, nikotin, Evropský parlament, regulace, kouření, e-cigarety

tabák, nikotin, Evropský parlament, regulace, kouření, e-cigarety

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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