Příchutě e-cigaret jsou pod tlakem. Europoslanci zvažují jejich zákaz

Europoslanci připouštějí, že by EU mohla zakázat příchutě e-cigaret, omezit jejich obsah nikotinu a zpřísnit také reklamu na ně. Do jednoho koše s klasickými cigaretami je ale házet nechtějí.
Kardiovaskulární nemoci mají v EU každý rok na svědomí asi 1,7 milionu mrtvých, což z nich dělá „zabijáka číslo 1“. Přitom platí, že čtyřem z pěti případů infarktů nebo mrtvic se dá předejít. Zlepšit tento stav má za úkol strategie Safe Hearts Plan, kterou Evropská komise představila na konci loňského roku.
Nemoci srdce a oběhové soustavy stojí evropskou ekonomiku stovky miliard eur každý rok. Evropská komise připravuje nástroje, které mají státům pomoct s prevencí, diagnostikou, léčbou i výzkumem. Česko má v některých ohledech náskok.
Se svým pohledem na věc teď přišel Evropský parlament. Ve své zprávě z minulého týdne volá po opatřeních na národní i evropské úrovni, která pomohou rozšířit rychlou a cenově dostupnou péči pro všechny pacienty, nehledě na jejich národnost, věk, pohlaví nebo socio-ekonomické postavení.
„Musíme odstranit mezery v kardiovaskulární péči v celé Evropě a zajistit, aby pacienti mohli využívat vysoce kvalitní diagnostiku, léčbu a následnou péči bez ohledu na to, kde žijí,“ řekl k tomu chorvatský europoslanec Tomislav Sokol (EPP).
Zpráva také apeluje na daleko častější využívání preventivních kontrol, a to hlavně u lidí, kteří spadají do rizikových skupin nebo mají člena rodiny s kardiovaskulární nemocí.
Největší prostor ale europoslanci dávají tzv. rizikovým faktorům, jako jsou kouření, alkohol a nezdravá strava. Žádají například jasné informace o zdravotních rizicích na etiketách všech alkoholických nápojů nebo osvětové kampaně zaměřené na jejich škodlivou konzumaci. Pokud jde o jídlo, prosazují poslanci třeba jasnou definici pojmu „ultra-zpracované potraviny“ na úrovni EU.
„Pokud to s bojem proti nejčastější příčině úmrtí v Evropě myslíme vážně, potřebujeme politiku v oblasti veřejného zdraví založenou na vědeckých důkazech, nikoli na komerčních zájmech,“ prohlásila zpravodajka Romana Jerković (S&D).
Tvrdě, ale proporcionálně
Poměrně ostří byli europoslanci ohledně kouření a užívání cigaretových alternativ. Ve zprávě výslovně zmiňují možná opatření, mezi které patří zákazy příchutí, omezení obsahu nikotinu nebo regulace reklamy na sociálních sítích, a to i v případě „nových“ nikotinových a tabákových výrobků.
„Nekuřáci a ženy stále častěji začínají užívat nové a nově vznikající nikotinové výrobky. Mladiství jsou i nadále obzvláště náchylní k užívání nových nikotinových produktů, jako jsou elektronické cigarety, nikotinové sáčky a zahřívané tabákové výrobky, které jsou často k dostání v atraktivních příchutích a baleních,“ argumentují europoslanci, proč prosazují přísnější regulaci.
Jak ale upozorňují některá média, Parlament nakonec nebyl tak nekompromisní, jak se původně zdálo. Postavil se totiž proti nejrazantnějším opatřením a plošnému přístupu, to znamená proti tomu házet všechny tabákové a nikotinové výrobky do „jednoho regulatorního koše“. Volá například po jejich rozdílném zdanění.
„Zpráva uznává, že různé výrobky na bázi nikotinu představují odlišná rizika, a proto se z textu (v průběhu vyjednávání, pozn. red.) odstranily pasáže, které je měly tendenci stavět na stejnou úroveň,“ píše například italský web Eunews.
Ideologický boj o nikotin
Jedná se o významný krok, protože v Evropě v posledních letech probíhá někdy až ideologický souboj o to, jak k regulaci tabáku přistupovat.
Jeden tábor, kam patří i Evropská komise, prosazuje přísnou regulaci pro téměř všechny výrobky, i ty bez tabáku nebo tradičního spalování. Druhá skupina uznává proporcionální postup, který odráží relativní škodlivost výrobků. Parlament se teď přiklonil spíše k té druhé filozofii.
Tento výsledek se může promítnout do nové tabákové legislativy, která se v Bruselu připravuje. V pokročilé fázi je daňová směrnice (TED/TTD), i když ta aktuálně zůstává „zaseklá“ v Radě EU. Ještě důležitější budou však směrnice o tabákových produktech (TPD) a o reklamě na ně (TAD), které by měla Komise představit do konce letošního roku.
Čerstvě ukončená veřejná konzultace k regulaci tabáku ukázala, že kamenem úrazu zůstávají hlavně nikotinové sáčky nebo e-cigarety. Na obou stranách názorové barikády se objevují obvinění z manipulace.