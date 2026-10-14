Hef Wonen a Hanwha Vision: Nemovitosti, bezpečí a dohled

V celém Nizozemsku jsou bytové korporace pod rostoucím tlakem na udržení bezpečného, zabezpečeného a udržitelného životního prostředí
při správě rozsáhlých a různorodých portfolií nemovitostí. Rostoucí očekávání ohledně pohody obyvatel, provozní efektivity a ochrany majetku zvyšují potřebu chytřejších, škálovatelnějších technologií.
Hef Wonen, rotterdamská bytová asociace spravující více než 30 000 nájemních bytů, komerčních nemovitostí, parkovacích zařízení a rezidenčních pečovatelských komplexů, se zavázala vytvářet cenově dostupné, vysoce kvalitní bydlení a živé čtvrti pro své obyvatele. V rámci této mise se organizace snažila modernizovat svou dohledovou infrastrukturu, aby zlepšila bezpečnost, zefektivnila provoz a podpořila své dlouhodobé cíle udržitelnosti.
Aby se tyto výzvy vyřešily, Hef Wonen spolupracoval s
Hanwha Vision a systémovým integrátorem Alphatron Security na nasazení škálovatelného, budoucnosti připraveného řešení video dohledu, které bylo navrženo tak, aby zvýšilo efektivitu operátorů, urychlilo reakční časy a poskytlo základ pro budoucí inovace. Jediný zdroj pravdy
Aby poskytli vynikající zážitek obyvatelům a zajistili bezpečnost a zabezpečení, vedení Hef Wonen si uvědomilo, že potřebují integrovat veškerý svůj video dohled do jediné platformy.
Tým se obrátil na systémového integrátora Alphatron Security, který již dříve úspěšně spolupracoval s Hanwha Vision na jiných distribuovaných lokalitách.
, široké škále kamer a dalších zařízení, které mohly podpořit potřeby Hef Wonen, a jeho otevřené WAVE VMS, které se integrovalo se systémy bytové korporace, aby přineslo každý zdroj informací na jedno místo. Hanwha Vision byla zřejmou volbou vzhledem k jeho úspěšné historii
Široká produktová řada Hanwha Vision znamenala, že Hef Wonen mohl vybírat z mnoha různých kamer, které odpovídaly potřebám a rozpočtu týmu.
Hanwha Vision: 2 000 kamer na více než 200 lokalitách
Na více než 200 rezidenčních lokalitách Hef Wonen bylo nainstalováno přes 2 000 kamer QNV-6082R a ANV-L6082R. QNV-6082R 2MP síťová dome kamera poskytuje 24/7 dohled s 30m infračerveným dosahem. Pohled na chodbu umožňuje operátorům sledovat úzké oblasti, jako jsou chodby nebo průchody.
Kamera Hanwha, Hanwha Vision
Detekce pohybu upozorňuje operátory na pohyb, aby mohli dále vyšetřovat, a detekce manipulace a rozostření znamená, že tým může rychle reagovat na jakékoli události, které by mohly zabránit zachycení záznamu.
ANV-L6082R 2MP venkovní dome kamera zajišťuje, že
operátoři mohou efektivně monitorovat venkovní oblasti po celém místě, včetně vstupů/výstupů, skladovacích prostor a kontejnerových úložišť. ANV-L6082R je robustní zařízení s hodnocením IP66 a IK10, které odolává nepříznivému počasí a detekuje manipulaci.
Dodává se s podporou WiseStream II, která poskytuje vysoce kvalitní videozáznam při nižší šířce pásma, což pomáhá snižovat náklady na úložiště.
Tyto kamery jsou podporovány systémem Wisenet WAVE VMS, všestranným systémem pro správu videa, který podporuje video
analytiku poháněnou AI a integraci více zařízení prostřednictvím svého otevřeného SDK/API. Operátoři mohou provozovat WAVE VMS na stolních a mobilních zařízeních, což jim umožňuje být informováni o událostech při hlídkování na zemi nebo při práci na dálku. Systém je plně v souladu s GDPR.
Konsolidovaný systém video dohledu poskytuje operátorům intuitivní způsob,
jak proaktivně monitorovat důležité části systému na více než 200 lokalitách, na dálku. To zlepšilo efektivitu týmu a bezpečnost obyvatel, zatímco poskytuje budoucnosti odolný, otevřený systém, který může škálovat a přidávat nové funkce podle potřeby.
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Hanwha Vision Autor/Licence fotografie: Ilustrační fotografie, Hanwha Vision