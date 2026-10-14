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Hef Wonen a Hanwha Vision: Nemovitosti, bezpečí a dohled

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Poskytování škálovatelného, integrovaného dohledu pro více než 200 rezidenčních lokalit Hef Wonen housing corporation po celém Nizozemsku.
Hef Wonen a Hanwha Vision: Nemovitosti, bezpečí a dohled

Hef Wonen a Hanwha Vision: Nemovitosti, bezpečí a dohled

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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