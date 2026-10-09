Sony nebude na CES 2027, proslýchá se, že nemá co nabídnout

Sony tentokrát nebude mít zastoupení na CES. Důvody neuvedla, ale zdají se být poměrně jasné. Společnost se v posledních letech na podobných akcích prezentuje nabídkou herních konzolí a souvisejícího, tedy her a služeb. V tomto ohledu však v nejbližší době nemá moc co nabídnout a navíc se ještě potýká s několika nepříjemnými skutečnostmi.
Tou první, která asi rezonuje mediálním prostorem nejvíce, je téma ukončení distribuce her na fyzických nosičích. Přestože (anebo možná právě protože) ho společnost oznámila s rok a půl dlouhým předstihem, vyvolalo určitý mediální odpor. Lze však předpokládat, že mediální situace je oproti realitě poněkud přehnaná, protože už před koncem roku 2024 měla digitální distribuce více než 90% podíl, takže lze očekávat, že začátkem roku 2028, kdy má k ukončení výroby fyzických médií dojít, půjde o velmi nízké jednotky zákazníků, které by o ně měly zájem.
- Sony i Microsoft ukončí distribuci her na fyzických médiích pro konzole
Druhým důvodem je nový hardware, respektive jeho dohledná absence. Ještě v roce 2025 se uvádělo, že nová generace konzole Playstation může dorazit koncem roku 2026 nebo v roce 2027. Tento výhled s v důsledku situace na trhu s pamětmi posunul na „2027 nebo nejpozději 2028“. Ještě před několika dny uváděl leaker Kepler jako aktuální cíl listopad 2027. Jenže ani to již nemá být aktuální. Jen krátce na to se začalo proslýchat, že rok 2027 je minulostí a aktuálně se mluví o roku 2028 a vyloučen prý není ani rok 2029. Čistě z hlediska cen pamětí by si Sony asi příliš nepomohla, protože v roce 2028 mají být nejdražší, ale důvod může být i jiný, problém může spočívat třeba v dostupnosti požadovaných objemů.
Hardwarová stránka má ještě druhou polovinu: Delší dobu to vypadá, že nový Playstation bude po hardwarové stránce citelně slabší než nový Xbox a rozdíl má být podstatně citelnější než u předchozí generace. Tehdy se to Sony sice podařilo zvládnout marketingově a nabídkou her. Jenže konzole byla relativně levná a rozdíl ve výkonu ne až tak zásadní. Právě to mohlo Sony motivovat k další úspoře nákladů, která však nemusí být ideální z hlediska situace na trhu. Jisté je, že z důvodu ceny pamětí, úložišť, zdražení PCB, křemíku, zkrátka všeho, cena nízká nebude a nové konzole si pořídí opravdu jen osoby, které na to mají. Zákazníci, kteří si mohou vyšší výdaj dovolit, možná už nebudou tak hledět na to, jestli konzole bude o $200 dražší nebo levnější a dají přednost řešení, které nabídne vyšší rozlišení / kvalitu / FPS.
Pokud si to shrneme, nemá Sony zásadní důvody na CES 2027 být. Obsluha stánku by se musela potýkat s mediálními dotazy na téma konce fyzických médií (k čemu již společnost řekla vše, co chtěla), dotazy na téma odkladů a obecně data vydání příští generace Playstation (k čemuž není co říct, protože se rozhodnutí může ještě několikrát změnit) a případně dotazům k potenciálně slabší hardwarové výbavě oproti konkurenci, což by opět musela odbývat jen klasickým „no comment“.