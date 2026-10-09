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Sony nebude na CES 2027, proslýchá se, že nemá co nabídnout

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Do CES 2027 zbývají jen tři měsíce a již nyní je jasné, že Sony se jej fyzicky účastnit nebude. Se stánkem na této akci nepočítá. Důvody však vyplývají z informací, které se v poslední době provalily…
Sony nebude na CES 2027, proslýchá se, že nemá co nabídnout

Sony nebude na CES 2027, proslýchá se, že nemá co nabídnout

Zdroj: DIIT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 05:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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