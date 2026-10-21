Schillerová jásá nad půjčenými miliardami a nabízí dluhy pod stromeček. Lidé se jí vysmáli, ve Sněmovně přišla další ostuda

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Schillerová jásá nad půjčenými miliardami a nabízí dluhy pod stromeček. Lidé se jí vysmáli, ve Sněmovně přišla další ostudaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Ministryně financí Alena Schillerová objevila nový důvod k oslavě.
Ministryně financí Alena Schillerová na schůzi Poslanecké sněmovny dne 26. srpna 2026, ZDROJ: PSP/ se svolením
Doba čtení 7 min
Článek byl publikován 21.10.2026 17:03
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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