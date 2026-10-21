Konec básníků v Čechách: Negativní dopad emigrace, párem i ve skutečnosti a přepsání děje na žádost Píšťalky

V komedii Konec básníků v Čechách z roku 1993 čelili filmaři nečekaným potížím u představitele hlavní role. Pavel Kříž si z předchozí emigrace přivezl anglický přízvuk, který negativně ovlivnil jeho výkon před kamerou. Tvůrci se navíc museli vyrovnat s odmítnutím jedné z původních hereček a přepisováním scénáře na přání další z nich.
Vejmělková změnila scénář
Dospělý lékař Štěpán Šafránek v podání Pavla Kříže přichází kvůli své prostořekosti o místo v nemocnici. Bez práce se vrací k mamince do rodného Hradiště, kde se pokouší najít vhodné zaměstnání. Jeho bývalí spolužáci se rychle přizpůsobili dravému kapitalismu začátku 90. let, on se ale odmítá podílet na nemorálním obchodu s lidským zdravím. Na založení soukromé lékařské praxe mu scházejí peníze. Během zklamání ze setkání s dřívějšími láskami se v jeho životě objevuje sympatická lékárnice Ute.
Mezi staré známé patří i Píšťalka s tváří Evy Vejmělkové. Ta měla podle původního scénáře žít jako žena v domácnosti s učitelem Hájkem, se kterým tvořila pár v minulém díle. Herečka ovšem přesvědčila režiséra Dušana Kleina, aby její postavu přepsal do role soběstačnější matky samoživitelky. Ačkoliv to přímo ve filmu nezazní, Vejmělková později v rozhovoru přiznala, že otcem jejího filmového dítěte je ve skutečnosti právě Štěpán.
Herci tvořili pár a Borůvka odmítla roli
Do role lékárnice Ute obsadil režisér Terezu Brodskou. Filmový vztah se jí s Pavlem Křížem hrál přirozeně, v době začátku natáčení spolu herci tvořili partnerskou dvojici i v civilním životě. Samotný výkon Pavla Kříže ovšem doplatil na jeho předchozí pobyt v zahraničí. V emigraci si osvojil anglický přízvuk, který nedokázal zcela potlačit.
Tvůrci chtěli do příběhu vrátit také Štěpánovu úplně první lásku Borůvku. Miroslava Šafránková dostala nabídku zahrát si svou dřívější postavu jako matku dvou dětí. Herečka tento návrat před kameru odmítla. K divákům se naopak vrátil Písařík v podání Pavla Zedníčka, který v léčitelském transu opakuje latinskou formuli znamenající v překladu nedotýkej se mých kruhů. Štáb do jedné z rolí obsadil Jaroslavu Obermaierovou, jež si zde zahrála prostitutku a podobnou úlohu si později zopakovala v komediích Kameňák.
Zmatky ve jménech a dabing Morávkové
Množství postav z předchozích dílů způsobilo scenáristům potíže s návazností. Autoři se v osudech a detailech svých vlastních figur přestávali vyznat, což se projevilo například změněným křestním jménem u dívky Hrdličkové. Nepovedené postsynchrony navíc připravily jednu z hereček o její vlastní projev. Danu Morávkovou ve studiu kompletně namluvila její kolegyně Eva Spoustová.
Animované sekvence spojující jednotlivé hrané scény vytvořil výtvarník Adolf Born, který s autory spolupracoval už na druhém díle básnické série. Čtvrtý film měl celou ságu definitivně uzavřít, po deseti letech ovšem vzniklo další pokračování. Podle dobových záznamů přilákala komedie do kin pět a půl milionu diváků.
Štáb pro natáčení využil nemocnici na Kladně, nádraží v Příbrami, Mělník, Škvorec a lokace v Praze. V jedné z hospodských scén, kde se scházejí členové místního Sokola, zní do děje známá skladba Lví silou.
Komedii Konec básníků v Čechách vysílá TV Seznam ve středu 21. října ve 20:10.
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