Polívka přiznal, že okusil veškerou krásu MMA. Po prohře za 13 sekund ale odmítá končit kariéru

V hale v Karlových Varech padl 17. října 2026 nejrychlejší konec celého večera. Zdeněk Polívka, 28letý český bojovník v polotěžké váze do 93 kg s bilancí 10-8-0 před zápasem a přezdívkou Gameover, dostal od Tima Feuchta první pořádnou ránu, šel k zemi, Němec pokračoval a rozhodčí Josef Louč duel ukončil. Na stopkách svítilo 13 sekund. Bodovací lístky u toho zápasu zůstaly prázdné. Redakce MMAmag proto prošla oficiální rozbor bodových lístků z turnaje i přepisy vzkazu, který Polívka poslal fanouškům o tři dny později.
Rozhodčí nestihli zvednout tužku
Turnaj OKTAGON 95: Škvor vs. Narkun se konal 17. října 2026 v hale v Karlových Varech. OKTAGON MMA, největší česko-slovenská organizace smíšených bojových umění, v pozápasovém rozboru bodových lístků zveřejněném 19. října 2026 uvádí u duelu Zdeňka Polívky s Timem Feuchtem technický knockout v 1. kole v čase 0:13 a označuje ho za nejrychlejší ukončení večera. Šest z deseti zápasů karty naopak došlo až na body, jak OKTAGON MMA ve stejném textu píše.
Feucht, německý bojovník v polotěžké váze, přitom do Varů přijel také po porážce. Podle jeho zápasové historie ho 11. dubna 2026 na turnaji OKTAGON 86 zastavil Michał Piwowarski technickým knockoutem ve 2. kole v čase 3:57.
Sám Polívka se ozval až o tři dny později a jeho první věta zní jako cokoli jiného než omluva.
Příspěvek, který přišel po třech dnech
V přepisech, které 20. října 2026 zveřejnily weby Ruik.cz a Fights.cz a které odkazují na Polívkův instagramový příspěvek, redakce MMAmag dohledala jeho vzkaz fanouškům: „Jsem v pořádku doma, kde na mě čekají ti nejmilovanější. Tohle rozhodně není konec. Výmluvy nikoho nezajímají, od Tima krásná jednička.“
Pokračoval větou, kterou od poraženého bojovníka málokdo čeká: „Okusil jsem veškerou krásu MMA. Můj čas ale přijde. Je mi 28 let.“ Konkrétního soupeře ani termín v přepisech neuvádí. Je to tedy jeho vlastní deklarace, ne oznámení organizace.
Zápas přitom OKTAGON MMA ohlásil 30. září 2026 článkem s otázkou Restart, nebo Game Over. V kleci odpověď padla za 13 sekund. Polívkova odpověď zní jinak.
Čísla v databázích ale ukazují něco, co se do jedné pěkné věty na sociální síti nevejde.
Jedna rána, dvě přepsané bilance
Ze zápasové historie na Sherdogu, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Polívka šel do Varů s bilancí 10-8-0 a po turnaji má 10-9-0. Jde o jeho druhou porážku technickým knockoutem v řadě: 8. listopadu 2025 ho v 1. kole zastavil Mateusz Duczmal. Předtím zvládl dvě výhry na jednomyslné rozhodnutí, nad Harunem Uzunem 17. května 2025 a nad Lee Chadwickem 4. listopadu 2023.
U Feuchta se údaje na Sherdogu rozcházejí. Souhrn vede 8 výher a 2 porážky, zápasová historie na stejném profilu už ale obsahuje i výhru nad Polívkou, takže ručním přepočtem vychází po turnaji bilance 9-2-0. Dopad na oficiální žebříček doložit nelze, ten byl aktualizován k 30. září 2026, tedy ještě před turnajem.
A kolik času vlastně Polívka v kleci strávil? Netitulový zápas je podle pravidel CSMMA zveřejněných OKTAGONem vypsaný na 3 kola po 5 minutách, minuta má 60 sekund, dohromady tedy 900 sekund čistého času. Oficiálních 13 sekund je zhruba 1,4 procenta. Počítá se s plánovanou délkou duelu, ne se skutečně odbojovaným časem obou mužů.
|Údaj
|Hodnota
|Zdroj
|Plánovaná délka zápasu (3 kola po 5 minutách)
|900 sekund
|pravidla CSMMA, OKTAGON MMA
|Oficiální čas zakončení
|13 sekund
|OKTAGON MMA, bodové lístky
|Podíl odzápasovaného času
|1,4 %
|výpočet redakce MMAmag
Čísla ale neřeknou to podstatné: proč zrovna tenhle zápas zní jako soud nad celou kariérou.
Třináct sekund nic nedokazuje
GLOSA Promotérská otázka Restart, nebo Game Over je marketingově skvělá a zároveň krutá. Postaví bojovníka před klec, ve které může existovat jen jedna ze dvou odpovědí, a pak nechá první ránu, aby rozhodla za všechny. Bojovník se přitom v takové hře nemá kam schovat.
Jenže 13 sekund je příliš krátká doba na to, aby se dalo cokoli změřit. Nikdo nestihl ukázat zápas v postoji, nikdo nestihl ukázat zápas na zemi, nikdo nestihl ani prohrát kolo. Ze statistiky plyne jediné: jeden muž trefil dřív. Co z toho plyne pro kariéru, se pozná až v dalším zápase, a ten zatím v kalendáři nestojí.
Osmadvacet let a prázdný kalendář
Na profilu Zdeňka Polívky na webu OKTAGON MMA ani v jeho zápasové historii na Sherdogu není k 21. říjnu 2026 uvedený žádný další oznámený zápas, soupeř ani termín. Na jedné straně stojí jeho věta o tom, že tohle není konec. Na druhé prázdná kolonka v kalendáři.
Věk mu zatím hraje do karet, 28 let je v polotěžké váze spíš začátek druhé poloviny cesty než její konec. Série dvou zastavení v řadě ale tlačí na to, jaké jméno dostane příště naproti sobě.
Třináct sekund je nejkratší odpověď, jakou klec umí dát. Polívka ji odmítá přijmout jako konečnou a čeká, jestli mu organizace dá šanci napsat delší.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka