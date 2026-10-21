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Polívka přiznal, že okusil veškerou krásu MMA. Po prohře za 13 sekund ale odmítá končit kariéru

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Bodoví rozhodčí v Karlových Varech u jednoho zápasu nenapsali ani čárku. Třináct sekund a bylo hotovo. Proč tedy Zdeněk Polívka píše, že jeho čas teprve přijde?
Polívka přiznal, že okusil veškerou krásu MMA. Po prohře za 13 sekund ale odmítá končit kariéru

Polívka přiznal, že okusil veškerou krásu MMA. Po prohře za 13 sekund ale odmítá končit kariéru

Zdroj: Oktagon
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 16:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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