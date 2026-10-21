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Agamemnón byl statečný bojovník. Dostal se ale do křížku s bohyní, a tím si zpečetil velmi krutý osud

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Příběh krále Agamemnóna se nepsal pouze na bitevním poli. Ve svém životě musel tento řecký král čelit nejednomu těžkému rozhodnutí, přičemž za následky často platili jeho nejbližší.
Agamemnón byl statečný bojovník. Dostal se ale do křížku s bohyní, a tím si zpečetil velmi krutý osud

Agamemnón byl statečný bojovník. Dostal se ale do křížku s bohyní, a tím si zpečetil velmi krutý osud

Zdroj: Giovanni Battista Tiepolo, Public domain, Wikimedia commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 16:30

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