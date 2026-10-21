Agamemnón byl statečný bojovník. Dostal se ale do křížku s bohyní, a tím si zpečetil velmi krutý osud

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Agamemnón byl statečný bojovník. Dostal se ale do křížku s bohyní, a tím si zpečetil velmi krutý osudPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Příběh krále Agamemnóna se nepsal pouze na bitevním poli. Ve svém životě musel tento řecký král čelit nejednomu těžkému rozhodnutí, přičemž za následky často platili jeho nejbližší.
Agamemnón byl statečný bojovník. Dostal se ale do křížku s bohyní, a tím si zpečetil velmi krutý osudZdroj: Giovanni Battista Tiepolo, Public domain, Wikimedia commons
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 21.10.2026 16:30
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